Rezan y protestan vs aborto

Recibe “Gober” a colectivos

Van contra alcaldes salientes

“Sin anestesia” en el Isssteson

Rezan y protestan vs aborto…Y aunque algunos podrán decir que ya es demasiado tarde, pero los que al parecer le están apostando a que no hay “pìor” lucha que la que no se hace, son los grupos defensores de la vida y la familia, como lo exhibe la concentración que realizaran el sábado en la tarde en la Plaza Bicentenario de Hermosillo, así como en otras cinco ciudades, en tanto que ayer hubo una marcha nacional.

Por lo que de esa forma es que con rezos están expresando su rechazo al aborto y tratando de echar por tierra aquello de que, ¡palo dado ni dios lo quita!, luego de la resolución emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) el pasado septiembre, al votar a favor de la despenalización de la práctica abortiva, por considerar que se trata de un asesinato disfrazado, de ahíel porque salieran a las calles a manifestarse. ¡Zaz!

De ahí que al que le debieron haber “chillado los oídos” el fin se semana, es al “Presi” de la SCJN, ArturoFernando Zaldívar, por las movilizaciones que hubiera en las principales urbes del País, sobre todo las de éste “dormingo”, en las que se esperaba la participación de un millón de personas, y es que una día antes fueron miles las que protestaron para hacer patente su inconformidad contra dicho fallo judicial. ¡De ese pelo!

Pues los miembros de agrupaciones como la Vox Mx, 40 días Por La Vida, Poder Familia, México en Acción Sonora y Amar Cada Latido, lanzaron gritos como los de: “No somos uno, no somos diez, Suprema Corte cuéntanos bien”; “México despierta la vida se respeta” y “sí a la vida en todo momento”, entre otros, por lo que así se escucharon las consignas que vitorearon para hacerse presentes y que los oyeran. ¡Palos!

Así estuvo ese clamor social de parte de distintas religiones, así como de organizaciones civiles, comunidad académica, partidos políticosy la sociedad organizada en general, para exigir que se proteja a la mujer, pero también a los hijos desde el momento de su concepción, y sin haber nacido, y es que hasta a los médicos se le está obligando a ayudar a abortar, al negarles su derecho a objeción de conciencia. ¡Ni más ni menos!

O séase que asíestá esa rebelión ciudadana, que habrá que ver en qué para, aun y cuando desde ya está siendo catalogada como muy a destiempo, después de que Zaldívar Lelo de Larrea y sus magistrados ya dieran el aval legal para que las féminas aborten sin el riesgo de terminar en la cárcel, y para seña estáque lo que es en Sonora ya sólo falta que el Congreso del Estado haga esa adecuación para que aquí entre en vigor. ¿Qué no?

Pero con todo y esa reformada aprobada por ese máximo órgano de “Injusticia”,así siguen estando los chines y jotas, como lo denota peregrinación mañanera que en pleno domingo hicieran en todo lo ancho de la República Mexicana, y a la que invitara el propio arzobispo de la Capital hermosillense, Ruy Rendón Leal, de ahíel porque en esos levantamientos sociales tomaran parte algunos sacerdotes. ¡De ese tamaño!

Por cierto que hasta la pandemia de Covid-19 facilitó esas protestas, porque de acuerdo al último reporte del SemáforoEpidemiológico Nacional, Sonora se mantiene en color amarillo, o de riesgo medio, y con posibilidades de pasar al verde, o de contagiosidad baja; al igual que Hermosillo, según el Mapa Sonora Anticipa, de ahí que fuera menos el peligro de una infectadera, por “el gentío de gente” que hubiera.

Recibe “Gober” a colectivos…Quien reiteró estar puesto y dispuesto para trabajar en el acompañamiento de los diferentes colectivos de búsqueda de personas desaparecidas, es el gobernador Alfonso Durazo, y para pruebaestá el que destapara que acaba de reunirse con algunas de sus representantes, con la finalidad de cerrar filas en torno a los rastreos que realizan. ¡De ese vuelo!

Tan es así que el mismo Durazo Montaño ventilara a través de sus redes sociales, que sostuvo un encuentro con Martha Delgado, del colectivo Buscadoras por la Paz; así como CharlinUngerBoner, de Buscadoras por la Paz Guaymas/Empalme; y Maritza Gutiérrez, de Guerreras Buscadoras Sonora, aunque extrañó que no convocaran a Cecilia Patricia Flores, de las Madres Buscadoras de Sonora, la más movida de todas. ¡Ups!

En lo que es un cónclave donde el Ejecutivo les prometió que: “La labor que encabezan estará invariablemente acompañada y apoyada por mi gobierno. Trabajaremos con firmeza y sin regateos para regresar la paz y tranquilidad que nuestras familias merecen”, en base a un trabajo coordinado, de ahí que adelantara que fortalecerán en lo presupuestal a la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado. ¡Qué tal!

Aunque por si quedaran dudas, es que recordara que en la reciente visita de Alejandro Encinas Rodríguez, el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, se anunció que el 2022construirán el Centro de Identificación Humana en la Entidad, que se convertirá en un referente regional que ayudará a mejorar las capacidades forenses de identificación de individuos localizados y demás.

