«Les pagan mal” a “Prepas”

“Hoyosillo” con màs baches

Pesca una buena Conapesca

Dicen verdades a camioneros

“Les pagan mal” a “Prepas”…Y cuando se suponía que era algo ya superado, o que ya no pasaría con el nuevo Gobierno, pues resulta que a los que les siguen pagando mal,como dice el dicho, es a los profesores de las Preparatorias, y para prueba está que los del Cecytes tuvieran que hacer un paro de labores y manifestarse ante Palacio de Gobierno para que les pagaran la quincena que les debían. ¡De ese pelo!

A ese punto es que la Federación le ha seguido quedando mal al sector de la Educación Media Superior, como ya ha sucedido en anteriores ocasiones con otros sistemas educativos como el del Cobach, pero esta vez les tocó a los mil 600 trabajadores del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos (Cecytes), entre personal docente, administrativos, intendentes, vigilantes y veladores, a quienes no les llegó su pago. ¡Zaz!

Es por eso que tuvieran que salir a protestar, luego de que la directora general, Gracia Anduro Grijalva, no les resolviera nada, después de que les prometiera que les pagarían a más tardar el pasado lunes, pero a la hora de la hora nomás no les cumplió, y es por lo que para “meter presión” suspendieron actividades en los 49 planteles de la Entidad, afectando a más de 23 mil estudiantes, cuando son los que menos culpa tienen. ¡Ups!

Al ser una historia de falta de pagos que volvió a repetirse, ahora por un monto de más de $10 millones de pesos, y que como siempre ha ocurrido, ya sobre la marcha terminaron liquidándoselos, luego de durante la media mañana del martes, y en el marco de la protesta que llevaban a cabo, las autoridades estatales les notificaron que el Gobierno federal ya les había depositado, y ellos a su vez al Cecytes para que les pagara.

Aunque de acuerdo a lo advertido por el dirigente sindical de esa institución educativa, Ramón Gastélum Lerma, la cosa no va a parar ahí, si no que van a continuar exigiendo para que eso no vuelva a suceder, por ya haberse convertido en una cuento de nunca acabar, o en un negligencia administrativa que no tiene razón de ser, por de a cómo ni tan sólo les garantizan la pagaderapor su trabajo, cuando es algo básico. ¡Palos!

No en balde es que Gastélum Lerma dijera, que aunque se habla de que llegó un recurso extra por parte de la instancia federal para que les liquiden las prestaciones, pero ni eso les da la garantía de que tengan todo seguro en ese rubro, ya que ni siquiera sabían a cuánto correspondía, aunado a que todavía faltaría la parte estatal, de ahí que sea otra posible “bronca” que de un momento a otro podría aflorar. ¡De ese tamaño!

Luego entonces quien tendrá que “poner$e las pila$” es el secretario de Educación y Cultura (SEC), Aarón Grageda Bustamante, cuando menos para que la haga de gestor, en aras de que ya se acaba esa problemática de falta de liquidez, y de esa forma asegurarle las quincenas a las maestros preparatorianos, eso con la ventaja que les da el ser entes gubernamentales del mismo partido político, como es el de Morena. ¿Qué no?

Eso si se analiza que lo que es Anduro Grijalva no tiene mayor influencia y mucho menos poder de decisión, como para resolver ese problemón, por ella sólo hacer las veces de académica y administrativa, para entregarle a los “Profes” la “cachata” que le envían, así como al resto de la plantilla laboral, de ahí que sea un entuerto en el que le toque mediar más a Aarón, pero quien en esta ocasión ni la cara dio. ¡A ese grado!

“Hoyosillo” con màs baches…Ahora sì que con todo y que recientemente el “Prejidente”, Manuel Lòpez Obrador, le dijera al alcalde Antonio Astiazaràn: ¿Y tu nieve de què la quieres?, por pedirle $6 mil millones para reparar el bacherìo, pero lo que es el INEGI le està dando la razòn, luego de que en la encuesta que acaba de ventilar, Hermosillo y Cajeme ocuparan el primero y segundo lugar nacional en baches. ¡Òrale!

En lo que es una nada honrosa posiciòn en la que “Hoyosillo” està repitiendo, por desde hace rato ocuparla, pero que se està corroborando por esa nueva Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), al estar dentro de las tres ciudades donde la población califica las calles como pésimas, entre las que también aparece Oaxaca. ¡Ni más ni menos!

Así que con todo y que a AMLO se le hiciera mucho dinero para el bacheo de esta Ciudad del Sol, pero es lo que estiman que se necesita, segúncálculoshechos por expertos, y más porque el siempre ha dicho que el pueblo nunca se equivoca, y pues en base a ese sondeo realizado, resulta y resalta que el el 97.9% de los ciudadanos identifica a esos hoyancos como el principal problema, al igual que el de la delincuencia.

