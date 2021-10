Una cloaca de hora$ extra$

¡Por fin pactan con yaquis!

Oootra amenza camionera

Proyecta obras “Presimun”

Una cloca de hora$ extra$…Para los que dicen que los lunes ni las gallinas ponen, el que vaya que en pleno inicio de semana destapó la cloaca, es el Oficial Mayor del Ayuntamiento de Hermosillo, Ramón Corral Aguirre, al hacer un balance del de a cómoencontraron el municipio en las diferentes áreas, detectándose un gustazo en el pago de hora$ extra$ en Servicios Públicos Municipales, hasta pormás de 53.6 millones al año.

O séase que por ese concepto el Municipio hermosillense eroga a la semana hasta 1.5 millones de pesos, con cuya cantidad al mes podrían adquirirse dos camionesrecolectores de basura nuevos y atender el rezago que actualmente hay por el faltante de 15 unidades para brindarle adecuadamente el servicio a los ciudadanos dos veces a la semana, de ahí el porque tuvieran que poner en operación un tercer turno. ¡De ese pelo!

Aunque al parecer esa carencia de alguna manera es provocada por la mafia sindical que le achacan al cabecilla del sindicato de la Comuna, Salvador DíazOlguín, para propiciar esa pagadera extra entre los trabajadores sindicalizados de ese departamento, de ahí que les convenga el que no haya los suficientes vehículos, para de esa forma no poder realizar la recolectada en tiempo y forma. ¡A ese punto la vaquetonada!

Y para quien dude de lo anterior está el dato revelador dado a conocer por Corral, al ventilar que si se dejaran de pagar ese horerìo que está de más, se tendría la capacidad de comprar el equipo que se necesita, eso al señalar con dedo de fuego que por ley son 9 horas extritas a la semana por empleado, pero llegan a contabilizarse hasta 27, y no desde la administración pasada, sino de varios trienios atrás. ¡Así el $aqueo!

Eso lleva a explicar porque incluso han aflorado presuntos casos de sabotajes de Díaz y su pandilla, como en la gestión de la anterior alcaldesa, Cèlida LópezCárdenas, al hacerse público que recién les habían entregado de esos carros para el basurerìo, cuando lo que es al sistema con el que compactan los desperdicios le echaron tierra para que se descompusiera, de ahí las sospechas de que muchos de ellos ahoritaestén en los talleres.

Con todo y que eso nomás es la punta del iceberg, de acuerdo a lo balconeado por el junior de Ramón Corral, el político panista retirado, luego de que a la par manejara que hay unos 35 carrosrobados sin una denuncia formal de por medio, entre otras irregularidades que adelantara que habrán de reportarse ante la Contraloría Municipal, para que al menos en teoría se proceda en consecuencia, porque al final nunca pasa nada. ¡Ñàcas!

En esos términosestá el recuento de daños que está haciendo Corral, derivado de la entrega-recepción, resaltando también el que a pesar de que hay unas 30 de colonias a las que abastecen de agua potable con 8 pipas, pero nomás había tres funcionando, lo que deja en claro el porque de las manifestaciones que ha habido, por como a muchos de esos sectores dejaron de repartirles ese vital líquido como lo venían haciendo.

No obstante que de todo eso lo que hace más ruido, es lo concerniente al tiempo extraordinario que devenga el personal sindicalizado, lo que extrañamente se combina con el parque vehicular en mal estado, aunado a que junto con pegado se encontraron con que no existía un tabulador de sueldos, lo que en parte se prestaban para que lo que es en ese rubro“se de$pacharan con la cuchara grande”, y puras de esas lindura$. ¡Tómala!

¡Por fin pactan con yaquis!…Y del que saliò algo bueno, es del primer encuentro que tuvo el pasado viernes en Vìcam el gobernador, Alfonso Durazo, tras la firma del Plan de Justicia Yaqui, al acordarse dársele pa` delante a tres demandas básicas, en lo que es un pacto del que fungió como testigo, Adelfo Regino Montes, el director del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI). ¡De ese vuelo!

Y es que en ese “entre” de Durazo Montaño con los integrantes de esa etnia, entre otras cosas determinaron que lescanalizarán una parte de los recursos federales de las partidas del ramo 28 y 33, con la finalidad de que lo inviertan en obras sociales; y también definieron que les destinarán el 1% del del impuesto Predial que recaudan Guaymas y Cajeme para que los canalicen a sus necesidades. ¿Cómo ven?

Pero por sin eso fuera poco, igualmente se manejó quereubicarán la caseta de cobro de Esperanza, para instalarla cerca de la escultura del danzante yaqui, ubicado en la comunidad de Loma de Guamúchil, por lo que una parte de los recursos por cuotas de peaje se les asignará a los 8 pueblos étnicos, y de esa forma desaparecerán los bloqueos de cobro carreteros, que esperan que ya quiten en la presente semana. ¿Será?

No en balde es que Durazo dijera que: “Ya les toca lo que nunca les ha tocado, voy a crear un fondo de becas, el Gobierno está en quiebra, pero vamos a generar recursos del reacomodo del presupuesto que tenemos, el Congreso del Estado nos cuesta 750 millones… Ahora le vamos a quitar al presupuesto 500 millones y lo vamos a destinar para otorgar becas a todo el estudiante de preparatoria y universitarios del Estado”.

