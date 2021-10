Resurge violencia en el Norte

Resurge violencia en el Norte…Y a la que le amargaron el inicio de semana, es a la secretaria de Seguridad Pública Estatal, María Dolores del RíoSánchez, por el “Lunes Rojo” que ayer tuviera lugar, luego de que una agresión armada perpetrada en la madrugada dejara un saldo de 5 muertos y dos heridos, en el tramo Benjamín Hill-Santa Ana, cuyas víctimas estaban a un costado de la Carretera Internacional. ¡Zaz!

En lo que es un atentado con el que resurge la violencia en el Norte del Estado, después de que se había calmado desde la llegada del nuevas autoridades estatales, por sermás que evidente que ya volvió a estallar, por la forma en que rafaguearan a ese quinteta de personas, al presentar impactos de bala, además de que en el lugar localizaron un pick up consumido por el fuego, el cual transportaba pedacería de fierro. ¡De ese pelo!

Pero por si eso fuera poco, en uno de los cadáveres dejaron un pedazo de cartón que tenía una leyenda escrita en la que se leía: “Esto es lo que les va a pasar a todos los ratas que anden robando fierros y desmantelando ranchos”, por lo que encima de eso así estuvo la advertencia de muerte, e impunemente, ya que como siempre no detuvieron a nadie, con todo y que los de la Guardia Nacional fueron los primeros respondientes. ¡Órale!

O séase que así se le está “calentando la plaza”, o más bien la Entidad a María Dolores, por como la ola violenta está volviéndose a expandir másallá de Obregón, Empalme y Guaymas, que son las ciudades donde las mataderas han estado a todo lo que dan, al punto de que en Cajeme los repartidores de comida de las diferentes plataformas optaran por ya no ofrecer el servicio en las colonias catalogadas de más inseguras.

Y para quien dude de lo anterior, es que la noche del domingo en el puerto guaymense por segunda ocasión intentaron ejecutar a un agente de la Policìa Municipal de nombre Eduardo, al que unos sicarios persiguieron y agredieron a balazos, aunque nuevamente vivió para contarla, al lograr llegar a la base de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP), donde lo auxiliaron y trasladaron a un hospital. ¡Pécatelas!

Aunque lo raro del caso es que trascendiera que el agente baleado actualmente no está en servicio activo, por dizque estar incapacitado médicamente, no obstante y también surgió la versión de que ya no pertenece a las filas policíacas, aunque lo único cierto es que de nuevo pudo librarla, pero se desconocía la condición de salud que presentaba, así como lo motivos por los que quieren privarlo de la vida. ¡Ni más ni menos!

Sin embargo mientras todo eso sucede, y que para nada es poca cosa, lo que es La Lola del Ríohasta ahora no ha salido a decir “esta boca es mía”, mínimamente para definir una posturay dar a conocer una posible estrategia que sea diferente a lo que ya se ha venido haciendo, en aras de contrarrestar esos ataques mortales que a todas luces tienen que ver con el crimen organizado, pero sin que se vea como puedan pararlo. ¡Palos!

Ciertamente que del RíoSánchez tendrá que poner más de su parte, independientemente que se trate de un delito federal, y de que apenas tiene menos de un mes en el cargo, si se toma en cuanta que lo que es el delegado de la Fiscalía General de la República (FGR), un tal Francisco Sergio Méndez, desde su llegada nomás se la ha llevado encuevado y sin dar color, de ahí que cuando menosles urjamás coordinación.

Exhiben a funcionarios de la 4T…Con respecto a la noticia mundial de momento, como es la referente a la investigación periodística denominada “Pandora Papers”, con la que sacaran a flote a quienes mueven sus fortunas a paraísos fiscales para ocultarlas y evadir impuestos, quien sí que ya “se dio un balazo en un pie”, es el “Presi”, Manuel López Obrador, por varios funcionarios de la 4T estar involucrados. ¡Ups!

Y es que en marco de la conferencia mañanera de ayer “se puso el dedo en la llaga”, al ventilarque ya pidió abrir una indagación y revisar si hay delitos en la lista de los tres mil empresarios y políticos mexicanos que aparecieron ventaneados, como de los que promueven la fuga de capitales, para por medio de empresas de papel comprar lujosas propiedades, jets privados, yates, y guardar su utilidades, así como sus inversiones.

Pues nomás para abrir boca, entre los nombres conocidos que luego luego resaltan en esas pesquisas realizadas por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación y publicadas por Quinto Eelemento Lab, están el de un Julio Scherer, el ex Consejero Jurídico de la Presidencia de la República y amigo de López Obrador; además de Jorge Arganis Díaz Leal, el secretario de Comunicaciones y Transportes (SCT).

