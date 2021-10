Reconocen reto en Seguridad

¡Que cunden desapariciones!

¿Cárcel para los malos padres?

Pondrán a prueba a diputados

Reconocen reto en Seguridad…Quien está reconociendo que tiene todo un reto, pero también aceptando que no está empezando de cero, es la nueva secretaria de Seguridad Pública del Estado, María Dolores del Río, como ayer lo “apechugara” en la primera entrevista que ofreciera desde que llegara al cargo, a través del noticiero Reporte 100 del 100.3 de FM, que conduce el colega y amigo, Juan Carlos Zúñiga.

Al ventilar que se encontró con una Secretaría en la que hay una corporación muy profesional y calificada, como es la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP), además de un sistema tecnológico de lo más avanzado, como es el Centro de Control: Comando, Comunicación, Cómputo, Coordinación e Inteligencia (C5I), en lo que es una postura con la que le abonó al trabajo de su antecesor, David Anaya Cooley. ¡Órale!

No obstante y que “La Lola” del Río manejara que ahora la diferencia será el que hay un interés por el rubro de la seguridad desde la cabeza, es decir, del “Gober” Alfonso Durazo y todos los que dependen de él, como lo exhibe el que todos los días a las 9:00 de la mañana encabece la famosa Mesa de Seguridad por la Paz, para checar como andan las cosas y definir estrategias para hacerle frente a la delincuencia. ¿Cómo ven?

Tan es así que la también ex alcaldesa y ex diputada destapara que la intención es la de crear lo que sería una mesa con enfoque estatal, para meter al aro a los alcaldes, en aras de fomentar una coordinación más amplia, que no sólo incluya a la Federación, si se analiza que son los primeros respondientes, lo que incluiría la conformación de una guardia con la que contaría el Estado, al igual como la que opera el ámbito federal.

Aunado a que del Río Sánchez apuntillara que ella sí va dar la cara cuando existan hechos que ameriten que se informe a los sonorenses de lo que está pasando, como son de los llamados de alto impacto, y sí que hace falta que tengan al tanto a “Juan Pueblo”, como cuando surgen informes como el que en pleno “juebebes” diera a conocer el Semáforo Delictivo Nacional, de que Hermosillo está en rojo en varios delitos. ¡Vòitelas!

Pues en base a esos saldos que se hicieran públicos, lo que son los homicidios, el narcomenudeo, la violación, lesiones y el robo a casa, son las acciones delictivas que presentan una mayor incidencia en esta Ciudad del Sol, al contabilizarse 138 asesinatos, solo por debajo de Cajeme, donde se cometieron 373, en el periodo de enero a agosto del presente año, pero con una disminución del 13%, ya que en el 2020 hubo 159 en ese lapso.

Sin embargo lo que es ya en Sonora en general, en lo que va del 2021 se acumulan mil 85 muertes violentas, lo que significa un aumento del 25%, comparado con esos mismos meses del año anterior, cuando se contabilizaron 870; a diferencia de las 643 del 2019, lo que pone de manifiesto el que deben hacerse las cosas diferentes, antes de que esa creciente ola de violencia termine por rebasarlos. ¡De ese pelo!

¡Que cunden desapariciones!…Con todo y que mucho se ha hablado sobre las desapariciones forzadas, pero hay un revelador dato que habla sobre la gravedad de esa problemática, como es el hecho de que en Sonora se reciben hasta 20 reportes diarios de personas que desaparecen sin dejar rastros, como lo destapara la representante del colectivo Buscadoras por La Paz, Cecilia Delgado. ¡Palos!

Porque aunque ni pareciera, pero de acuerdo a lo dicho por Delgado Grijalva, hasta hoy en día los diferentes grupos de búsqueda tienen registros de 679 individuos denunciados como extraviados en el Estado, de los cuales 184 ya han sido localizados sin vida, de ahí la importancia de los acuerdos a los que acaban de llegar con el gobernador, Alfonso Durazo Montaño, para reforzar las acciones de trabajo de campo y los rastreos.

Casi por nada es que la bragada líder de las Madres Buscadoras de Sonora, Patricia Flores Armenta, dijera con todas sus letras que: “Necesitamos mucho el apoyo de las autoridades que entraron, del nuevo gobierno que prometió que en cuanto él entrara al nuevo gobierno iba a haber mucho apoyo en la búsqueda, no solamente monetario porque nosotros no pedimos dinero, sino que va hacer trabajar a la Fiscalía”. ¡Zaz!

