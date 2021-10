Se mete Pumas femenil a zona de clasificación En la Liga MX Femenil

El equipo de la Unam dejó que Pachuca creciera y viniera de atrás para arrancarles un empate 1-1

El equipo femenil de Pumas dejó que Pachuca creciera y viniera de atrás para arrancarles un empate 1-1, sin embargo este punto fue de oro para el cuadro de Karina Báez, pues llegó a 15 unidades y se metió a zona de clasificación.

Las Tuzas salieron proponiendo, pero Pumas inauguró el marcador con un gol de Deneva Cagigas, quien aprovechó que la dejaron sin marca en el área para rematar y poner el encuentro 1-0 al minuto 7.

El técnico de las Tuzas, Jaime Correa, adelantó líneas, pidió a sus jugadoras que subieran la intensidad y poco a poco recuperaron el control del partido.

Al 45′, Pachuca no pudo conseguir el empate, ya que se anuló la anotación de Viridiana Salazar por un fuera de lugar que no existió, una marcación errónea de parte del asistente, Paola Martínez.

Esto no desanimó al Pachuca que se mantuvo con el juego ofensivo y finalmente en tiempo de compensación, al 47′, Viridiana Salazar hizo el 1-1 con un certero cabezazo, llegando a 6 goles en su cuenta personal, festejando de manera muy particular, saludando a su mamá.

Las Tuzas jugaron mejor en el segundo tiempo, pero el gol se les negó en tres ocasiones; Lucero Cuevas mandó arriba del travesaño su disparo al 77′, Mónica Ocampo tampoco pudo anotar con un tiro libre y Charlyn Corral perdonó a unos minutos del final.

Charlyn entró en el complemento, pero no pudo marcar diferencia, y aunque va tomando ritmo y mejor forma física, todavía está lejos del nivel que tenía cuando militaba en Europa.

Melany Villeda fue clave para que el empate no llegara, pero Pumas perdió fuerza y ya no hizo más para ir por la victoria.

El cuadro hidalguense llegó a 11 unidades, subiendo al lugar 11 de la clasificación general.