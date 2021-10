Cae la recolección de basura

Exhiben a Rectora de Unison

Hace camino Alfonso Durazo

Temen repartidores de comida

Cae recolección de basura…Y el que se confirmó que sí que lo dejaron caer, es el servicio de recolección de basura, según lo destapado por el director de Servicios Públicos Municipales, Sergio Pavlovich, al revelar que de la flotilla de 75 camiones recolectores con que cuentan, 26 se encuentran en los talleres por diversas fallas, de ahí que estén realizando la chamba a marchas forzadas. ¡De ese pelo!

Oséase que a ese grado es que Pavlovich Escalanteestá con la víbora y los oídos chillando, por las quejas y chines y jotas que han arreciado por parte de los ciudadanos, y no es para menos, ya que actualmente sólo están en operación 49 unidades para recoger el basurerío que desechan, lo que ha provocado un retraso en las más de 110 rutas que se tienen que cubrir en Hermosillo, por lo que asíestá ese nuevo déficit. ¡Mínimo!

De ahí que se esté viendo la gran diferencia que había de cuando estaba al frente de esa dependencia, Norberto Barraza, con respecto al último trecho del trienio en que llegó a reemplazarlo, Gino Saracco Morales, quien por lo que se ve lesacó a la talacha y responsabilidad que le asignaron, después de que lo desplazaran de Inspección y Vigilancia a una posición en la que nomás “no dio el ancho”. ¡Palos!

Si se toma en cuenta que Gino Roberto ni siquiera pudo mantener la operatividad que le heredara Barraza Almazán, para irse a buscar la candidatura a la Presidencia Municipal, porque aunque contra viento y marea, pero hasta ese momento las cosas funcionaban bien, a partir de que se habían adquirido vía arrendamiento varios de esos vehículos, después de que recibieran puras chatarras y una área prácticamente colapsada.

Así que todo hace indicar que Saracco llegó a echar a perder lo avanzado, por la emergencia que ahora enfrenta “El Pichón” Pavlovich, quien sí que está a prueba en cuanto a su capacidad, de ahí que adelantara que para volver a la normalidad se necesitará de unos 61 de esos camionzones circulando, porque si bien ahorita apenitas cumplen, pero lo hacen alterando los horarios, lo que trae destanteados a los hermosillenses.

Es por lo que a la par de que le apuran a los mecánicos, para que en el menor tiempo posible les reintegren ese tipo de carros que puedan reutilizar, por otro lado ya hacen planes para el próximo año comprar los que sean mínimamente necesarios para operar con calidad, o al menos en tiempo y forma, y así seguir asegurando pasar por los hogares durante dos días a la semana, que son “los de cajón”, o normales. ¿Cómo ven?

No obstante y que lo quehace ruido,es que a finales de la pasada administración municipal terminaran de concretar la adquisición de los que estaban en condición de renta, y con un precio al que le pusieran peros, en lo que es una transacción que suponía que era para que no se presentara la urgencia que hoy se estápadeciendo, por lo que ahora sí que como dijera el cómico: ¡Qué alguien lo explique!

Aun y cuando en apariencia se saca por conclusión que mucho tuvo que ver la negligencia y dejadez, si se analiza que Sergio Arturo igual apuntillara que de las cinco barredoras que hay en existencia ninguna funcionaba, tan es así que apenas el pasado fin de semana recogieran una del taller para limpiar las principales vialidades de la ciudad, lo que habla de que a ese punto es que Saracco Morales dejara el changarro tirado.

xxxxxxxxxxxxxxxxxx

Exhiben a Rectora de Unison…A quien todo hace suponer que ya se le terminò su luna de miel, es a la rectora de la Universidad de Sonora (Unison), Marìa Rita Plancarte, y para prueba està la marcha a la que ayer convocaran los del movimiento La Voz de los Estudiantes de Arquitectura y Diseño para hacer una serie de demandas, pero principalmente para ser tomados en cuenta para las grandes decisiones. ¡Pécatelas!

Más menos así es como le están poniendo los puntos sobre las ìes a Plancarte Martínez los de ese grupo estudiantil, para entre otras peticiones exigir la aprobación de la propuesta de reforma a la Ley Orgánica de la Máxima Casa de Estudios; eso al quejarse de que están teniendo que llegar a ese extremo, porque simplemente han ignorado sus solicitudes de diálogo, desde la Jefa de Departamento pa` arriba. ¡Vòitelas!

No en balde es que empezaran proponiendo la eliminación delos cobros en la expedición de documentos oficiales durante la actual pandemia de Covid-19; así como el que se le brinde atención psicológica al estudiantado y maestros, a través de la plataforma Teams, pero ahora ya se unieron alMovimiento Académico por la Reforma Universitaria (MARU), como uno de los posibles medios para lograr un cambio. ¿Será?

Eso luego de que señalaran con dedo de fuego que quisieron hacer las cosas por las buenas, pero no obtuvieron respuesta, después de que mediante una serie de cartas buscaran tener un acercamiento con las autoridades de los diferentes niveles administrativos universitarios, pero manejan que olímpicamente “los batearon”, al no responderles, de ahí que optaran por hacer pública esa cerrazón de la Unison. ¡Tómala!

