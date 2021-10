Van contra las megapen$iones

¡Recurrirá a préstamo Alcalde!

¿Posibles “aviadores” estatales?

Impulan “Reactiva tu Escuela”

Van contra las megapen$ione$…Quien sí que está haciendo valedero aquello de que, no hay “pìor” lucha que la que no se hace, es el gobernador Alfonso Durazo, al anunciar que se tiene que hacer algo con lo de las megapen$ione$ de hasta $220 mil pesos mensuales que están de$fondando al Isssteson, al advertir que si hay una forma de eliminarlas lo van hacer, por considerar que se trata de un exce$o y lo que le $igue. ¡Zaz!

Con todo y que Durazo Montaño reconociera que la mayoría de ellas tienen respaldo jurídico a través de amparos y sentencias judiciales, que es lo que obliga al Gobierno del Estado a cumplir con los pagos, y sin posibilidad de reducirlas, pero que desde el punto legal también habrán de abogar al respecto, para obtener una justificación del porque de tan elevados montos que se salen de lo normal. ¡De ese pelo!

Pues resulta ser que los beneficiados con esa cantidades estratosféricas, que representan el 8% del total de los pensionados, que suman 16 mil 859, y que significan el 25%, o la cuarta parte del pa$tel que se eroga por ese concepto, en su mayoría son ex empleados del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado de Sonora (Isssteson) que se aprovecharon de que conocían su sistema. ¡Palos!

Casi por nada es que el Mandatario señalara “con dedo de fuego”, que aunque parezca poco ético, e incluso inmoral, pero hoy en día existe esa rapacidad que tiene en terapia inten$iva a ese Instituto, financieramente hablando, por a su juicio no existir razón alguna para que un servidor o ex servidor público gane ese dineral, que no percibía ni cuando estaba en activo, de ahí que tenga visos de ser un soberano abu$o. ¡Eso dicen!

No en balde es que dijera que: “Si de alguna manera puede sustentarse alguna acción desde el punto de vista jurídico se hará, porque no haber nada que justifique que existan personas con pensiones de 200 mil pesos y precisamente este tipo de beneficios son los que están acabando con el Issteson”, aunque sin señalar particularmente a los que se están embolsando esos dineros extraordinarios que se les pagan. ¡Tómala!

Es por lo que dejara muy en claro que “no va a patear el bote” como se había hecho antes, y por el contrario enfrentarán esa situación que ya ha provocado una crisis de falta de “lana”, por lo que aparte investigarán la forma en que se asignaron, e igualmente buscarán la manera en que todos los involucrados aporten la parte que les corresponde, con la finalidad de que se llegue a un punto medio, y no a esos extremo$. ¿Qué no?

Porque ahora sí que como dicen los chavos, sí que “$e pa$aron de lanza” con esas pensionadas que no las gana ni Obama, por decirlo de alguna forma, lo que explica el porque ya son unos saqueos disfrazados los que se ha venido denunciando desde hace años y durante varios gobiernos, pero sin que realmente se haga algo por remediarlo, al sólo quedarse en los meros lamentos, por lo que habrá que ver qué tanto se logra. ¿Será?

Aunque lo que es de entrada Durazo trata de hacerlo por las buenas y apelando a la conciencia de quienes se han pasado de gandalla$, como lo denota el que no exhibiera a los que les llega ese lanòn, al evitar ventilar sus nombres, tal vez con la intención de negociar, a la par de que echa mano del ámbito judicial. ¡Mínimo!

¡Recurrirá a préstamo Alcalde!…Y sin querer queriendo, pero el que ya dijo que no le quedarà “diòtra” màs que pedir prestado, es el alcalde de Hermosillo, Antonio “Toño” Astiazarán, porque solamente asì podràn pagar los aguinaldos de alrededor de 5 mil empleados y jubilados del Ayuntamiento, por lo que tendràn que recurrir a un crèdito a corto plazo por $180 millones de pesos. ¡De ese vuelo!

Ya que si bien por un lado Astiazarán Gutiérrez se mostrò en contra “estirar la mano”, pero por otro reconociò que no hay otra opción, tan es asì que dijera que: “No quisiéramos pedirlo, pero desafortunadamente no nos dejaron ni un solo peso para el pago de aguinaldos y tenemos esa obligación que cumplir entre otras”, por lo que asì està su urgencia de “money” para las necesidades màs inmediatas, porque bajan el cero y no les toca.

Aun asì dejò en claro que están realizando un esfuerzo por solicitar la menor cantidad posible, si se toma en cuenta que en el trienio anterior gestionaron una lìnea crediticia para dicho rubro de hasta $280 millones de pesos, al apuntillar que: “Como saben cuando entramos a la administración no había para pagar la “luz” del Acueducto, necesitamos liquidez a corto plazo”, y es que “jalan la cobija y no alcanzan a tapar$e”. ¡Ups!

