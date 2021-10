Restringen zona de estacionamiento frente al Palacio Municipal

Aunque las autoridades justifican que lo que se busca es evitar embotellamientos en la zona del Centro de la ciudad, algunos ciudadanos tachan la medida como recaudatoria

Para evitar embotellamientos en la zona del Centro de la ciudad, particularmente frente al edificio del Ayuntamiento de Hermosillo, se redujo el espacio de estacionamiento sobre el bulevar Hidalgo frente a las oficinas administrativas del Isssteson.

En dicho lugar se colocaron señalamientos de no estacionarse y únicamente se permite el ascenso y descenso.

Esta medida generó molestia entre los ciudadanos que acuden a realizar algún trámite en el Palacio Municipal y/o a las oficinas administrativas del Isssteson, ya que no hay espacios donde estacionar y los cajones que hay en los alrededores de la plaza Zaragoza y Alonso Vidal son ocupados principalmente por funcionarios públicos y empleados de la institución médica.

A decir de algunos ciudadanos, esto les causa más problema toda vez que la mayoría de las personas que acuden a las oficinas del Isssteson son adultos mayores que no pueden caminar mucho, ni permanecer mucho tiempo de pie, y no hay donde estacionar cerca porque todos los lugares están ocupados o reservados para funcionarios públicos, lo cual consideran injusto.

“No podemos estacionar aquí porque nos multan. Esto no es porque se formen embotellamientos aquí, si no para sacar dinero porque saben que no hay espacios para estacionar, y la gente tiene que pararse a fuerza aquí para acompañar a sus familiares a hacer un trámite porque ya no pueden andar solos, ni pueden caminar”, expresó Fátima López.

“No nos dejan estacionar aquí y tampoco hay donde pararse porque todos los espacios en los alrededores de la plaza están ocupados y nos dicen que solo para ascenso y descenso, pero no puedo dejar a mi mamá aquí sola para ir a buscar estacionamiento porque ya no ve…no toman en cuenta que viene mucha gente mayor hacer trámites aquí y no pueden andar a pie, y mucho menos solos”, comentó Lorenia Valencia.

Patrullas al acecho

Sobre el bulevar Hidalgo se encuentra una patrulla de Tránsito estacionada frente a la plaza Alonso Vidal para vigilar que se respeten los señalamientos de no estacionar, y en su casa aplicar multas a quien haga caso omiso al reglamento de Tránsito.

El oficial adscrito a ese punto comentó que este reglamento se empezó a aplicar desde la semana pasada para evitar embotellamientos y problemas viales en esa zona, y aplica las 24 horas del día, ya que hay mucho aforo en dicho punto por encontrarse en los alrededores los Palacios Municipal y Estatal, oficinas administrativas del Isssteson, la Catedral y las plazas públicas, entre otros, y solo se permite el ascenso y descenso, en caso contrario serán multados

Lo anterior también porque hay personas que aprovechan los cajones azules para discapacitados para estacionarse cuando no tienen ningún tipo de discapacidad.