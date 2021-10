Dan desmentida a Padrès

Dan desmentida a Padrès…Y el que no esperó mucho por la respuesta, es el ex gobernador panista, Guillermo Padrés Elías, luego de que el ex secretario de Gobernación y hoy senador y coordinador del PRI en el Senado, Miguel Ángel Osorio Chong, le mandara a decir que “miente con todos su dientes”, en torno a las echadas con las que saliera de la noche a la mañana. ¡Zaz!

Eso luego de que “El Memo” Padrès ventilara, que según esto Osorio Chonglo citó en el 2013 en sus oficinas de la Ciudad de México, dizque para pedirle que cerrara el Acueducto Independencia, o que de lo contrario se atuviera a las consecuencias, en lo que es un señalamiento que de acuerdo al actual representante senatorial, es más falso que un billete de tres pesos, y solamente para desviar la atención y hacerse la víctima. ¡Ñàcas!

En lo que según esto en ese tiempo se trató de una orden y amenaza del entonces “Presi” de la República, Enrique Peña Nieto, aunque apenas hasta ahora Padrès Elíasestá saliendo a denunciar esa supuesta presión, como lo hiciera público en una entrevista en el noticiero Proyecto Puente de Luis Alberto Medina, aunque después de esa revirada, todo hace suponer que sóloestá intentando “lavarse las manos”. ¡De ese pelo!

Si se toma en cuenta que el primer Mandatario Estatal emanado del PAN en la historia de Sonora, estuvo en prisión desde el 10 de noviembre de 2016, hasta el 2 de febrero de 2019, es decir, más de dos años, acusado de lavado de dinero, defraudación fiscal y delincuencia organizada, ínter en el que ha enfrentado cinco procesos, de los cuales ya ha librado tres, quedándole todavía un par por cuestiones fiscales. ¡Tómala!

De ahí que consideran que a estas alturas del partido ya no tiene credibilidad, por lo “quemado” que está, pero aun y así, y derivado de la habilidad que lo caracteriza para la grilla, es que todavía llegara al grado de “subir al ring” al ex operador político de Peña Nieto, con todo y que éste adelantara que no procederá legal en su contra, por la forma en que lo difamara, aunque lo que es la atención ya se la dio. ¿Qué no?

A ese punto es que Padrès volvióalborotar la bitachera política, al romper el silencio para pretender aparecer como el mártir de toda las imputaciones que por corrupción le han hecho a él y sus ex funcionarios, de ahí que incluso dijera que es un preso político, en lo que es una postura para demeritar todas las irregularidades que le han achacado, por lo que asíestá su regreso al escenario polaco. ¡De ese tamaño!

Pero cualquiera que sea el caso, lo que es un hecho es que el político enjuiciado de nuevo ya se hizo presente, y sacando la cabeza total y públicamente, después de que semanas atrás ya había salido a campo abierto, al sostener algunas reuniones con militantes panistas, pero de manera soterrada, o sin hacer aspavientos, como está vez sí lo hiciera, lo que deja entrever que la intención pudiera ser el querer volver por sus fueros.

Roban carro a ex Alcalde…Quien sì que “cosechò lo que sembrò”, es el mal afamado ex alcalde de Obregòn, Sergio Pablo Mariscal Alvarado, luego de que aflorara que la noche del lunes le robaron su carro, porque lo menos que le mandaron a decir a través de las redes sociales, es el clásico: ¡Ladrón que roba a ladrón tiene cien años de perdón!, y puras burlas de esas, al ser víctima del escarnio popular y virtual. ¡Ups!

Lo anterior después de que trascendiera que los robacarros dejaron “a pie” a Mariscal Alvarado, luego de que estacionara su automóvil en la calle Colima, entre Hidalgo y Guerrero, de la colonia Centro, pero a los minutos se percató que ya no estaba, por lo que como de rayo dio aviso a las autoridades, pero ya no lo encontraron, con lo que “vivió en carne propia” la inseguridad que se recrudeció en su administración.

Casi por nada es que los cajemeses “agarraran de bajada” al ex “Presimun” morenista, y no es para menos, por estar considerado como uno de los “pìores” que ha tenido esa municipalidad, al ser calificado como un fiasco, y de los más alejados de sus representados, y que es por lo que “le lloviera” cibernéticamente, una vez que se llevaran su vehículo, que era una Dodge Journey, modelo 2014, color plata y sin placas. ¿Cómo ven?

Toda vez que Sergio Pablo no nomásreportó el hurtó, si no que además dio señas particulares del auto que “le volaron”, al manejar que cuenta con rines de aluminio de agencia, así como polarizado medio oscuro, asientos de piel color miel; en tanto que del lado derecho del copiloto tiene dos pequeños rayones, y en la defensa trasera uno más, por lo que ya nomásfaltóque ofreciera recompensa por él. ¡A ese grado!

