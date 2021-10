Sin medias

Ponen tache al titular de SEC

Huelga de lìder de buscadoras

Para de nuevo la Planta Ford

¡Se pasa de protegido Lozoya!

Ponen tache al titular de SEC…Y los que afloró que están reprobando en materia de inclusión, son los de la Secretaría de Educación y Cultura (SEC), por la recomendación que acaba de hacerles la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), por la violación al derecho a la educación y el bullying contra una niña de una escuela particular que padece el Trastorno por Déficit de Atención con Hiperactividad (TDAH).

Por lo que así está “la mala nota” para el titular de la SEC, Aarón Grageda Bustamante, y el personal de la Dirección General de Escuelas Secundarias Estatales y Particulares de esa dependencia, por solapar esas acciones violatorias en las que incurriera el colegio privado contra una secundariana de 12 años de edad, pero aun así la misma CEDH ocultó su nombre, cuando era como para que los exhibieran públicamente. ¡Mínimo!

Eso por como se comprobara que la alumna había sido segregada por el plantel en cuestión, a pesar de que ahí cursara los niveles de Preescolar y Primaria, al grado de que hasta de burlas ya había sido objeto por parte de sus compañeros, de ahí que la madre interpusiera la respectiva denuncia, y más porque se llegó al punto en que los directivos escolares terminaron por negarle su reinscripción. ¡De ese pelo!

Y es que de acuerdo a la queja presentada por la mamá, en febrero del 2021 realizó el pago de la inscripción vía transferencia interbancaria, para después solicitar la cita que le requieren a los padres, misma que le fue negada, pues la directora administrativa con toda la insensibilidad del mundo le dijo que su hija debía estar estudiando con niños que no tenían por qué entender que ella tiene una condición diferente. ¿Cómo ven?

O séase que así de fácil la rechazaron, y casi casi diciéndole ¡que le hiciera como quisiera!, al punto de pedirle sus datos bancarios para regresarle el depósito que había hecho, y en caso de no proporcionarlos le aclararon que el importe estaría a su disposición en cheque a su favor en la recepción de esa escuelita, que por algo ya es tachada de discriminatoria, y sin siquiera guardar las más mínimas formas. ¡Ni más ni menos!

Casi por nada es que a Aarón Aurelio le están recomendando que instruya al Director de Escuelas Secundarias Estatales y Particulares del Estado, para que gestione ante el aludido negocios educativo la aceptación de la estudiante para el ciclo escolar 2021-2022, o en su caso hasta concluir sus estudios, y además el que le brinden una disculpa por escrito a los papás de la víctima, por la afectación sufrida. ¡Tómala!

Aunque eso no es todo, porque aunado a eso le ordenaron iniciar un procedimiento administrativo de responsabilidades contra el personal de la SEC que tuvo que ver en ese abuso a las garantías más elementales, y de la misma forma proceder contra los empleados del centro escolar “de paga”, a fin de sentar un precedente y que no vuelva a suceder ese tipo de contubernios que no son aislados, sino más bien frecuentes. ¡Zaz!

En lo que es un atropello que deja en claro que sólo han quedado en meras promesas lo de promover las escuelas incluyentes, por en los hechos hacerse todo los contrario, derivado de que a las de carácter particular no les gusta batallar con esos alumnos especiales, en aras de ganarse el dinero con una mayor facilidad, de ahí que habrá que ver de que está hecho Grageda, para checar si actúa en consecuencia. ¿Será?

xxxxxxxxxxxxxxxxxx

Huelga de lìder de buscadoras…A la que vaya que no le estàn dando un trato como el que se requiere para esos casos, cuando se reciben amenazas de muerte, es a la lìder del colectivo Madres Buscadoras de Sonora, Cecilia Flores Armenta, de ahí que ayer cumpliera su amenaza de acudir a la Ciudad de México para iniciar una huelga de hambre ante la sede de la Fiscalía General de la República (FGR). ¡Pécatelas!

Con lo que se pone de manifiesto que a ese extremo está llegando Cecilia Patricia para que le hagan caso y exigir protección por la falta de atención que ha recibido por parte de esa institución, después de que “se la sentenciaran” por llevar a cabo esa labor de rastreo de personas desaparecidas que ellos deberían hacer, tan es así que desde hace dos meses tuviera que abandonar el Estado para resguardarse en Sinaloa. ¡Palos!

Ya que a decir de Flores Armenta, lo que son las autoridades las han dejado en el olvido, y a la buena de Dios, y es por lo que a la par están demandando mejores resultados, en cuanto a la creciente problemática de desapariciones forzadas, de ahí que advirtiera que se mantendrá en la casa de campaña que instalara frente a la FGR, hasta que no se dignen a tener un acercamiento con ella, por el riesgo en que está su vida. ¡Vòitelas!

Y para seña está el que ventilara que un día después de que Gladys Aranza Ramos Gurrola, una integrante del colectivo que buscaba a su esposo, fuera encontrada muerta con impactos de bala, empezaron a llegarle mensajes telefónicos diciéndole que se cuidara porque seguía ella, y para el caso exhibió uno en el que le decían: “Señora cuídese porque la que sigue es usted, la orden ya está dada por el jefe”. ¡De ese tamaño!

