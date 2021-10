Responde FGR a observaciones de la CNDH

Luego de que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió medidas cautelares al acusar persecución mediática y ministerial a científicos, la Fiscalía General de la República (FGR) señaló que ha actuado en el marco del debido proceso.

La CNDH fijó un plazo de 24 horas para acatar medidas como abstenerse de difundir datos del proceso y de los investigados.

Al respecto, este sábado, la Fiscalía emitió una respuesta a mencionado el oficio con el número 62482 de fecha 22 de octubre de 2021.

«Me permito manifestar a usted que se acepta dicha comunicación; pero no así su contenido», señaló.

La Fiscalía General de la República subrayó que no ha hecho públicos datos propios de la indagatoria ministerial respectiva, así como de las personas posiblemente inculpadas.

«Por lo que toca su comunicado FGR 377/21, el posicionamiento de esta Fiscalía se refirió, única y exclusivamente, a instituciones y temas judiciales y procesales que reflejan su derecho a ejercer sus funciones ministeriales de orden constitucional», aclaró.

«A todas las personas que han solicitado acceso a la carpeta correspondiente y que tengan derecho a ello, se les ha dado acceso y se les han entregado los expedientes completos, como es público y notorio; y, en ningún momento, se les ha expuesto a los medios de comunicación; y ellos son los que han hecho libremente las declaraciones que han creído convenientes.

«El Ministerio Público de la Federación, ha cuidado y cuidará el debido proceso en éste y en todos los casos en los que interviene», aseveró.

Asimismo, llamó a tener presente que de conformidad con el artículo 112 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, no existe reserva alguna en la información sobre posibles hechos de corrupción.

Y que los Agentes del Ministerio Público, sus auxiliares, peritos y personal de apoyo, como personas que están cumpliendo con sus funciones, son merecedores de las medidas necesarias para proteger sus derechos humanos, que están amparados por el orden jurídico mexicano.