Aunado a que no creen que Mariscal vaya a contar con un trato preferencial, por saberse que para nada tiene una buena relación con su sucesor, Javier Lamarque Cano, a pesar de que los dos son de Morena, derivado de que se habla de que en el pasado proceso electoral le marcó su sana distancia, y no precisamente por lo de la pandemia de Covid-19, de ahí que ahora se la esté rascando con sus uñas, aunque aseguran que tiene muchas.

Van contra los privilegios…Vaya que el que le està “pegando al clavo”, es el gobernador del Estado, Alfonso Durazo Montaño, al ayer en una conferencia de prensa anunciar que enviará dos iniciativas de reforma a la Cámara de Diputados, para de entrada eliminar, o quitarle privilegios al Poder Ejecutivo en sus facultades para realizar designaciones de cargos y prestaciones que estén al margen de las normas. ¡Órale!

Tan es asì que el Francisco Alfonso destapara que una de esas propuestas serìa una reformada a la Ley del Notariado del Estado, con la finalidad de modificar los términos de otorgamiento de las patentes de notarías, para que el Mandatario Estatal en turno ya no pueda otorgar ese tipo de posiciones en los últimos dos años de su gobierno, como ya era una práctica común que se venía haciendo para beneficiar a susmás allegados.

Es por lo que apuntillar con todas sus letras que: “Quien quiera aspirar a una de estas patentes tendrá que dejar pasar un tiempo similar al tiempo en el que estuvo en el gobierno, tres años de gobierno, tres años de restricción, dos años de gobierno, dos años de restricción, de tal manera que no sea una jubilación dorada para los funcionarios”, por lo que en esos términos estaría ese “candado”. ¡Ni más ni menos!

Mientras que la otra proposición,que para algunos casi casi caería en lo indecoroso, es una modificación constitucional para limitar los alcances del “Gober” en turno, en aras de que no pueda otorgar pensiones ni compensaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora (Isssteson) a los empleados que no hayan cumplido con los requisitos que establece el marco legal. ¡Palos!

Luego entonces asíestán esas propuestas de cambio con las que Durazo les estará dando respuesta a algunas de sus promesas de campaña, como es a dos de los manejos a los que en los finales de sexenio se les poníanmás peros, como es el de favorecer a perfiles de servidores, ¿o vividores? Públicos que no tenían los merecimientos para ello, pero que aun así se les beneficiaba de esa manera, lo cual ya no ocurrirá. ¡Qué tal!

“Se alinea” cabecilla sindical…Como el miedo no anda en burro, el que ya se supo porque se puso “flojito y cooperando” ante el alcalde, Antonio “Toño”Astiazarán, es el cabecilla del Sindicato del Ayuntamiento de Hermosillo, Salvador Dìaz, y es que en cuanto empezaron a buscarles ya les sacaron que al tèrmino del pasado trienio se otorgaron cerca de 100 plazas laborales de manera irregular. ¡Vòitelas!

No en balde es que Astiazarán Gutiérrez advirtiera que esa repartidera de chambas ya están siendo analizadas por el órgano de control del la Comuna, al detectarse que esas basificaciones se hicieron de manera apresurada y sin respetar los procesos legales para pasar a formar parte del personal sindicalizado, y de esa manera quedar asegurados en los diferentes empleos para que no fueran dado de baja. ¡Pécatelas!

Con sobrada razón es que “El Toño” Astiazarán dejara muy en claro que sobre aviso no habrá engaño, y que para el caso: “Le pedimos, en este caso, a la titular del órgano de control y evaluación que hiciera una revisión minuciosa de todas aquellas plazas que se sindicalizaron durante el último año para ver cuáles proceden y cuáles no, las que no procedan tomaremos las medidas correspondientes”. ¡Asíestá la inspección!

Y si a eso se le agrega que dentro de las medidas proyectadas para hacer una administración más compacta y menos costosa, para que sea más eficiente y se reduzca el gasto corriente, está el que también contemplan una nueva negociación del Contrato Colectivo de Trabajo de la organización sindical que regentea DíazOlguín, eso pone de manifiesto el porque han asumido una actitud “muy pajita”. ¡Esa es la percepción!

Ante lo que se deduce que “El Chava” Díaz ya está viendo que en la presente gestión ya no le darán manga ancha para hacer y de$hacer, de ahí que contraria a su postura bravucona para sacar “lana” con la que se había venido conduciendo, ahora la está jugando con que estará del lado de la nueva política de reestructuración administrativa, que incluye lafusión y desaparición de direcciones, y todos los recortes que sean necesarios.