Por otro lado el Mandatario también estuvo el sábado en el acto de clausura del Campeonato Mundial de Béisbol Sub-23, celebrado en Obregón y en Hermosillo, destacando que es un evento que puso a Sonora en la mira de la familia beisbolera de todo el mundo, aun y cuandoMéxico perdiera en la final contra Venezuela 4 carreras a 0, lo que evitó que se cerrara con broche de oro y el bicampeonato que buscaban los mexicanos.

Y al que se le vio en la jugada”, o en esa clausurada de “beìs”, es al alcalde de esta Ciudad del Sol, Antonio Astiazarán Gutiérrez, por haber estado entre los invitados y viéndosele muy cercano a Durazo. ¿Cómo ven?

Van contra alcaldes salientes…Al que ya le advirtieron que lo pondrán a prueba, es al nuevo de la Fiscalía Anticorrupción de Sonora (FAS), Rogelio LópezGarcía, como se lo mandara a decir la ex regidora panista de Navojoa, Berenice Jiménez, ya que para demostrar de que está hecho, de entrada deberá de darle seguimiento a la denuncia contra la ex alcaldesa, Rosario Quintero, por presuntas corruptela$. ¡Vòitelas!

Toda vez que que para “ponerle dedo” a “La Chayo” Quintero de una manera formal, es que Jiménez Hernández y el ex Síndico Procurador, Guillermo Ruiz Campoy, acudieran el viernes anterior a la cita que les fijara la FAS, para interponer la respectiva querella por el presunto desvío de recursos, falta de pago impuestos, adeudos de todo tipo y una larga lista de irregularidade$, de ahí que de ladrona no la bajen.

Luego entonces una vez que cumplieran con su parte, para que Quintero Borbón no se salga con la suya y se vaya impune, es que los denunciantes dejaran en claro que LópezGarcía y sus sabuesos tendrán que hacer algo más que llamar a comparecer a quienes se han atrevido a sacar a flote esa dizque ratería$, y con “papelito en mano”, si es que quieren recuperar la credibilidad de esa institución. ¡A ese punto el desafío!

Ante lo que está de más el apuntillar que la por algo mal afamada “Chayito” no se estará yendo “limpia”, o cuando menos sin investigar, y más por la manera en que “le están picando la cresta” y “el amor propio” a Rogelio, para que actúe en consecuencia, o en base al “rosario” de evidencias que le presentaran, y que irónicamente dicen que es como para que le den cadena perpetua, lo que está por verse. ¡Pécatelas!

Y así ya están poniendo “en el ojo del huracán” a varios ex “Presimunes” salientes, por malversación de dineros públicos y enriquecimiento ilícito, como igual aflorara que traen “entre ojos” al ex de Empalme, Miguel Francisco Genesta Sesma, “El Pantico”, y hasta quien le antecediera, Carlos Gómez Cota, “El Kiriki”, por de a cómo ya les está armando sus expediente$ el nuevo munícipe, Luis Fuentes Aguilar. ¡Ñàcas!

“Sin anestesia” en el Isssteson…El que sí que dice las cosas como son, es el director del Isssteson, Jesús Manuel Acuña, como se constatara en el marco de una reunión que recién sostuviera con los líderes gremiales del Consejo Sindical y Social Permanente de Sonora, luego de que “sin anestesia” les expusiera la emergencia que enfrenta y padece desde hace años ese instituto de salud por la falta de pre$upue$to. ¡Órale!

Porque después de escucharlos de viva voz les respondió que: “Lo peor que se puede hacer es ocultar la realidad, sea azul, roja, negra o blanca, la realidad la tenemos que poner en la mesa, porque con eso es con lo que tenemos que trabajar, no con fantasías, tengan por seguro que la transparencia y la información va a estar allí de cajón”, de ahí que a ese grado es que los exhortaran a trabajar unidos para “aliviar” a esa institución.

Y como para que no quedaran dudas es que les remarcara y “pusiera el dedo en la llaga” diciéndoles: “Todos aquí buscamos una cosa, creo yo central, que sobreviva el Isssteson, rescatarlo… lo que necesitamos es ‘taclear’ la situación, enfrentarla y jalar juntos para empezar a erradicar vicios, porque esos vicios se traducen también en falta de recursos financieros, pero también en falta de recursos morales”. ¡A ese grado!

Eso ante las exigencias que le hicieran a Acuña Méndez, y con las que ya parecen “disco rayado”, como es la de que se resuelvan en definitiva, y no sólo a nivel de “mejoralitos”, las eternas problemáticas del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, como es el abasto de medicamentos, retraso en atención médica de especialidad y el pago pensionados, entre otras deficiencias que se han agravado. ¡Palos!

Más menos así “les midió el pulso” a sindicatos como el del Sutspes, Sueisssteson, Sitcecytes, Staus, Steus, Sutcobs, Sutues, Sicaton, Suttitson, Sutitesca, y el del Ayuntamiento de Hermosillo, eso para abrir boca.