Eso por considerar que se trata de un tema prioritario, y es por lo que confían que ahora sí pongan a chambear a los de la Comisión Estatal de Búsqueda, en la que ha estado muy “perdido” su titular, José Luis González Olivaría, en lo que es la detección de quienes son reportados como perdidos, por la Entidad encontrarse en octavo lugar a nivel nacional entre los Estados con más gente que se ha “esfumado”. ¡De ese tamaño!

No en balde es que por igual coincidan en el sentir de que: “Seguimos trabajando porque sabemos que nadie los va a buscar y siempre lo hemos dicho, nadie los va a buscar con el amor y las ganas que nosotros. Todos tienen horario de oficina, nosotros no tenemos horario de oficina, estamos siempre trabajando, estamos en la lucha y así va a ser hasta que Dios nos lo permita”, por lo que así continúan “echando el alma”. ¡Qué tal!

Y para quien dude de lo anterior están las estadísticas del Informe Semestral de Búsqueda e Identificación de Personas Desaparecidas de la Secretaría de Gobernación, que arrojan una cifra de 92 mil desaparecidos no localizados en todo México, y de la que a la región sonorense le corresponden mil 273, entre el periodo del 1 de diciembre de 2018, al 30 de junio del 2021, en los que es un número con el que se está entre los punteros.

Si se toma en cuenta que las diez primeras zonas de la República Mexicana con más gentes perdidas de la noche a la mañana, son las de Jalisco, Ciudad de México, Michoacán, Nuevo León, Tamaulipas, Estado de México, Guanajuato, Sonora, Sinaloa y Zacatecas, lo que explica el porque de la necesidad de que se conforme un solo frente para poder salir de esa lista negra en la que desde hacer rato se ha permanecido.

Es por eso de la urgencia de que estén en una misma sintonía y radar, empezando por crear una base de datos exactos de los “perdidos”, porque lo que es hasta ahorita los colectivos manejan cifras variadas, dependiendo de las denuncias que les hacen directamente los familiares de las víctimas, lo que deja en claro que cada uno anda por su lado, en vez de unir esfuerzos para que sean unas buscaderas más coordinadas y efectivas.

Pondrán a prueba a diputados…Aunque a los de la Unión de Usuarios de Hermosillo (UU) de Ignacio Peinado, podrán decirles que ya parecen disco rayado, por insistir con sus mismas demandas, pero la verdad es que ya urge que hagan algo con respecto a sus propuestas para mejorar el servicio del transporte urbano, sobre todo en lo referente a la ampliación del encendido del aire acondicionado. ¡A ese grado!

Y es que a partir de lo reiterado por Peinado Luna, la Ley 149 del Transporte Público asienta que la encendida de las “referís” es del 1 de mayo al 30 de septiembre, por lo tanto actualmente los camiones ya no traen “prendido” esos aparatos, con todo y aún se mantienen las altas temperaturas que rondan los 40 grados centígrados, lo que provoca que los usuarios todavía viajen “sudando la gota gorda”. ¡Tómala!

Razón por la cual es que el de la UU les esté haciendo un enésimo a los legisladores del Congreso del Estado, para que aprueben esa ampliada hasta el 31 de octubre, como ocurre con las tarifas subsidiadas de la “luz” que otorga la Comisión Federal de Electricidad (CFE), eso derivado de que por estas fechas aún arrecia el calorón, y que es lo que quieren evitar, para que los pasajeros no se transporten en esos “hornos rodantes”. ¡Ñàcas!

Para el caso es que el Peinado “pa`tras” de Ignacio adelantara que le están apostando a que la presente Legislatura sea más congruente que la anterior, entre el decir y hacer, por en su mayoría ser del partido de Morena, que son los que se han jactado de estar del lado de los más necesitados, por lo que esperan que en la práctica hagan realidad y valedera esa política en beneficio de esas mayorías “de a pie”. ¡Ajà!

Aunque en lo que son peras o manzanas, lo que es el echado pa` delante del “Nacho” ya advirtió que están a la espera de que quede integrada la Comisión del Transporte y Movilidad del Poder Legislativo, para reunirse con sus integrantes y exponerles esa necesidad, y además de que le de para delante a una indemnización temporal o permanente, cuando se registren accidentes y haya lesiones permanentes. ¿Será?

