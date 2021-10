Van por seguro patrimonial

¡Arman frente de seguridad!

Rebasa la violencia a Alcalde

Quitan retèn de cobro yaqui

Por Martín Romo (El Verdugo)

Van por seguro patrimonial…Quien sí que está mostrando sensibilidad social, es el alcalde Antonio “Toño” Astiazarán, porque ante la nueva explosión por una fuga de gas L.P. registrada, ahora en una vivienda del fraccionamiento Villas del Mediterráneo, al Poniente de Hermosillo, que provocó su derrumbe total, de entrada ya adelantó que podrían volver a reactivar el seguro patrimonial para quienes paguen el Predial.

Eso luego de ese enésimo estallido gaseosos suscitado el miércoles al mediodía, y cuya onda expansiva derribó parcialmente una casa contigua, además de afectar a otras quince, con un saldo de dos personas lesionadas, entre ellos un joven que quedara entre los escombros, en lo que es un estallido que lamentablemente no es la primera vez que sucede, de ahí la necesidad de que haya algún tipo de indemnización para las víctimas. ¡Glùp!

Porque como ha ocurrido en otras ocasiones, cuando que hasta muertos ha habido, lo que es ahora el inmueble de interès quedò pulverizado, de ahí que los propietarios se quedaran en la calle, o sin un techo donde vivir, por sòlo quedar el terreno, pero lo que es la estructura desapareció por la explosión, de ahí la trascendencia de la propuesta que está haciendo Astiazarán Gutiérrez, de que haya una aseguranza para ese tipo de casos.

Y es que si bien lo que es el “Presimun” emanado de la alianza PAN, PRI, PRD ya hizo el compromiso de otorgar una protección para robo en casa-habitación, hasta por un monto de $25 mil pesos para quienes estén al corriente en el mencionado impuesto, pero ahora ante esa desgracia que tuviera lugar, es que están evaluando el en esa misma asegurada incluir el de la protección civil de las viviendas. ¡De ese pelo!

Esa es la intención que se trae “El Toño” Astiazarán para el próximo año, y por partida doble, como sería lo de la incorporación de esa seguridad contra las explosiones en los “cantones” de los hermosillenses, por el riesgo latente que siempre hay de que en un abrir y cerrar de ojos nomás se queden con los que traen puesto, en caso de un siniestro de esos, que en el “pìor” de los casos hasta terminan en tragedia. ¡Zaz!

Si se toma en cuenta que el grueso de la población vive al día y en hogares que generalmente están pagando a crédito, de ahí que estén en un constante riesgo de perderlo todo, y es por eso de lo crucial que es, que una vez màs pudiera concretarse esa seguridad en su patrimonios, con el simple hecho de liquidar durante todo el año el gravamen del Predial, porque ese sería el invaluable pilón que les estarían dando. ¡Ni más ni menos!

Aunque todo hace indicar que por Astiazarán no va a quedar, por de a cómo ventilara que ya están evaluando las opciones para analizar el costo que tendría esa póliza, por lo que una vez definido, es una iniciativa que sería parte del Presupuesto de Egresos 2022, y que llegado el momento deberá ser aprobada durante Sesión de Cabildo para que se le dé pa´ delante, y que sea toda una realidad. ¡Ese es el plan!

O séase que en esos términos estaría el beneficio para las mayorías, como anteriormente ya sucedía, hasta que se canceló por la falta de presupuesto del Ayuntamiento, a la par de que según esto también aumentara la cartera vencida por ese concepto, al bajar la captación, por lo que el reto será el que cada vez sean más los que liquiden ese compromiso fiscal con el Municipio hermosillense, lo que todavía está por verse. ¿Será?

¡Arman frente de seguridad!…Ahora sì que por ganas no va quedar, a la hora de intentar pacificar al Estado, como quedara demostrado con la firma del convenio Mando de Policía Coordinado: Acuerdo por la Paz, que encabezara el gobernador Alfonso Durazo, al advertir que el Gobierno del Estado no se lavará las manos, ni le tirará la bolita, ni a la Federación, ni a los municipios, en caso de no cumplirse el objetivo. ¡Ups!

Al reconocer que la paz en la Entidad es uno de los reclamos más sentidos de la población, porque nunca en la historia reciente de Sonora se habían tenido tantos hechos de alto impacto que alteraran la convivencia social, como los que se han perpetrado en los últimos años y que por desgracia han ido al alza, de ahí el porque convocaran a esa cumbre para cerrar filas y formar un sólo frente con los 72 presidentes municipales. ¡Órale!

Con ese fin es que se le tomara protesta a los integrantes del Consejo Estatal de Seguridad Pública, que tendrá como meta el recuperar la tranquilidad, pero no de manera temporal, sino permanente, mediante un trabajo coordinado para sumar capacidades, esfuerzos y no duplicar tareas, por ser un lujo que no puede darse, por lo que así está el llamado que les hicieran en un acto celebrado en el Anfiteatro del Centro de Gobierno.

