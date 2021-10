Prioriza pensiones Isssteson

Causan caos redes sociales

Serà virtual informe Covid

Van contra un jefe policìaco

Prioiza pensiones Isssteson…Ahora sí que como dice la popular expresión, ¡fuertes declaraciones! Son las que dio el director del Isssteson, Jesús Acuña Méndez, en el mensaje que se aventara en las redes sociales de esa insaludable institución, para informarle a la derechohabiencia que enfrentan un momento de crisis extraordinaria e histórica, por lo que ayer no iban a pagarle al 100% de los pensionados. ¡Palos!

Pues de acuerdo a lo ventilado por Jesús Manuel, no les dejaron ni para el pago de la quincena, de ahí que a los jubilados y pensionados les diera una noticia buena y otra mala, como es la de que sí se les pagaría a los que perciben un sueldo de entre $2 mil y $43 mil 700 pesos, que son el 92% de los 16 mil 859 trabajadores que están en esa condición, eso bajo la premisa de que se le dará preferencia a los más necesitados. ¡Qué tal!

Mientras que al restante 8%, que son los que ganan entre los $44 mil y 200 mil pesos, ¡aunque usted no lo crea!, y que por algo acaparan el 25% de los recursos de ese rubro, es decir una cuarta parte, lo recibirán el 17 y 18 de octubre, a partir lo prometido por la Secretaría de Hacienda, eso al considerarse que quienes perciben ese dineral mensual, tienen más capacidad para “aguantar”, o esperar unos días para esa pagadera. ¡Mínimo!

O séase que así es como está haciendo malabares Acuña Méndez, a la hora de darle prioridad a los que tienen unas pensione$ normales, contrario a aquellos que se aprovecharon del sistema con el que cuenta el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado de Sonora (Isssteson), para “de$pachar$e con la cuchara grande”, y recibir cantidades que escapan de toda lógica, al tener visos de ser agandalle$.

De ahí que en lo que “agarra agua la nube”, o estabilizan la economía de esa dependencia, con esa estrategia cuando menos estarán evitando que resurjan los bloqueos de calles y la toma de las oficinas centrales por ese motivo, y es que a últimas fechas las cuotas y aportaciones de los empleados afiliados las utilizaron para el pago de otras cosas y áreas para las que no estaban destinadas, y es por lo que “estallara la bomba”. ¡Zaz!

Por lo que así está la mala sintomatología que está sacando a flote Acuña, al “poner el dedo en la llaga” y señalar que los centros hospitalarios se encuentran deplorables y sin medicamentos, debido a que el presupuesto no alcanza, o es muy deficitario, y es que aportan los derechohabientes son $7 mil 400 millones de pesos que se van en el pago de nómina, así como esas jubiladas y pensionadas. ¡De ese pelo!

Tan es así que el funcionario apuntillara con todas sus letras que: “Todo lo demás, lo que es para la mejora de hospitales, para la compra de medicina, servicios generales, infraestructura, gastos corrientes, para los créditos de viviendas, todo lo demás ya escapa de ese presupuesto y estamos hablando $2 mil millones de pesos que el Gobierno debe dar como subsidio”. ¡Ni más ni menos!

Luego entonces a ese punto es que están en “terapia intensiva” en lo financiero, por esa falta de liquidez que padecen, con todo y que Jesús dijera que eso es todo lo que iba a decir para “no agarrar vuelo”, pero adelantando que se vienen grandes noticias, y que es lo que se espera, porque eso de que “están en la quinta pregunta” no es nada nuevo, así que la novedad sería, el que ahora sí tengan una franca mejoría. ¿Será?

Causan caos redes sociales…Y entre el retiro a nivel nacional de la sopa instantánea Maruchan y la caída de las redes del WhatsApp, Instagram y Facebook de Mark Zuckerberg, sí que son las noticias que más han impactado, por en encima de los “Pandora Papers”, o evasores de impuestos, sobre todo por como a quedó comprobado que el mundo ya está digitalizado, al estar conectado a esos sistemas de comunicación.

Y es que la suspensión de esa red creada por Zuckerberg provocó una paralización mundial, y no únicamente en lo que tiene que ver con la interacción social de las personas, sino además por de a cómo ya un gran sector de la economía depende de estar en línea, para poder desarrollar sus actividades, por lo que a ese grado es que le ha cambiado la vida a las mayorías, y al ámbito empresarial, como se pusiera de manifiesto con ese corte.

Una prueba de ello es que hasta el gobernador, Alfonso Durazo Montaño, a manera de ironía preguntara que si cómo les había ido con esa interrupción que iniciar a media mañana, de lo que ya han llamado el “Lunes Negro”, considerando que es un aviso para darnos cuenta de lo dependientes que ya somos de esa vía de interacción, de ahí que hiciera la recomendación de usarlos menos, para no lo resientan tanto. ¡Así el dato!