Aunado a que también “$alió ra$pado” el titular de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Manuel Bartlett Díaz, por su pareja Julia Abdala, igual ser de las “quemada$” con esas mega filtraciones, de ahí que lo menos que se diga es que la usó de prestanombres, lo que no estaría de durase; a la par de que por el estilo se colara en esas tranza$ financieras el senador por Morena, Armando Guadiana. ¡De ese tamaño!

Razón por la cual es que si hay voluntad de proceder en consecuencia, no tendrán que investigarlos mucho, por darse pelos y señales del como es que sacaron sus millonadas para guardarlas en el extranjero, por lo que habrá que ver si es cierto lo adelantado por el de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto, de que ya se avocaron al caso como parte de la lucha anticorrupción, lo que ahora sí que está por verse. ¿Será?

A ese grado se las ga$tan los de la élite económica, mientras que a los simples mortales lo que es el Sistema de Administración Tributaria (SAT) los trae de la cola, porque ahora hasta los changarreros pagan impuesto.

Le buscan a falla en la basura…El que vaya que le està buscando por todos lados para solucionar el cochinero que le dejaron en el àrea de recolecciòn de basura, es el director de Servicios Públicos Municipales, Sergio Pavlovich Escalante, al ahora contemplar la posibilidad de colocar camiones recolectores en puntos estratégicos de la ciudad, a fin de suplir los contenedores que antes se ponían y que no se daban abasto.

Porque la intención es la de que sean una opción para que la ciudadanía que no alcance a sacar los desechos cuando pase la unidad recolectora, pueda depositarlos en esos lugares, para lo cual proyectan que estén de lunes a viernes, por espacio de varias horas, pero aun analizan los sitios en que estaríanesos centros de acopio, y los vehículos que destinarían, para no afectar el servicio que se presta en los domicilios. ¡Mínimo!

Eso por como se les han alterado los tiempos de esas recolectadas del basurerìo, a raíz de que Sergio Arturo y compañía se encontraran con casi la mitad de la flotilla de carros descompuesta y en los talleres, y que es por lo que han operador al “trochì mochì”, lo que ha “sacado de onda” a los hermosillenses, por ya no saber a que hora van a pasar por sus casas, por hacerlo muy temprano, o demasiado tarde. ¿Cómo ven?

No en balde es que ahora estén ideando el ubicar esos automotores en el punto de los depósitos tradicionales que luego luego se llenaban, y con lo que “salía “pìor” el remedio que la enfermedad”, porque eso propiciaba que se hiciera un tiradero de desperdicios y residuos, los cuales se acumulaba, ya que no los recogían a diario, de ahí que terminaban convirtiéndose en un foco de infección por la suciedad y pestilencia que generaban.

De ahí que al menos por mientras la idea no sea mala por parte del también apodado “Pichón” Pavlovich, o en lo que terminan por reactivar el carrerìo que tienen averiado por fallas mecánicas, aunado a que planean comprar otros nuevos, en lo que es un reto que servirá para ver “si da el do de pecho”, o “muere en el intento”, con todo y la fama que tiene de movido, por ser un departamento que “es otro boleto”. ¡Vòitelas!

Se ve lento titular de la CEDH…Quien no se va salvar de que le digan que “està bueno para mandarlo por la muerte”, es el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Inhumanos (CEDH), Pedro Gabriel GonzálezAvilés, y es que a las quinientas acaban de emitir una recomendación contra el Isssteson por violar el derecho a la salud de un derechohabiente, al suministrarle los medicamentos ni rembolsárselos.

Para el caso es que el quejoso denunciara ante la CEDH que sufre ataques epilépticos, por lo que recibe atención médica desde hace más de tres años, y como generalmente le han negado la entrega de las medicinas que le recetan para mantenerse controlado, es por lo que se ha visto en la necesidad de adquirirlos “de su bol$a” en farmacias particulares, pero sin que hasta ahora le hayan reintegrado el dinero. ¡Ya mero!

Por ser una odisea que ha padecido desde finales del 2018, hasta marzo de 2020, en cuyo lapso no le han surtido las recetas, de ahí que ha tenido que comprarlos a un costo de mil 300 pesos, pero a la hora en que le ha requerido la reembolsada al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora (Isssteson), nomás no le han autorizado el pago, al salirle como el famoso cómico, de que ¡no hay!

Así que luego de la propuestas de conciliación que se interpusieran, y por a la fecha no haber recibido una saludable respuesta, es que le están recomendando a esa institución de salud que le proporcionen lo que le ha prescrito el médico tratante, en cantidad, calidad y oportunidad, sumado a que le devuelvan “la lana” que ha gastado en todo ese tiempo, lo que habrá que ver si finalmente se cumple, para que cunda el buen ejemplo.

