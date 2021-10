Sale Padrés a decir su verdad

“$e aprieta cinturòn” Alcalde

¡No pasan del amago choferes!

Sigue en la jugada el “Gober”

Sale Padrès a decir su verdad…Al tiempo, o las quinientas, pero el que finalmente saliò a decir su verdad, es el ex gobernador panista, Guillermo Pedrés Elías, al ayer durante una entrevista con el colega y mejor amigo, Luis Alberto Medina, en su escuchado noticiero Proyecto Puente, revelar que cayó en prisión porque se le enfrentó y no cedió ante las presiones del ex “Preciso” de la Nación, Enrique Peña Nieto. ¿Será?

En ese tono y en esos términos está esa primera declaración en público del “Memo” Padrès, en la que asumiera el papel de víctima, al ventilar que: “Fui un preso político de los corajes y del desmedido abuso de poder que hizo el (ex) Presidente Enrique Peña Nieto”, supuestamente porque no estuvo de acuerdo con sus políticas públicas y de que quisiera manipular su gobierno, reconociendo que “le costó muy caro”. ¡Palos!

Tan es así que relató que en el segundo semestre del 2013 el entonces secretario de Gobierno, Miguel Ángel Osorio Chong, le pidió que cerrara el Acueducto Independencia y tras responder que no lo haría, prácticamente le advirtió y se la sentenció, pero con todo y eso se mantuvo en su postura de construir el polémico acueducto, sin importarlelos problemas políticos que le acarrearía y que lo llevarían a la cárcel.

Esa es la versión con la que ahora está saliendo Padrès Elías, y con la que está culpando al PRI y sus 70 años de hegemonía gubernamental, y de paso hasta al PAN, al recordar que en su momento no era el favorito para ser el candidato de ese partido, por lo que a ese grado es que ahora está saliendo a repartir culpas, de ahí que lo que es a Peña sí que le estálloviendo, después que en Roma le acaban de gritar ratero al verlo en la calle.

No obstante y al margen de los dichos de Padrès, pero lo único cierto es que ha enfrentado varios procesos por dizque malos manejos de recursos públicos, así como de evasión fiscal, por los que estuvo buen rato tras las rejas, pero lo que es hasta hoy ha ido librando la mayoría de ellos, de ahí que actualmente los lleve en libertad y con un brazalete para que no se “pele”, en lo que es una película legal de la que habrá ver cual es el final.

xxxxxxxxxxxxxxxxxx

“$e aprieta cinturòn” Alcalde…Sì por la vìspera, o lo ayer anunciado se saca el dìa, quien sì que estarìa yendo con todo, a la hora de “apretar$e el cinturòn”, es el alcalde Antonio “Toño” Astiazarán, y para muestra está el que en pleno lunes presentara el Plan de Fortalecimiento Financiero, para reunir un monto extra de más de mil 400 millones de pesos para atender prioridades de agua, seguridad y obra pública. ¡Órale!

Ya que en base al esquema de austeridad que se trae Astiazarán Gutiérrez, de lo que se trata es de buscar eficientar el gasto público municipal y redistribuir el presupuesto con la fusión de áreas y desaparición de direcciones municipales, para generar ahorros y nuevas inversiones en infraestructura, con lo que de entrada, o para abrir boca, pretenden reducir en $523.5 millones de pesos el gasto corriente. ¡De ese tamaño!

O séase que la pretensión del “Toño” está bajar el cero y que sí toque, o ¡Sí se pueda!, al señalar que: “Y creo al asumir el compromiso este día lo que estamos planteando de fondo es una redistribución de gasto, sin afectar derechos laborales adquiridos de las y los trabajadores del gobierno municipal, pero ciertamente lo que buscamos es que las prioridades de la gente se conviertan también en las prioridades del gobierno”. ¡Qué tal!

Para el caso es que el “Presi” detallara que la ahorrada de más de $500 millones saldrá de bajarle $232 millones a la gastada en servicios personales del ayuntamiento; 163.5 millones en servicios generales como electricidad y renta de inmuebles; $88 millones a través de la disminución en compra de materiales y suministros; y $40 millones mediante la reducción del pago de intereses de la deuda bancaria a largo plazo.

A lo que se le suma que esperan aumentar los ingresos por recaudación en $5 mil 843 millones de pesos en el 2022; además de recuperar el rezago que existe por la no pagadera de derechos de agua, así como el cobro por comercialización de agua tratada, eso bajo la visión de que Hermosillo no va a cambiar si no cambia su gobierno, de ahí que se requiere hacer un esfuerzo extraordinario para que sea ordenado, austero y eficiente.