No en balde es que hasta el mismo Mark ayer emitiera una disculpa pública para sus usuarios, al pedir perdón por esa falla generalizada, reconociendo lo mucho que dependen los ciudadanos de su servicios para estar en contacto, al igual que muchas empresas activas, aunado a que ese “chistecito” le causara una pérdida de más de 7 mil millones de dólares, por bajar el valor de las acciones de su emporio tecnológico. ¡De ese vuelo!

Al ser una cancelación temporal que duró varias horas, y es por eso que la afectación fuera mayor, y que se hizo más visible por lo de la epidemia del Covid-19, y es que derivado de la sana distancia que tiene que guardarse, y el que muchos negocios empezaron a utilizar esas plataformas para operar, es que se han vuelto indispensables para su funcionamiento, lo que explica porque del caos que eso registrara. ¿Cómo ven?

Serà virtual informe Covid…Al que sì que le queda aquello del ¡vale màs tarde que nunca!, es al secretario de Salud estatal, José Luis Aloma, por finalmente presentar el tan cacaraqueado nuevo modelo con el que informarán sobre el comportamiento diario de la pandemia de Covid, pero ya no de viva voz, como se hacía antes, sino sólo virtualmente a través de las redes sociales y el portal oficial de esa dependencia. ¡Ups!

Es por eso que los sonorenses ya no podrán escuchar diariamente el reporte de los nuevos casos y número de muertos, como se difundía por los diferentes medios de comunicación y hasta con un mensaje en el que se informaba y alertaba a la ciudadanía para que se cuidara, sino que ahora se hará en un frío sitio web, como es el http://saludsonora.gob.mx/ de la Secretaría de Salud, y al que el grueso de la población no puede accesar.

De tal forma que aunque digan que con ese modelito presentarán la información de forma detallada y puntual cada 24 horas, pero el sentir general es de que ya no será lo igual; además de que ahora el Semáforo de Riesgo se dará a conocer cada quincena, y ya no cada semana, y que no es otra cosa que el Mapa Sonora Anticipa, por lo que así están los cambios, que a “munchitos” no dejaran muy convencidos. ¡De ese tamaño!

Ya que según Alomìa Zegarra, “Es importante monitorear la afectación poblacional y no sólo los casos que se están dando, porque es finalmente la afectación poblacional la que nos va a decir si la epidemia obviamente está produciendo más casos graves, más hospitalizaciones, o en su momento defunciones y que en base a esos indicadores es que se estarán tomando las decisiones de incrementar, o disminuir las medidas comunitarias”.

Pero lo que refleja que no se ha estado teniendo el impacto deseado, informativamente hablando, es que hasta ahora hubiera pasado de noche la estadística que a la par revelara, de que se han detectado 350 casos positivos de coronavirus en menores de 15 años de edad, desde el pasado 30 de agosto en que algunas escuelas públicas y privadas regresaran a clases presenciales, aunque sin precisarse si se contagiaron en los planteles. ¡Glùp!

Van contra jefe policìaco…Ya quedó en claro el porque la inseguridad está a todo lo que da en Obregón, y es que ni el director de la Policía Municipal está seguro en su puesto, al aflorar que la mayoría de los agentes trabajan bajo protesta para exigir la destitución de Cándido Tarango Velázquez, eso por sentirse desprotegidos, al no crearles las más mínimas condiciones para laborar. ¡Pécatelas!

A ese extremo está la balconeada que le están “pegando” a Tarango Velázquez, por voz del dirigente del Frente Unido Profesional (Fupac), Jesús Ruiz Zárate, el cual es una asociación que opera desde 2018, y que está integrada por alrededor de 200 elementos policíacos municipales, la cual aboga por mejorarles las prestaciones laborales que les ofrecen en esa corporación policiaca, por lo que a ese nivel está la presión.

En lo que dan cuenta que es un inconformidad que se ha recrudecido en los días recientes, aunque advierten que si no se han ido a un paro laboral, es por temor a posibles repercusiones en contra de los paristas, en lo que es un movimiento de protesta que aseguran que continuarán hasta que no haya un acercamiento con el alcalde de Morena, Javier Lamarque Cano, para exponerle las penurias que están pasando. ¡Vòitelas!

Así que como una cosa lleva otra, la que muy seguramente que debe “estarse frotando las manos” ante esa división policial interna es el hampa, por la exhibida que le están dando al capitán Cándido, por de a cómo no los ha apoyado en su trabajo con el equipo táctico necesario, ni con el alza salarial que les prometiera, sumado a que el armamento que usan deja mucho que desear, al igual que la cantidad de uniformados que hay.

Más menos así está la medición de fuerzas, que sí que está de no creerse, si se analiza que tiene lugar en la catalogada como la cuarta ciudad más violenta del mundo, cuando se supondría que deberían estar unidos en un mismo frente, pero en la realidad está sucediendo todo lo contrario, por como se está denotando que están descoordinados y divididos, por haberle perdido la confianza a la “cabeza” policial. ¡Tómala!