Es decir que así se le está viendo de abocado a esa problemática autóctona a Francisco Alfonso, y a quien por cierto ayer López Obrador le dio un nuevo espaldarazo en su conferencia mañanera, al pedir tiempo para que empiece a ofrecer resultados, porque va llegando, principalmente en materia de seguridad, pero aclarando que los miembros de su movimiento transformador no son iguales a los conservadores y neoliberales. ¡Órale!

Si se analiza que el oriundo de Bavispe hasta trae la intención de crear una zona económica especial que “jale” inversión a las tierras yaquis, para que en lugar de que algunas empresas se vayan a Guaymas, Empalme y Obregón, puedan establecerse en la franja carretera gozando de privilegios fiscales. ¡Qué tal!

Oootra amenza camionera…Ahora sì que autoridades van y vienen, y lo que es el conflicto de los choferes de los camiones urbanos sigue igual, o sin avanzar en una posible soluciòn, y para muestra està el que ayer volvieran amenazar con una huelga para el pròximo lunes 25, en caso de que de aquì al domingo no les den respuesta a sus demandas, de llegar a concretarse una reuniòn con las empresas concesionarias. ¡Zaz!

Pues asì es como los chafiretes afiliados a la Confederaciòn de Trabajadores de Mèxico (CTM), que aseguran que suman màs de 360, de nuevo “le estàn echando su carro encima” a las dos compañìas que operan ese servicio del transporte pùblico, como son las de Movilidad Integral de Hermosillo y Administración Corporativa de Hermosillo, al salirles con la misma cantaleta, o exigencias de siempre.

Ante lo que està de màs el apuntar que sì que serà la primera prueba de fuego para la nueva secretaria del Trabajo estatal, Olga Armida Grijalva, si se toma en cuenta que los operadores ya no solamente quieren que les paguen el sèptimo dìa y horas extras, sino que incluso estàn pidiendo la revisión del contrato colectivo de trabajo, para de alguna forma agarrar corte parejo en la pedidera con la que andan desde hace tiempo. ¡Ups!

A ese extremo es que una vez más “se están tirando al piso para que los levanten”, al hacerse las víctimas y asegurar que a veces trabajan jornadas de hasta 18 horas al día, lo que estaría por verse, aunado a que igual están incluyendo el problema de 64 conductores despedidos, a pesar de que es un lío laboral que viene desde el 2020, y no con las mejores atenuantes para los corridos, pero la cuestión es que se creen intocables. ¡Palos!

Más menos asíestá esa enésima amagada de los camioneros, que servirá para ver de quéestá hecha Grijalva Otero, y si es cierto que “como ronca duerme”, por no ser lo mismo proponer que hacer, y es que tendrá de aquí a las 5:00 horas de la madrugada del venidero “San Lunes”, para desactivar esa rebelión que no es nada nueva, y es que hasta hoy nomás no han llegado a la paralización con la que tanto han amenazado. ¿Qué no?

Proyecta obras el Alcalde…El que vaya para nada se està esperando a que “le llegue la nieve” que le prometiera el “Presi”, Manuel Lòpez Obrador, es el alcalde Antonio “Toño” Astiazarán, y para prueba está que todavía se comenta el paquete de obras por $550 millones de pesos que acaba de anunciar, como parte del esquema CRECE, con el que empezarán a reconstruir la “Capirucha” en lo más urgente. ¡Ni más ni menos!

Tan es así que Astiazarán destacara que: “Este programa es innovador y diferente porque $550 millones de pesos equivalen al presupuesto de obra de los próximos tres años en la ciudad; estamos adelantando el tiempo porque Hermosillo no puede esperar, y lo adelantamos con soluciones de fondo a los problemas que tenemos”, por lo que no se está esperando ni a que le llegue la lana de la legalizada de los “carros chuecos”.

Así es como está poniendo manos a la obra con esa proyección que incluye la construcción de 49 pavimentos nuevos con concreto hidráulico; 8 rehabilitaciones en cruceros con concreto hidráulico; 17 rehabilitadas de bulevares y avenidas con asfalto; mejoras en 9 parques; 5 unidades deportivas; 3 Centros Hábitat y un modelo de semaforización que permita una mayor sincronización vehicular y con menos contaminación. ¡Mínimo!

A ese grado es que Astiazarán Gutiérrez resaltara, que comenzaran a trabajar a marchas forzadas, para mantener ese ritmo de obra pública, y que sea algo así como para abrir boca, y que no pare ahí, eso con la mira puesta en que puedan tenerse más y nuevas inversiones de ese tipo, las cuales además generarán alrededor de mil 500 empleos, a partir de los contratos que pactarán con empresas locales. ¡De ese tamaño!

Y para quien dude de lo anterior, ahí tienen que hasta el de la Cámara Mexicana de la Construcción (CMIC) Sonora, Alfonso Reina Villegas, calificará como de una verdadera oxigenación esa millonaria inversión para rehabilitar las vialidades y espacios públicos, con lo que se tendrá un beneficio generalizado, que de inmediato se notará, por como le hace falta a la localidad, por lo que asíestá el acierto del “Toño” Astiazarán.

