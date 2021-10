Ya se roban hasta las bancas

Abu$an en cobro$ hospitales

Quitan retén de cobro yaqui

¡Polèmica nueva “lìnea roja”!

Ya se roban hasta las bancas…Quien sí que deberá hacer algo, es el nuevo Comisario General de la Policía Municipal de Hermosillo, Manuel Emilio Hoyos Díaz, para que ya no pasen y se vuelvan normales los robos como el perpetrado en la Plaza Zaragoza, de donde llegaron al grado de ¡“volarse” una banca! De las que ahí están instaladas, lo que ya está de no creerse, con todo y que sea ¡increíble, pero cierto!

Pues si eso ocurre en una de las áreas de recreo que forma parte de los principales atractivos culturales y recreativos de la Capital, por estar al lado de la Catedral, así como de los Palacios Municipal y del Gobierno del Estado, pues ya se imaginarán que les puede esperar a los demás parques que no están tan céntricos, de ahí el porque se requiera que implementen una estrategia de vigilancia, por ser evidente que no la hay. ¡Zaz!

Y es que los amantes de lo ajeno llegaron al extremo de serruchar dicha estructura para arrancarla del piso donde estaba montada, por lo que sólo dejaron los barrotes después de cortarla, muy seguramente que para venderla como “fierro viejo”, por ser materiales que comparan en los yunques, por a todas luces quedar inservible para ser reusada, después de que fuera quebrada. ¡De ese pelo!

Así está ese tipo de robadera que ahora está aflorando, en un lugar ubicado en una de las zonas más visitada por los turistas y la población de la Ciudad del Sol, lo que es por demás criticable, ya que eso pone de manifiesto el descuido que hay en materia de seguridad, por ni siquiera asegurar la conservación de esa clase de mobiliario, como lo exhibe el que de la noche a la mañana ya se lo estén llevando. ¡Ni más ni menos!

En lo que dan cuenta que son hechos delictivos nada nuevos, si se parte de que también trascendiera que ya se han robado hasta las macetas y otras cosas, por quedar convertida en tierra de nadie en cuanto se acaba el movimiento y las vendimias que ahí hay, sobre todo los fines de semana, y para seña está que la misma iglesia ya ha sido blanco de varios atentados, incluso en su interior, donde han causado destrozos. ¡Vòitelas!

Luego entonces así está la alerta para “El Manolo” Hoyos Díaz y el director de Servicios Públicos Municipales, Sergio Pavlovich, para que de manera coordinada se aboquen a prevenir, antes que tener que seguir lamentando, para que al rato a esos centros de esparcimiento no dejen “pelones”, o sin nada de la infraestructura con la que cuentan, por como los ladrones ya están llegando a tanto, y de paso a evidenciarlos.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Abu$an en cobro$ hospitales…El que se quedó cortó, a la hora de decir que los hospitales privados “$e pa$an de ro$ca”, o de carero$, es el titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), Ricardo Sheffield, y es que no sólo se exceden a la hora de “clavarle la uña” a las personas que cuentan con seguros de gastos médicos, sino que más bien agarran parejo al exceder$e en los cobro$ con todos. ¡De ese vuelo!

Derivado de que es una abu$adera que se ha hecho más notoria en la actual epidemia de coronavirus, a pesar de que siempre ha existido, de ahí que Sheffield no esté descubriendo nada nuevo, en torno a de a cómo esos centros hospitalarios particulares de$angran a los pacientes, y para prueba está el dato que rebelara, de que han subido sus tarifas hasta en un 20%, cuando la inflación en los dos últimos años ha rondado en un 5.59%.

Aunado a que ese tipo de nosocomios encarecen los medicamentos y el instrumental de atención a más no poder, a lo que se le suma el que ordenan estudios que no son necesarios, así como diagnósticos de padecimientos muy diferentes a los reportados por el asegurado, porque de lo que se trata es de aumentarles la cuenta para que no les “rinda” la aseguranza, y terminen poniendo de su bol$a. ¡Así el agandalle!

Sumado a que si esas e$quilmada$ fueran pocas, todavía de pilón les hacen cobranzas diferenciadas, a fin incrementarle los costos, para de esa forma embol$ar$e el deducible como un excedente que les queda a ellos, pero por encima de eso todavía les exigen un depósito sin informarles cómo van a recuperarlo, y en que se basan para aplicarlo, por lo que a ese grado está la rapiña hospitalaria que por siempre han aplicado. ¡Palos!

Pero con todo y eso lo que es Sheffield Padilla no dejó muy en claro el de a cómo van a proceder para evitar que sigan con esa insaludable práctica que es de todos los días, como dice el comercial de la TV. ¿Qué no?