Razón por la cual es que optara por presionar a las instancias federales, y en especial al por algo tildado de chambista de la Fiscalía Especializada en Investigación de los Delitos de Desaparición Forzada, un tal Abel Galván Gallardo, por no haberla atendido, y mucho menos protegido, de ahí el porque esta vez acudiera a los más altos niveles para meter presión, y de paso evidenciara al pintado delgado, Francisco Sergio Méndez.

Al entre otras cosas apuntillar que: “Hicimos muchas peticiones y el Presidente nos dijo que sí, pero hasta el momento no ha cumplido ninguna, y por eso estoy aquí, también porque necesitamos protección, somos el único colectivo activo en búsqueda desde el 2019 hasta hoy y tenemos muchos resultados positivos, necesitamos seguir trabajando”. ¡Así el dato!

xxxxxxxxxxxxxxxxxx

Para de nuevo la Planta Ford…Ahora sì que con todo y que parezca una incongruencia, por los casos de Covid-19 ir a la baja, pero lo cierto es que todavìa se siguen sintiendo los efectos de esa mortìfera pandemia, y para muestra està el que la planta Ford Hermosillo ayer y hoy volviera a parar la producción en sus dos turnos por la falta de material para el ensamblaje de sus autos, con sus perjuicios para la economía.

Así está la paralización que ha continuado provocando esa epidemia, aunque ya a menor escala, no como en un principio, como lo denota un comunicado que le enviara a sus empleados ese consorcio automotriz, para que no se presentaran a trabajar en el presente inicio de semana, pero aun así se les pagaría el 75% de sus sueldos, como se hace en esas situaciones de fuerza mayor, como ahora por la carencia de piezas. ¡Órale!

Pues dan cuenta que es una paritis laboral que coincide con la escasez mundial de chips por la que atraviesa la industria armadora de vehículos automotrices, luego de que sus fabricantes canalizaron los que produjeron hacia las laptops, teléfonos celulares y videojuegos durante esa crisis sanitaria, por ser los productos más demandados en ese ínter, como consecuencia del asilamiento social que hubo tiempo atrás.

Luego entonces a nivel local así ha estado la afectación con esas detenciones de los procesos de fabricación de la planta en mención, a pesar de que desde hace dos semanas que la Capital está en color amarillo, o en riesgo medio, en el Mapa Sonora Anticipa, después de que en su momento sí tuvieran que parar por brotes de contagios, pero ahora es por cuestiones que tienen que ver con esos circuitos sofisticados que emplean.

Con todo y eso se cruzan los dedos para que los estragos sean los menos, en lo que es la ensamblada que hoy en día se hace de la camioneta Bronco Sport, y es que para finales del año en curso ya proyectan iniciar con el armado del Ford Maverick, de ahí que el plan es que no se les alteren los tiempos para que eso sea una realidad, por ser miles de obreros sonorenses los que dependen de la normalidad de esa productividad.

xxxxxxxxxxxxxxxxxx

¡Se pasa de protegido Lozoya!…Una vez se està demostrando que hay delincuentes de primera, o “de cachè”, o de los llamados privilegiados con el alo de la impunidad, como es el cìnico caso del ex director de Pemex, Emilio Lozoya, quien enfrenta un proceso por corrupción por el caso Odebrecht, y a quien el sábado “cacharan” cenando como si nada en un exclusivo y caro restaurante “fifí” de la Ciudad de México. ¡Qué tal!

Es por eso que el escándalo no se hiciera esperar, por de a cómo el Gobierno federal de la Cuarta Transformación no está midiendo con la misma vara a los corruptos, porque mientras que a Lozoya Austin le permiten seguirse dado la gran vida, por ser testigo protegido, lo que es a los científicos y ex funcionarios del Foro Consultivo de Ciencia y Tecnología los han tachado de ser hasta de la delincuencia organizada. ¡Palos!

No en balde es que hasta el “Pejidente”, Manuel López Obrador, tuvo que salir a definir su postura en torno a esa balconeada que le dieran al ex de Petróleos Mexicanos (Pemex) y ex colaborador cercano del ex “Presi”, Enrique Peña Nieto, al señalar que es algo legal, pero inmoral, calificando como una imprudencia y provocación su aparición pública, por estar sujeto a un juicio muy sonado, de ahí que se pasara de protegido.

Al reconocer que causa indignación que un ex funcionario como él, que está acusado de lo “pìor”, salga de su ratonera para placearse de esa manera, aprovechándose del trato preferencial que le dan por aceptar “echar de cabeza” a los que formaban parte de su banda, tanto en el sexenio anterior, como en el del ex “Presi”, Felipe Calderón, por como se le sorprendiera en el lujos comedero Hunan, ubicado en Lomas de Chapultepec.

De ahí que ante esa ventaneada que “le pegaran” a Lozoya, al filtrarse unas fotos en la red virtual, en las que se le ve departiendo como si estuviera libre de culpa, valiéndole que está siendo procesado por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, es que AMLO dijera que espera que Fiscalía General de la República (FGR) de Alejandro Gertz Manero, informe del cómo va ese enjuiciamiento. ¡Así el favoritismo!

Correo electrónico: [email protected]