En lo que es una prestada que “El Toño” Astiazaràn promete que deberán dejar saldada en un año, por lo que ante ese escenario es que desde ya analizan otras alternativas para impulsar la obra pública, y que es por lo que expresara: “Vamos a fortalecer los ingresos y vamos a presentar muy pronto un plan de fortalecimiento financiero que pase por dos cosas: fortalecer los ingresos propios y reducir el gasto corriente”. ¡Què tal!

Con lo que se confirma que en cada cambio de gobierno estatal y municipal siempre pa$a los mi$mo, y es que el que se va, se va suspirando, pero ademàs deja la vìbora chillando, en tanto que el que llega, o se queda, se la lleva llorando, màs o menos como dice la canciòn, eso por la ausencia de recursos para sortear lo màs prioritario, como ahora le està pasando a Antonio Francisco, y al “Gober”, Francisco Alfonso. ¡A ese nivel!

¿Posibles “aviadores” estatales?…Ahora sì que a partir de que saliera a flote, que 4 mil 900 trabajadores estatales ignoraron la orden para presentar y actualizar su declaración patrimonial en el plazo extra que les diera la nueva administración, es que aflorara la sospecha de que en la nómina estatal pudiera haber “aviadores”, en lo que es algo que le tocará indagar al Contralor, Guillermo Noriega Esparza. ¡Vòitelas!

A pesar de que de inicio es un incumplimiento que evaluarán con cada uno de los titulares de área, para conocer las causas del porque no rindieran cuentas claras, como se les ha requerido, y que es una obligación que tiene todo burócrata, para dar a conocer el patrimonio con el que cuenta, y así transparentar la función que llevan a cabo, para que no lleguen a suscitarse conflictos de interés$. ¿Cómo ven?

Si se analiza que la advertencia que hiciera Noriega Esparza fue muy precisa, en el sentido de que los que no se pusieran al día con esa declarada de sus bienes y todo lo de valor que poseen, serían dados de baja, por ser un requisito contemplado en la ley que no puede pasarse por alto, al margen de que no descartan que pudiera tratarse de personal que no acude regularmente a su empleo, pero aun así siguen siendo muchos. ¡Ñàcas!

Sin embargo y por el titipuchal de incumplidos que son, por sumar casi los 5 mil, es que cobra relevancia la expresión del ¡piensa mal y acertarás!, tocante a que en su mayoría tal vez son personas que no asisten a chambear, y nomás “aterrizan” el día de pago, lo que todavía está por verse y quedará clarificado, una vez que “El Memo” Noriega y sus auditores determinen el origen de esa irregularidad. ¡Ni más ni menos!

No obstante y por ser algo que para nada está descartado, es que ventilaran que para combatir esa práctica aplicarán una serie de medidas, entre ellas las revisiones de esas declaraciones, sobre todo el porque no se cumpliò con las mismas, lo que complementaràn con la inspecciòn del listado del personal de cada una de las dependencias, vìa los famosos checadores, para verificar que sì acudan a sus labores. ¡Òrale!

Impulan “Reactiva tu Escuela”…Si por la vìspera se saca el dìa, el que està visto que le sigue buscando por todos lados para cumplir con la tarea y meta de tener los planteles escolares “al 100” para el 15 de diciembre, es el de Educación y Cultura (SEC), Aarón Grageda, y para prueba està que el Ejecutivo Estatal, Alfonso Durazo, ayer pusieran en marcha el programa “Reactiva tu Escuela”. ¡A ese grado!

Y es que de acuerdo a lo expuesto por Grageda Bustamante, con esa estrategia pretenden rescatar 941 centros educativos de nivel Bàsico, de los tres mil 72 que hay en el Estado, y para lo cual contaràn con la participación de empresarios y padres de familia, en lo que vendrà a ser algo asì como una copia del modelo “Adopta una Escuela”, que en el pasado se aplicara y diera muy buenos resultados. ¡De ese tamaño!

Por lo que ante las malas condiciones en las que estàn la mayorìa de los inmuebles de Preescolar, Primaria y Secundaria, por el deterioro que presentan como consecuencia de la pandemia de Covid-19, despuès de que por màs de un año estuvieran cerrados, por las clases brindarse a distancia para evitar contagios, es que Aarón y compañìa estàn haciendo esa alianza con la sociedad civil para reactivarlos en el menor tiempo posible.

De tal forma que asì estàn convocando a la uniòn de esfuerzos, partiendo que se necesita de mucho dinero para hacer eso, y como se està en la transiciòn del nuevo gobierno estatal, es que estàn retomando ese esquema que ya a funcionado antes, ya que la inversiòn que hagan los empresarios tendrà una deducibilidad fiscal, con un sistema de transparencia y seguimiento en la página web de la SEC. ¡Asì el dato!

Ante lo que està de màs el resaltar que ahora Gargeda la tendrà màs fàcil, o no tan difìcil, a partir de esa polìtica de sumar que estàn impulsando, a pesar del perfil lento que se le ha señalado, pero lo cierto es que le ha estado encontrando la cuadràtura al cìrculo, despuès de que fuera al que le tocara la secretarìa màs emproblemada, por el reto ser el de regresar a las aulas y càtedras presenciales a màs estudiantes.

