Respetará Iglesia matrimonios igualitarios

Sin embargo, para la iglesia católica, el matrimonio solamente es entre un hombre y una mujer, aclaró

Para la iglesia católica el matrimonio solamente es entre un hombre y una mujer y que su amor da vida; sin embargo, respeta cuando una pareja del mismo sexo decide vivir en unión, comentó el arzobispo de Hermosillo, Ruy Rendón Leal.

Referente al primer casamiento civil entre dos personas del mismo sexo registrado en Hermosillo el pasado viernes bajo la ley de matrimonio igualitario, monseñor reiteró que se respeta pero para la iglesia no se aplica la palabra matrimonio.

“La iglesia respeta esa decisión, pero no la llama matrimonio, es más bien un acuerdo entre dos personas que en su momento se le denominó sociedad de convivencia, al sentir afecto el uno por el otro y que vivirán juntos y en este sentido la ley debe proteger estas uniones”, abundó.

Pero en el sentido estricto, la iglesia sigue entendiendo que el matrimonio es entre un hombre y una mujer que se aman y que están dispuestos a vivir unidos toda la vida, que ese amor está abierto a la fecundidad, subrayó.

“Cuando el amor no está abierto a la fecundidad hay que poner un signo de interrogación para ver si es o no matrimonio, en este caso personas del mismo sexo no están abiertas a la fecundidad, a la vida, precisamente por su condición”, puntualizó Rendón Leal.