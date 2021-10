Rinden homenaje a Elsa Aguirre

La gala inaugural del Festival Internacional de Cine en Guadalajara sirvió para rendir homenaje a figuras monumentales del cine en México, España y Guatemala.

Fueron cuatro los reconocidos en el evento celebrado en Auditorio Telmex, con 500 asistentes (según organizadores), antes de la proyección exclusiva de Dune en el País.

La primera en recibir un galardón fue Elsa Aguirre. La legendaria actriz, de 91 años de edad, no acudió a recibir el premio Mayahuel de Plata al Cine Mexicano, pero agradeció desde la distancia.

«Esta artista, antes, no valoraba estas cosas, es un alto honor y el cariño que siento de todos ustedes. Muchísimas gracias», dijo.

Vino el turno de Carlos Saura. El cineasta español, antes de recibir el homenaje, presentó su más reciente cortometraje, Rosa Rosae, donde, con ilustraciones realizadas por él y con la canción del mismo nombre, de José Antonio Labordeta, narra los horrores de la Guerra Civil de España, desde el punto de vista de un niño.

Saura, de 89 años, recibió el Mayahuel de Oro a la Trayectoria de Vida. El director de filmes como Cría Cuervos recordó que su corto no es lo único que presentará en este FICG 36: filmó en Jalisco la película El Rey de Todo el Mundo, que estrenará en el evento.

Otro ibérico fue celebrado: Julio Medem, de 62 años, recibió el Mayahuel al Cine Iberoamericano. El director de Los Amantes del Círculo Polar utilizó su espacio de agradecimiento para dar un anuncio que, antes de ser soltado, parecía ominoso por la manera en que lo presentó.

El último en recibir un reconocimiento fue el guatemalteco Luis Argueta, de 74 años, quien representa al país invitado para esta edición del FICG.

El director de El Silencio de Neto recordó que Guatemala no ofrece los mismos apoyos al cine como se dan, por ejemplo, en Jalisco.

La inauguración fue conducida por el comediante chileno Fabrizio Copano.

n el evento se respetaron las medidas de salud contra el coronavirus y se incluyó un número musical en vivo de la cantautora tapatía Seggi, acompañada de bailarines.