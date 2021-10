Ignoran a perros callejeros

Ponen en evidencia a PE$P

Reactivan a la Policía local

¡Volverà la fiesta completa!

Ignoran a perros callejeros…Y las que han creado un problema extra, son todas las organizaciones animaleras, como las de Pata de Perro, COAT y demás, a la hora defender a las distintas especies, especialmente a los perros y gatos, por como han dejado en la indefensión a los ciudadanos contra ese tipo de animales callejeros, porque ahora no hay quien se haga cargo de ellos, con el consabido riego para la salud.

Tan es así que un mal ejemplo de ello, como hay muchos otros, son los vecinos del sector Centro de Hermosillo, específicamente los que viven sobre la calle Narbona, entre Morelia y Doctor Noriega, la cual colinda con el Parque Popular Infantil, y es que reportan que desde hace meses que han sido invadidos por canes de los llamados “Solovinos”, o sin dueño, los cuales han infestado de garrapatas esa área. ¡De ese pelo!

Pero como ahora con la nueva legislación que hay, que tipifica como delito el maltrato animal, es que ya no se le puede llamar al Centro de Atención Canina y Felina Municipal, para que les envíen a la llamada “perrera”, por lo que ahí tienen que el citado garrapatero ya se les está metiendo a sus casas, con el peligro de que pueden contraer la letal rickettsia por la mordedura de las mismas. ¡Ni màs ni menos!

Y es que cuando recurrieron a Carolina Araiza y compañìa, que es la promotora de Pata de Perro, salieron con que no podìan hacer nada, por no tener la capacidad para atender esa urgencia, que si que puede llegar a ser mortal; y con lo mismo se justificaron los del COAT, de Sandra Luz Serna Rosas, por lo que al final terminan lavàndose la manos y desligándose, dejàndole ese problemòn a la ciudadanìa, por no tener a quien acudir.

Eso porque hoy en dìa dicho perrerìo de la calle casi casi tiene màs derechos que los mismos habitantes de los lugares que invaden con sus bichos, pulgueríos, heces fecales y demàs, ya que no se les puede tocar ni con el pètalo de una rosa, mucho menos el “levantarlos” para reubicarlos a otro lado, donde no haya personas expustas a la peligrosidad que representan, incluso por posibles agresiones perrunas. ¡Tòmala!

Si se toma en cuenta que actualmente ya hasta se contempla un penalidad con cárcel para quienes quieran “irles a la mano” para ahuyentarlos, lo que no está mal, pero lo que están pasando por alto, es que no previeron un opción para controlar esa afectación que ya le están causando esas jaurías de chuchos a las mayorías, de ahí que Araiza Sànchezsólo están viendo una cara de la moneda, o una parte de ese problema.

Toda vez que la pregunta es: ¿Y qué le queda por hacer a la gente que está infestada por esos sabuesos si ellos no actúan en consecuencia?, por a todas luces ya haberlos rebasado ese “caòn animalero”, como dice el anuncio de la TV, cuando se supone que junto con pegado con esas nuevas leyes proteccionistas debieron haber promovido un albergue para atenderlos y posteriormente darlos en adopción. ¡Qué no?

Con lo que se exhibe que a ese grado es que Carolina y Sandra han “dejado la víbora chillando”, por hacer las cosas a medias, porque con eso están condenando a la población a los riesgos de la rickettsiosis, por no haber quien responda a los llamados de auxilio para que atiendan a ese chucherìo que anda vagando, por lo que no les va quedar de otra màs que encomendarse al “Chapulìn Colorado”, por todos estar ignorando sus reclamos.

xxxxxxxxxxxxxxxxxx

Ponen en evidencia a la PE$P…La que es una prueba màs que confirma el porque la inseguridad estàcomo està en Obregòn, es la ahora detenciòn de un agente de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PE$P), un talRubén “N”, a quien el Ejércitoarrestó durante un operativo cuando circulaba a exceso de velocidad en un auto blindado sin placas, junto a otros dos sujetos, llevando casi medio millón de pesos. ¿Cómo ven?

Aunque por si eso fuera poco, al también polizonte que depende de la Secretaría Estatal de Seguridad, de la que es titular María Dolores del Río Sánchez, igualmente le encontraron cargadores de su arma de cargo, la cual no portaba, según esto porque estaba en su día de descanso, lo que está de dudarse, por ser un pretexto con el que siempre salen, a fin de que no sea mayor “la quemada” para la corporación, en este caso la PESP.

No obstante y que lo que está de resaltarse, es que con todo y “la penita del mundo”, pero lo que es La Lola del Río al menos emitió un comunicado a través del Twitter la Secretaría de Seguridad Pública, para apechugar e informar de la detenida de ese elemento policíaco, que es evidente que se cambió de bando, y de que colaborarán en la investigación que ya lleva a cabo el respectivo Agente del Ministerio Público. ¡Zaz!

Con todo y que dejara mucho que desear, a la hora en que por la misma red social señalara quepor su parte la Comisión de Honor realizará la indagación correspondiente, para determinar la situación policía en mención, y que de comprobársele su responsabilidad le iniciarán un proceso administrativo, cuando en esos casos es para que los despidieran “en caliente”, por las obviedad de las pruebas en su contra. ¡Así la deslealtad!

