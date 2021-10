Se reúne Alec Baldwin con familia de HalynaHutchins

El padre de la directora de fotografía, dijo que no culpa al actor, pero será el esposo de su hija, quien decida si emprende acciones legales

Este fin de semana fue visto a Alec Baldwin reuniéndose con la familia de la directora de fotografía HalynaHutchins, quien murió accidentalmente en el set de una película por disparos del actor con un arma de utilería en el set de la película Rust.

De acuerdo a Reuters, el histrión, de 63 años, estuvo afuera de un hotel en Santa Fe, Nuevo México, abrazando y hablando con MattHutchins, el esposo de Halyna, y su hijo de nueve años.

Anatoly Androsovych, padre de la directora, señaló que Alec Baldwin no es el responsable del trágico incidente ocurrido en el set de la película Rust.

El padre de la directora de fotografía culpó al equipo de filmación que entregó al actor un arma cargada al actor de Hollywood.

«Todavía no podemos creer que Halyna está muerta y su madre se va de la cabeza por el dolor», dijo Androsovych a TheSun. «Pero no responsabilizo a Alec Baldwin; es responsabilidad de las personas de utilería que manejan las armas».

No obstante, informó que el cónyuge de su hija, Matthew «decidirá si se emprenderán acciones legales», sostuvo.

Androsovych añadió que por el momento aboga por que su esposa Olga y su hija Svetlana viajen a Estados Unidos para consolar a Andros, el hijo de Matthew y Halyna.

«El niño se ha visto muy afectado», confesó. «Está perdido sin su madre».

Por su parte, la hermana menor de la directora, Svetlana Androsovych, también se ha pronunciado y criticó la negligencia en el set de filmación.

«¿Cómo permitió esta negligencia un equipo de profesionales así? Esta es una coincidencia absolutamente absurda. No sé a dónde conducirá la investigación, pero hay muchas conjeturas. Solo Dios sabe lo que pasó, es increíblemente difícil sobrevivir a eso», declaró.