Tal vez eso explica el porque hoy en día todo mundo “e$tà en la vil chilla” por la era pandémica, pero algunas de esas empresas médicas están creciendo, como es caso de la Clínica del Noroeste de la Capital hermosillense que se está ampliando. ¡De ese tamaño!

xxxxxxxxxxxxxxxxxx

Quitan retèn de cobro yaqui…Entre los que al parecer tuvo un efecto la presencia de los elementos de la Guardia Nacional (GN), es entre los yaquis rebeldes que mantenìan un bloqueo de cobro en la carretera federal de Cuatro Carriles, en el sector de Loma de Guamúchil, al aflorar que desde hace días que lo levantaron, o quitaron, por lo que ya está el paso libre y sin la exigencia de una cuota. ¡Así el dato!

Si se analiza que previo al retiro de ese retén de extor$ión que habían instalado desde el 20 de julio del 2020, con el pretexto de presionar al Gobierno Federal para que atendiera las demandas de la tribu, pero haciendo pagar a los usuarios de esa rúa, habían circulado videos en lo que se veía el como los miembros de la GN acudían a ese lugar para abrirle paso a un convoy de pipas de Petróleos Mexicanos (Pemex). ¿Cómo ven?

Con todo y que corriera la versión de que optaron por retirarse y ya no seguir e$tirando la mano, dizque por los acuerdos a los que llegaron con el “Prejidente”, Manuel López Obrador, en la visita que les hiciera el pasado 28 de septiembre, pero lo incongruente es que en Vìcam sí tienen bloqueada la entrada y salida para cobrar por circular, tanto a los automovilistas como transportistas que transitan por ese sitio. ¡A ese grado!

Es por eso del extrañamiento que hay, del porque nomás en ese punto ya no están e$quilmando a los viajeros, como lo venían haciendo, y que es el que está a la altura del llamado Parador Turístico del danzante yaqui, pero en el otro sí les han seguido “clavando la uña” impunemente, cuando se supone que ya les dieron la respuesta que buscaban, como para que todos ya no lo hagan. ¡Pero qué va!

No obstante y que por lo belicosos que son, al no ponerse de acuerdo ni entre ellos mismos, es por lo que supongan que hasta en eso estén divididos, como es en el levantamiento de ese movimiento de cobranza, como lo denota el que no lo estén haciendo de manera simultánea, o a la vez, lo que da pie para que los que ya no están, al menos por estas semanas, pudieran volver a las andada$, como ya lo han hecho antes. ¿Qué no?

xxxxxxxxxxxxxxxxxx

¡Polèmica nueva “lìnea roja”!… La que ha generado “chines y jotas”, es la medida implementada esta semana por el Departamento de Tránsito, dependiente de la “Polichota” hermosillense, de la que es el jefe mayor, Manuel Emilio Hoyos Díaz, como es la de restringir el área de estacionamiento frente al Ayuntamiento, dizque evitar embotellamientos viales, aunque suponen que es con un fin recaudatorio. ¿Será?

Por ser una restricción que pusieran en práctica sin decir “agua va”, y la cual aplicará las 24 horas del día, por haber mucho aforo vehicular en ese sector, al en esas inmediaciones encontrarse los Palacios Municipal y Estatal, así como las oficinas centrales del Isssteson, además de la Catedral y las plazas públicas, entre otros lugares, de ahí que solo permitirán el ascenso y descenso, o de lo contrario los multarán. ¡Mínimo!

Es por eso que la inconformidad no se hiciera esperar, por considerarse que con esa disposición están “ahorcando” la movilidad del carrerìo que circula por el bulevar Hidalgo, donde ya era mínima la opción que había para estacionarse, la cual terminaron de eliminar, por lo que ahora el caos se presentará en las calles aledañas, con lo que estarán “saliendo de Guatemala, para entrar a Guatepìor”. ¡Esa es la percepción!

Aun así lo que son los operadores de la citada corporación no han dicho está boca es mía, y mucho menos han salido a dar un paso al frente, entre los que están un Jesús Alonso Duròn Montaño, o José Ángel Román Rodríguez, de quienes no ha aclarado si van a continuar en sus posiciones de mando. ¡Esa es la duda!

Sin embargo como “palo dado ni Dios lo quita”, es que por lo pronto ya colocaron una patrulla frente a la plaza Alonso Vidal para vigilar que se respeten los señalamientos de no estacionar, o el cuidar esa nueva raya roja que prohíbe parquearse, ante lo que se intuye que por un tiempo los agentes estarán al acecho de los automovilistas, al menos en lo que se adaptan a esa nueva prohibición, que para nada fuera bien vista.

Correo electrónico: [email protected]