Ante lo que quiere pensarse que a Plancarte Martínez le están quedando mal sus operadores más cercanos, por haber dejado crecer esa inquietud que ya se convirtió en una inconformidad, porque podría denotar el que no está habiendo una apertura y pluralidad para escuchar a todos por igual en el Alma Mater, como lo exhibe el que esténteniendo que salir a las calles para demandar esa atención. ¡Ni más ni menos!

xxxxxxxxxxxxxxxxxx

Hace camino Alfonso Durazo…El que empezando y empezando su sexenio y ya està haciendo camino al gobernar, es el gobernador Alfonso Durazo Montaño, al anunciar una buena nueva, como sería la construcción de una carretera de cuatro carriles en el tramo Sonoyta-Puerto Peñasco, en aras de detonar el sector turístico, por ser un corredor por donde transitan un gran número de turistas. ¡De ese vuelo!

En lo que es un proyecto carretero que no le costaría al Gobierno del Estado, ya que se financiaría conla participación del sector privado, por lo que la rúasería concesionada, de ahí que contaría con casetas de cobro para su recuperación, pero con la opción de que la vía asfáltica de hoy en día se conservaría en buenas condiciones, para los que no puedan, o no quieran pagar, por lo que sería una ruta alterna para viajar.

Porque partiendo del plan que se trae el Mandatario Estatal de extracción morenista, y en base a lo que dijera, según él “Con esa modificación de la aduana, y la carretera, vamos a acercar a tres horas la zona conurbada de Phoenix, que la integran seis millones de habitantes, y con esos beneficios turísticos casi tendríamos los sonorenses para vivir con dignidad”, y que es a lo que le estarían apostando para fortalecer ese ramo. ¡Órale!

Y junto con pegado Durazo Montaño destacó que como parte de esa proyección ampliarán la garita de Sonoyta, al igual como lo harán los gringos, con lo que se reducirán los tiempos de espera en los cruces fronterizos, resaltando que: “¿Quién tiene ganas de venir un fin de semana a pagar una cuota de seis horas? ¿De una cola de seis horas? Muy poca gente. Aun así, ustedes no consiguen un cuarto en Puerto Peñasco”.

Luego entonces esa visión carreteril de Durazo vendría a darle esperanzas a la idea del alcalde, Antonio Astiazarán, de activar la propuesta de ampliar a cuatro carriles la vialidad que conecta a Hermosillo con Bahía de Kino, por ser la que registran más accidentes en Sonora, debido al exceso de tráfico vial, por lo que ya está abocado a obtener los derechos de vía y los estudios de tráfico para medir el potencial que tendría. ¡Qué tal!

xxxxxxxxxxxxxxxxxx

Temen repartidores de comida…Vaya que para lo que ya aplica la clásica expresión del: ¡Increible, pero cierto!, es para lo que ya está sucediendo en Obregòn, y es que por los altos índices de inseguridad en que trabajan los repartidores de comida de las diferentes plataformas digitales, e independientes, es que dejaran de prestar sus servicios en 32 colonias, al preferir no ganar unos pesos, antes que arriesgar la vida.

Al ser una medida preventiva que están poniendo en práctica, tras el asesinato a balazos del repartidor de alimentos de la plataforma UberEats, Edgar Alejandro, de 33 años de edad, perpetrado el pasado 24 de septiembre en la colonia Privada del Campanario, dizque para robarle la motocicleta, aunque después afloró que contaba con antecedentes penales, al purgar una condena de 10 años por homicidio. ¡De ese tamaño!

Con todo y eso es que optaran por delimitar una área de entrega para proteger su integridad y pertenencias, por aquello de que el miedo no anda en burro, y valemás prevenir que lamentar, eso por ya tener detectados los sectores donde corren más riesgos, por la incidencia delictiva que hay, de ahí que sin importar la hora del día, pero en esos lugares ya no repartirán “botana”, ni algún otro tipo de entrega. ¡Asíesta el “tutu”!

Por lo que asíestá esa sectorización que están haciendo, para ya no seguir siendo víctimas de la creciente violencia, que por algo tiene ubicada a Cajeme como la cuarta ciudad más violenta e insegura del mundo, de ahí que entre otras ya no repartirán en La Beltrones, Machi López, Los Pioneros, Los Monjes, Real de Sevilla, Puente de Picos, Campanario, MatíasMéndez, Villas del Cortez, El Rodeo, Las Haciendas y Las Areneras.

De tal forma que con la replegada que se están dando esos entregadores,está quedando en claro que no les dio confianza la vigilancia que les ofreciera el Comisario de la Policía Municipal cajemense, CándidoTarango, y es que si ya desde antes no les hacían caso, no creen que ahora lo vayan hacer, ni a raíz de la muerte de Edgar Alejandro, porque para empezar y acabar pronto, ni a sus asesinos han detenido. ¡De ese nivel el fracaso!

Correo electrónico: [email protected]