Pues de acuerdo a la visión de Durazo Montaño: “Es hora de un cambio de rumbo en materia de seguridad, este tema debe convertirse en una política de Estado, que supere identidades políticas e ideológicas, porque solamente a con la suma de fuerzas y esfuerzos, además de acuerdos que involucren a todas las instituciones públicas en la materia, y a la población civil, se lograrán resultados”. ¡Así el posicionamiento!

Lo anterior al resaltar que “Sonora registró en el 2020 una tasa de 54 homicidios por cada 100 mil habitantes con alza consecutiva en los últimos cuatro años, tenemos en nuestro territorio varias ciudades y regiones caracterizadas por continuos ataques criminales, nuestro Estado de ser uno de los más pacíficos pasó a registrar niveles de violencia desconocidos”, lo que habla del porque del apanicamiento que ya hay. ¡Ñàcas!

Ya que en base a las cifras manejadas, hasta agosto del presente año a nivel nacional la región sonorense ocupaba el séptimo lugar, tanto en el rubro de homicidios dolosos, como narcomenudeo; así como el segundo sitio en feminicidio; y la décimo sexta posición en violencia familiar, razón por la cual ahora habrá 10 mesas regionales que coordinarán a las municipalidades para estar en la misma sintonía. ¡De ese vuelo!

Rebasa la violencia a Alcalde…El que por fin dio la cara, con relaciòn a la violencia que impera en su insegura ciudad, es el alcalde morenista de Obregón, Javier Lamarque Cano, al reconocer que lo de la inseguridad está por demás complicado, pero sin que aportara nada nuevo para resolverla, al salir con que apenas están en pláticas con las instancias estatales y la Federación para buscar una solución. ¡Pécatelas!

Ante lo que se saca por conclusión que así “de lenta le está circulando la sangre a Lamarque, cuando de antemano ya sabía el como estaban las mataderas en esa localidad, de ahí que mínimo se esperaba que llegara con algún plan, pero en la práctica a resultado todo lo contrario, y sólo se a dedicado a lamentar y confiar en que los otros niveles de gobierno le van a resolver ese problemón que se ha venido recrudeciendo. ¡Tómala!

Derivado de que el Munícipe obregonense por principio de cuentas está proponiendo lo mismo de siempre, como es el mejorar las condiciones laborales y de equipamiento de las corporaciones policiacas, así como implementar sistemas de capacitación para hacer más eficiente el trabajo policial, pero promoviendo todo lo contrario, por como ya demandaran “la cabeza” de su Comisario General, Cándido Tarango. ¡Ouch!

Aunado a que expusiera que requieren de mínimo uno 600 nuevos agentes, para que se agreguen a los 800 con los que actualmente cuentan, y de los cuales 200 no han aprobado el examen de control y confianza (C3), de ahí que la totalidad de ellos no sea muy de confiar, por lo que a ese grado es que están en desventaja ante el crimen organizado, por carecer de estrategia y todo lo demás, lo que explica el porque de la ola violenta.

Y para quien dude de lo anterior, o el cómo Lamarque Cano ha venido a ser más de lo mismo, en cuanto a la ineficiencia en ese ámbito, es que simplemente el pasado miércoles ejecutaron a ¡8 personas! En ese día, con lo que ya se rebasaron las 30 asesinatos en lo que va de la primera quincena del presente octubre, entre ellos un niño de 3 años, de ahí que la situación está con tendencia a “empiorar”, más que a mejorar. ¡Vóitelas!

Quitan retèn de cobro yaqui…Entre los que al parecer tuvo un efecto la presencia de los elementos de la Guardia Nacional (GN), es entre los yaquis rebeldes que mantenìan un bloqueo de cobro en la carretera federal de Cuatro Carriles, en el sector de Loma de Guamúchil, al aflorar que desde hace días que lo levantaron, o quitaron, por lo que ya está el paso libre y sin la exigencia de una cuota. ¡Así el dato!

Toda vez que previo al retiro de ese retén de extor$ión que habían instalado desde el 20 de julio del 2020, con el pretexto de presionar al Gobierno Federal para que atendiera las demandas de la tribu, pero haciendo pagar a los usuarios de esa rúa, habían circulado videos en lo que se veía el como los miembros de la GN acudían a ese lugar para abrirle paso a un convoy de pipas de Petróleos Mexicanos (Pemex). ¿Cómo ven?

Con todo y que corriera la versión de que optaron por retirarse y ya no seguir e$tirando la mano, dizque por los acuerdos a los que llegaron con el “Prejidente”, Manuel López Obrador, en la visita que les hiciera el pasado 28 de septiembre, pero lo incongruente es que en Vìcam sí tienen bloqueada la entrada y salida para cobrar por circular, tanto a los automovilistas como transportistas que transitan por ese sitio. ¡A ese grado!

Es por eso del extrañamiento que hay, del porque nomás en ese punto ya no están e$quilmando a los viajeros, como lo venían haciendo, y que es el que está a la altura del llamado Parador Turístico del danzante yaqui, pero en el otro sí les han seguido “clavando la uña” impunemente, cuando se supone que ya les dieron la respuesta que buscaban, como para que todos ya no lo hagan. ¡Pero qué va!