Y cabe aclarar que los del ENSU no son unos datos cualquiera, si se toma en cuenta que parten de encuestas que se levantan en las 75 ciudades más importantes del País, con temáticas como las de percepción de inseguridad y servicios básicos como las bacheadas, alumbrado público, así como fallas y fugas en el suministro de agua potable, por lo que ese es el aval que tienen, y además por lo que representa el INEGI.

Por cierto que Obregón va de mal “pìor”, y no sólo por también haber sido la segunda ciudad con mayor sensación de sentirse inseguros, después de Fresnillo, Zacatecas, si no que ahora se le suma el ser de las punteras en el hoyerìo en las rúas, así que está siendo víctima de hoyos por todos lados, tan es así que acaban de matar a un cristiano de más de cien balazos, sumando casi 50 ejecutados en lo que va de octubre.

Pesca una buena Conapesca…Quien vaya que ya “pescó algo” muy bueno, es el titular de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca), el hutabampense Octavio Almada Palafox, como es la recuperación de una certificación por parte de EU, al levantarle el embargo camaronero que le impusiera a México el pasado 30 de abrilpor hacer un mal uso de los Dispositivos Excluidores de Tortugas (DET).

Por lo que asì està la prueba superada por Almada y compañìa, ya con la cancelaciòn de esa restricciòn gabacha se le abre elmercado estadounidense al llamado “oro rosado” que es capturado por la flota de altura y la pesca ribereña, en lo que es una autorización que se da como resultado de la revisión que les hiciera el Departamento de Estado y la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos. ¡Qué tal!

O séase que Octavio asíestá sacando a flote a ese sector, que es de los fundamentales de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sedar), en la que está al frente Víctor Villalobos Arámbula, eso luego de que en promedio la flota de los barcos camaroneros de los puertos de Tampico, Campeche, Peñasco, Guaymas, Topolobampo y Mazatlán, cumplieran en un 93% con la utilización de los DET. ¡De ese vuelo!

Casi por nada es que digan que el originario y orgullo de Hutabampo esté resultando toda una revelación en ese ámbito, por como desde su llegada a la Conapesca se viera un cambio, derivado de que que dejara la comodidad del escritorio, para ahora sí que “tirarse al agua” y empezar a remar contra corriente para conseguir algo que parecía imposible, como es la aprobación de los gringos con el clásico: ¡Sí se pudo!

Aun y cuando Octavio ponderara que se trató de un trabajo en equipo, y que es por lo que le diera su crédito el embajador mexicano en Gringolandia, Esteban Moctezuma; así como al canciller Marcelo Ebrard; al igual que a la secretaria de Economía, Tatiana Clouthier; el de la Marina, Rafael Ojeda; y hasta a la de la Profepa, Blanca Mendoza, pero en especial a los pescadores que hacen posible esa redituable actividad de mar.

Dicen verdades a camioneros…Con todo y que podràn decir que ¡para el caso que les hacen!, pero el que no se està quedando con las ganas de decirles sus verdades a los del sindicato de choferes del transporte urbano de la Capital, es el representate de la Unión de Usuarios de Hermosillo (UUH), Ignacio Peinado, por el nuevo emplazamiento a huelga que hicieran para el próximo lunes a las 5:00 horas de la madrugada. ¡Ñàcas!

Pues lo mínimo que desde ya les está echando en cara Peinado Luna, es el que no se valga que sigan violentando los derechos humanos de quienes usan los camiones, por ser un conflicto entre operadores y empresas que debe resolverse de otra manera y no paralizando labores, porque a final de cuentas los toman como rehenes, por lo que así estuvo el mensaje para los cetemistas, que son los promotores de esa amenaza.

Al Ignacio apuntillar que: “Ya debe quedar atrás esa zozobra porque lo único que están provocando es una molestia a los usuarios del transporte público que utiliza este medio de transporte por necesidad, de tal suerte que deben de valorar los usuarios y resolver sus problemas de carácter laboral en otras instancias, y no amagando, no utilizando, chantajeando a los usuarios del transporte público con parales el servicio”. ¡Ouch!

Es por lo que calificara de errada esa decisión sindical de parar el “San Lunes” de enfrente, dizque porque las compañías concesionarias Movilidad Integral de Hermosillo y Administración Corporativa de Hermosillono les respetan las condiciones del Contrato Colectivo de Trabajo a los según esto alrededor de 350 chafiretes afiliados a la CTM, en lo que es una exigencia que para nada es nueva, si no todo lo contrario. ¡Vòitelas!

De ahí que “El Nacho” “peinado pa`tras” igualmente le hiciera un exhorto alGobierno del Estado, por ser el que mantiene la rectoría de esa prestación transporteril, para que medie en ese lío y por fin se le encuentre una solución definitiva, por ya haberse tornado demasiado añejo, asíque de ese tamaño está el reto para la nueva secretaria del Trabajo, Olga Armida Grijalva Otero, que es a la que le toca esa “papa caliente”. ¡Mínimo!