Al apuntar que la meta para el próximo año serála de invertir el triple de lo que antes se hacía para obras; aunado a que se contará con cuatro veces más patrullas para vigilar la ciudad; además de destinarse más de mil millones para atrasos en materia de agua potable, por lo que asíde alta está la vara que se está poniendo.

xxxxxxxxxxxxxxxxxx

¡No pasan del amago choferes!…Quienes quedò màs que evideciando, que sòlo estàn midiendo a los del nuevo Gobierno del Estado, son los del sindicato de choferes del transporte urbano de Hermosillo afiliado a la CTM, por como una vez màs quedara en nada la amenaza de huelga con la que emplazaran para ayer, de ahì que no pasara del mero amago, como ya ha sucedido otras veces. ¡Asì la faramalla!

Eso al por enèsima ocasiòn quedar sin efecto por el aparente mismo motivo del emplazamiento anterior, que es por un amparo federal que està en tràmite, correspondiente a otro expediente, sin embargo para la Junta de Conciliación y Arbitraje resultò razòn suficiente para archivar ese recurso con intenciones huelguìsticas, y es por lo que los “batearon”, de ahì que no paralizaran en el servicio en perjuicio de los pasajeros. ¿Còmo ven?

Sin embargo y por encima de que “les mataron el gallo en la mano”, lo que es el dirigente estatal de la CTM, Javier Villarreal, aun asì destacò el que hubieran pactado que a partir de ayer montarìan una mesa de diàlogo entre la parte sindical, las empresas concesionarias y secretario de gobierno, Álvaro Bracamonte, asì como la directora del Transporte, Lirio del Castillo, y las instancias del Trabajo de Olga Armida Grijalva. ¡Mìnimo!

No en balde de las expecativas que hay, para que ya rompan con ese cìrculo vicioso en que se ha convertido esa problemàtica que desde hace màs menos uno siete años que tiene en ascuas a los usuarios, por de a còmo la parte sindical y patronal nunca terminan de llegar a un acuerdo, en cuanto al Contrato Colectivo de Trabajo, de ahì que ya no se sabe ni a quièn creerle, con relaciòn a quien verdaderamente tiene la razòn. ¡Vòitelas!

Si se toma en cuenta que no se ve muy normal el que los cetemistas se la pasen pidiendo hasta las perla$ de la virgen, como si no les otorgaran nada, y para prueba està el que no salen de la misma cantaleta de siempre, como es la de demandar respetar la jornada de trabajo, el pago de horas extras, la liquidaciòn del día de descanso, bonos, uniformes, reinstalación de los despedidos, aumento anual de salario y puras de esas.

xxxxxxxxxxxxxxxxxx

Sigue en la jugada el “Gober”…El que ha seguido dejando constancia, que es de esos que no deja pasar nada, por siempre estar en la jugada, es el gobernador Alfonso Durazo, y para seña está el que ahora realizara una visita de supervisión por lo que será la academia de béisbol en que convertirán al estadio “Héctor Espino”, para ser un Bachillerato Tecnológico de Educación y Especialización Deportiva.

Así que para checar los avances de esa obra de reconstrucción, es que el Mandatario se diera un “voltiòn”, junto a Román Meyer Falcón, el de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu); así como el secretario de Infraestructura y Desarrollo Urbano (Sidur), Heriberto Aguilar, de ahí que recorriera las instalaciones en las que 220 jóvenes se formarán como técnicos en entrenamiento deportivo especializados en “beìs”.

Al ser un proyecto que está a punto de ser realidad, porque a decir de Meyer Falcón, si todo continúa como hasta ahora, contemplan que para finales del venidero mes del Día de Muertos, que es noviembre, ya estarían terminado esa escuela-internado, que cuenta con aulas, biblioteca, laboratorio, gimnasio y habitaciones donde los jóvenes residirán, para que reciban una educación integral. ¡Así el dato!

Es por lo que Durazo dijera: “Me da muchísimo gusto porque esta obra icónica de la ciudad que se veía abandonada, vandalizada, destruida, está tomando una forma como si fuera una nueva construcción, están haciendo un trabajo extraordinario, al final tendrá una inversión de, grosso modo, de 110 millones de pesos, se restaurarán, se recuperarán 15 mil metros cuadrados y cambiará la fisonomía del corazón de la ciudad”.

En lo que es un inmueble fue diseñado para que se utilice tanto para eventos públicos, como para de tipo deportivos, al igual como el “Tomás Oroz Gaytán” de Ciudad Obregón, donde están haciendo algo similar, y que tienen programado concluir por esas mismas fechas, por lo que ambos se le estarían entregando al gobierno estatal, para que sea el que administre ese semillero de futuros beisbolistas. ¡Ni más ni menos!

Correo electrónico: [email protected]