Sigue Aremi sin recibir premio económico

Aremi Fuentes, medallista de bronce en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, señaló que no puede permitir que se burlen de ella, luego que el Instituto del Deporte de Baja California tratara de adelantarle su beca del periodo de julio-diciembre del presente año.

“Se me notifica que tengo que pasar a cobrar mi cheque. Me acerco con la ejecutiva contable del Instituto del Deporte, Amalia Valenzuela Islas, y una vez más, el director del Instituto del Deporte de Baja California, David González, falta a su palabra, y de una manera tramposa, malintencionada, esta vez trata de adelantarme mi beca del periodo julio-diciembre del presente año para así ellos, tratar de justificar que se me pagó mi estímulo, la cantidad de 50 mil pesos.

«Es decepcionante que tengan que recurrir a esto de pagarme el estímulo con mi propia beca. Un pago que es mío, premio a mi esfuerzo, cuando el dinero del estímulo está en el aire, no existe. Por eso tomé la decisión de no firmar ningún documento.

«No puedo permitir que se burlen así de mi”, mencionó la medallista olímpica en Levantamiento de Pesas.

El pasado miércoles, Aremi Fuentes recibió un reconocimiento de 540 mil pesos en Palacio Nacional.

Anteriormente, tuvo la promesa del Gobernador de Baja California, Jaime Bonilla, de premiarla con 50 mil pesos por su desempeño en Tokio.