Se estrena Julieta Venegas en el reguetón con Tainy y Bad Bunny

Lanza «Lo Siento BB:/», sencillo forma parte del álbum debut de Tainy, quién decidió convocar a dos artistas con propuestas muy diferentes

Julieta Venegas es una artista musical muy versátil, desde rock alternativo, pop latino e indie pop, y ahora nos ha sorprendido con una colaboración que quizá antes no hubiéramos imaginado, con Tainy y Bad Bunny para crear «Lo Siento BB:/».

Este sencillo forma parte del álbum debut de Tainy, quién decidió convocar a dos artistas con propuestas muy diferentes, Venegas ha sido un ícono de la música de los principios del siglo y Bad Bunny ha ganado terreno en el género de música urbana de los últimos años, sin olvidar sus múltiples premios en los Grammy.

«Siempre soñé con trabajar con Julieta», dijo Tainy en una entrevista para AP.

«Lo traté porque es un disco que siempre soñé con hacer y que soñé hacerlo con personas que admiro y lo mejor que pudo pasar es que lo escuchara y que dijo que sí».

Tainy es el productor detrás de éxitos como «Callaíta», «Adicto», «One Day», «Dákiti’‘ y «Agua». Ahora es turno de que mostrar su telento en su propio álbum.

«Lo siento BB:/», cuyo video acumulaba más de 3,7 millones de vistas a menos de 24 horas de su estreno en YouTube, será parte de su primer disco, «DATA», de próximo lanzamiento.

Venegas, quien ya había colaborado con raperos como Ana Tijoux y Dante Spinetta, se dijo fan del géneros urbanos como el hip hop y del reguetón desde que éste surgió. Recordó que escuchaba CDs de artistas como Tego Calderón.

«Siempre me ha gustado hacer esa combinación de lo urbano con el pop, me parece divertido», dijo la intérprete de «Limón y sal» y «Me voy» en la misma videollamada, desde Buenos Aires.

«A mí como compositora siempre me ha dado un poco de risa esas separaciones. Para mí los géneros es como lo que te vistes, pero no es la esencia; la esencia es el mensaje que quieres mandar».