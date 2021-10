Registran en la semana 40 accidentes

Fueron 26 choques entre vehículo, ocho choques con objeto fijo, un volcamiento tras choque, dos atropellamientos, dos volcamientos y una caída de pasajeros

En la semana comprendida entre el 11 y el 17 de octubre, personal del Departamento de Tránsito de Hermosillo reportó la atención y elaboración de informes en 40 accidentes viales en la ciudad, casi cinco por ciento menos que la semana inmediata anterior, que cerró con 42.

Estos accidentes fueron 26 choques entre vehículo, ocho choques con objeto fijo, un volcamiento tras chocar con objeto fijo, dos atropellamientos, dos volcamientos y una caída de pasajeros.

Las principales causas que provocaron estos percances son exceso de velocidad (12), invadir carril (9), no respetar la distancia con el carro de enfrente (6), no respetar la señal de alto (5), imprudencia del conductor (4), no obedecer semáforo (3) e imprudencia del peatón (1).

En estos hechos viales se registró que 24 personas resultaron lesionadas, mientras que dos abordantes de una motocicleta perdieron la vida en un accidente registrado el sábado por la noche en el bulevar Quiroga, entre Camino del Seri y Carretera 26 Estatal.

Al menos 21 conductores fueron detectados en estado de ebriedad, lo que fue confirmado por el juez calificador y médico legista ante quienes fueron presentados.

Multas

En este mismo periodo de tiempo se realizaron 3 mil 993 boletas de infracción por diversos motivos, siendo las principales las siguientes: 884 por estacionarse en zona prohibida, 740 por no respetar semáforo, 434 por no llevar puesto el cinturón de seguridad, 418 por estacionarse sobre las banquetas, 293 por utilizar el celular, 281 por exceder el límite de velocidad, 111 por no respetar señal de alto, 91 por no porta placas de circulación y 42 por estacionarse en zona especial para personas con discapacidad.

Bahía de Kino

Durante el pasado fin de semana se instaló el filtro de revisión en el punto denominado Pulpo Loco, donde se contabilizó la entrada de 2 mil 050 vehículos al área de playas.

En ese mismo punto se retuvieron a cuatro conductores por encontrarse ebrios.

Se instalaron 16 puntos de observación sobre la Carretera 100 Estatal y se realizaron 26 recorridos del Operativo Carrusel para evitar transitar a mayor velocidad de la permitida por esa rúa.