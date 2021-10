Reportan en estado crítico a Vicente Fernández

Alguien que ha estado todo el tiempo con «El Charro de Huentitán» es su esposa, quien ya no desea verlo sufrir

El último reporte sobre el estado de salud de Vicente Fernández fue muy confuso para los fans y los medios de comunicación.

Por el momento, de acuerdo al programa De Primera Mano, donde se comunicaron con el doctor Julio Ramos, se encuentra estable y puede moverse de la cintura para arriba, aunque no puede hablar por el momento por la traqueostomía y la alimentación es por una sonda.

Además, la interacción con los médicos y su familia se ha dado de manera significativa.

Alguien que ha estado todo el tiempo con «Chente» es su esposa María del Refugio Abarca, mejor conocida como Doña Cuquita, quien habría pedido que desconectaran a «El Charro de Huentitán» porque no quiere verlo postrado en la cama de un hospital sufriendo.

Así lo dio a conocer el reportero de espectáculos Gabriel Cuevas, quien en un enlace con la conductora Flor Rubio le señaló que una fuente cercana al hospital se lo comentó.

«Es muy fuerte lo que voy a decir, pero es lo que a mí me contaron. Entre los doctores ya no esperan nada más por Don Vicente porque ya no puede respirar”

Luego de no presentar notables mejorías, Doña Cuquita habría hablado con sus hijos para hablar sobre el futuro de «Chente».’

«En lugar de que sea paulatina su recuperación, en realidad va en retroceso. Hay días que no puede ni mover los dedos… De hecho, me contó (la fuente) que Doña Cuquita ha pedido que lo desconecten, pero que los hijos no quieren», señaló Cuevas.

De igual manera, Doña Cuquita quiere que Vicente pase sus últimos días en el rancho y no en un hospital.