Rendirán homenaje a Lolita de la Colina

Ambos serán galardonados por la SACM; Méndez recibirá el premio Póstumo Juventino Rosas, mientras que Colina la de Gran Maestra, siendo la primera mujer en recibir esta distinción

Lolita de la Colina y Tomás Méndez serán los máximos galardonados en la décimo sexta entrega de reconocimientos de la Sociedad de Autores y Compositores de México.

Méndez recibirá el premio Póstumo Juventino Rosas, mientras que Colina la de Gran Maestra, siendo la primera mujer en recibir esta distinción.

«Es una compositora genial que posee la característica que debe de tener un poeta que son tres: sentir hondo, pensar alto y hablar claro.

Tres características que debe de tener un poeta», afirmó el Presidente de la SACM, Martín Urieta en conferencia de prensa.

Además, también se entregarán preseas para 25 y 50 años de trayectoria.

«Lo más importante que quiero que sepan es que es el premio más fidedigno, el premio que otras instituciones suelen dar, pero no tienen la fidelidad con la que hacemos las encuestas para entregar este premio», dijo Urieta.

El evento se realizará el 27 de octubre a las 20:00 horas en las instalaciones de la Sociedad. Éste será transmitido a través de Facebook y YouTube Live.

En otros temas, Urieta mandó buenas vibras a su amigo y colega Vicente Fernández, quien se encuentra actualmente hospitalizado.

Aseguró que la familia no le permite el contacto ni le brinda información sobre la salud del Charro de Huentitán.

«No, nadie (me recibe la llamada). Ya hasta quisiera ir a verlo, pero si no me dejan entrar va a estar difícil.

«No hay ningún problema lo que pasa es que no quieren divulgar lo que él está padeciendo.

Están muy herméticos, no quieren decir nada. Pedimos a Dios que se mejore», aseguró.