Por no ser normal que un encharolado, en este caso de carácter estatal, se desplace en un vehículo no oficial con blindaje, pero además llevando casi $500 mil pesos en efectivo, cuya procedencia legal no pudo acreditar, lo que hace presumir que no andaba en muy buenos pasos, aunque lo que es María Dolores ya dijo que no tolerarán ningún acto de corrupción, por encima de la debilidad que de entrada están mostrando. ¡Palos!

Es por eso que ya urge que apliquen “mano dura” contra los integrantes de las fuerzas policiales que “tuercen el camino”, y es que semanas atrás un Municipal de Cajeme por el estilo fue procesado por participaren un secuestro, de ahí la necesidad de la tan prometida limpia para evitar esas desviacionespolicíacas. ¡Mínimo!

xxxxxxxxxxxxxxxxxx

Reactivan a la Policia local…Quien sì que està volviendo a las acciones preventivas màs elementales que se habìan dejado de lado y que terminan siendo de las màs importantes, es el Comisario General de la Policía Municipal de Hermosillo, Manuel Emilio Hoyos Díaz, como es el actuar en contra de la anarquía vial que hay en la ciudad, por los carros que dejan mal estacionados y que entorpecen el tráfico. ¡Pécatelas!

Pues de acuerdo a lo advertido por Hoyos Díaz, el plan es el de empezar a poner orden en las áreas en las que ya se habían acostumbrado a pasar por alto lo que marca la Ley de Tránsito, como en la referente a no respetar los espacios públicos, de ahí que el parquearse en doble fila en las calles, así como el obstruir banquetas y cocheras, ya era algo común, porque hasta los agentes pasaban de largo, a pesar del caos. ¡Ups!

Con ese fin es que ya crearon un operativo itinerante, conformado por diez elementos municipales, al cual se le dio la voz de arranque en la Plaza Zaragoza, con la utilización de hasta 40 grúas, por ser uno de los sectores con mayor incidencia de esa violación por parte de los automovilistas, de ahí que en los primeros días aplicaran más de 400 infracciones por ese motivo, o para los que “se pasan de vivos” en ese sentido. ¡Ñàcas!

En lo que es una estrategia de acción que estarán moviendo hacia los lugares en los que haya más infractores, de ahí que dijera que a petición de los comerciantes del Centro, es que ya se trasladaran al primer cuadro de la ciudad; y también a la zona de Piña y Portillo, y Solidaridad y Progreso, que es donde hay más reportes, respecto a quienes les vale parar sus carros en las franjas rojas y azules, entre otras irregularidades.

Luego entonces asíestá el acierto del “Manolo” Hoyos, por como de entrada se está abocando desde lo más prioritario, hasta lo más delicado, como lo pone de manifiesto el que también ya hayan empezado a atacar la inseguridad que representan los vagos, “lavadores de carros” y personas que pululan en puntos como la Catedral y parques en general, al mínimamente estarlos parando para pasarles “báscula” y retirarlos.

xxxxxxxxxxxxxxxxxx

¡Volverà la fiesta completa!…Los que de aquì pa`l real volveràn a tener fiesta completa, pero siempre y cuando el semàforo epidemiològico del Mapa Sonora Anticipa lo permita, son los restauranteros y antreros de la Capital hermosillense, luego de que se publicara en el Boletín Oficial el decreto que autoriza la ampliación del horario nocturno de las 00:00 a las 02:00 horas de la madrugada, por estarse en color verde.

De ahí que el que dicen que casi “andaba tirando cohetes de contento”, es el presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac), Manuel Lira Valenzuela, al adelantar que esa aprobación les permitirá regresar a la normalidad de antes, y con ello reactivar la economía con la que habían venido operando, como es con ventas de entre un 30 y 40% por debajo de lo que es normal. ¡Qué tal!

Sin embargo el gran reto para Lira y los integrantes de ese ámbito, será el mantenerse en esa coloración de riego bajo en la que ya se permiten todas las actividades, porque la clave es no permitir que la clientela se deschongue, creyendo que el coronavirus ya se ha ido, cuando más bien hay que aprender a convivir con él, razón por la cual es que prometiera que continuarán con los protocolos sanitarios para no regresar atrás.

No en balde es que el de la Canirac dejara muy bien asentado, y casi diciendo dónde les firmo, el que seguirán siendo institucionales y muy respetuosos de las disposiciones que dicten las instancias de Salud, aclarando que no bajarán la guardia en cuanto a las medidas de sanidad que implementaran desde el inicio de la pandemia, como es la colocación de filtros, el uso de cubrebocas y de gel, entre otros. ¡Eso dicen!

Ciertamente que a los de ese gremio es a los que más les conviene permanecer sin restricciones, y más porque les están dando “luz verde” en el mejor momento, por los meses de octubre a diciembre ser los mejores del año para la industria restaurantera, entre otras cosas porque se les reduce el consumo de electricidad al cambiar el clima, lo que provoca que los clientes acuden con mayor frecuencia a los diferentes comederos.

