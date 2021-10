Reciben compositores premios de la SACM

José Luis Roma, Danna Paola, la Orquesta del Maestro Eduardo Magallanes y Lupita D’Alessio, amenizaron la fiesta

En la reunión anual organizada por la Sociedad de Autores y Compositores

(SACM), en la que entregaron el Premio Éxito SACM 2021, fueron José Luis Roma, Danna Paola, la Orquesta del Maestro Eduardo Magallanes y Lupita D’Alessio, quienes amenizaron la fiesta.

De las 21:00 horas y hasta las 00:30, los agremiados a este organismo que regula y promueve los derechos, trabajo y obligaciones de los compositores en México y el mundo, la fiesta no paró, previa cena y alfombra roja.

Antes de las interpretaciones en vivo, un total de 19 compositores fueron reconocidos por el gremio gracias a su trayectoria como compositores, y otros obtuvieron el Premio Éxito SACM 2021 por el éxito de sus composiciones.

Entre los que cumplieron 25 años como compositores, figuraron Cristina Abaroa, Enrique Chávez Márquez, Luis «Louie» Padilla, Pablo Calderón Garza, Claudia Herrerías Guerra y Erik Rubín.

«Siempre le agradeceré a mis padres que me pusieron instrumentos musicales en las manos, desde niña, y que he estado trabajando de manera constante en esta industria por su apoyo, a mis hermanos, a mis amigos», dijo Abaroa, hermana del presidente emérito de los Latin Grammys, Gabriel Abaroa.

Y los que cumplieron 50 años como compositores fueron Eduardo Salas, Lucía Álvarez y Sergio Esquivel, mientras que el Reconocimiento Póstumo Juventino Rosas fue para Tomás Méndez y a Lolita de la Colina le tocó recibir el trofeo Gran Maestro por su trayectoria actoral.

Éxitos

El premio Éxito SACM, que premia las canciones con más éxito durante el año, correspondió a un total de 12 melodías, entre ellas, «Sodio» cantada por Danna Paola; «El Triste» que escribió el desaparecido Roberto Cantoral y «Simplemente Gracias» de Edén Muñoz.

Los integrantes de Reik subieron al escenario para recoger su galardón por el éxito de «Si Me Dices que Sí» y José Luis Roma por «Caballero», lo mismo que Miguel Luna por «Cada Vez Te Extraño Más». José Luis Roma cantó «Caballero».

«Gracias a la SACM porque es mi primera vez, disfruten mucho, no se olviden que el mundo es tuyo, que puedes soñar y todo se puede lograr», expresó Danna Paola al subir por su segundo galardón, por «Oye Pablo».

En la categoría de Éxito Independiente SACM 2021 ganaron «Debo Entender», «Burbujas de Cristal» y «Canción Sin Miedo» y en el evento también estuvieron presentes la actriz Itatí Cantoral, el productor Sergio Gabriel y el compositor Bruno Danzza, entre otros.

Al final le tocó a Lupita D’Alessio fungir como estrella de la noche al presentar las canciones más representativas de Lolita de la Colina, quien fue homenajeada y se conectó vía remota.

«Gracias por este momento, no me lo esperaba, aunque ya es tarde para mí, lo estoy disfrutando», expresó Lolita desde Miami.

La D’Alessio cantó «Como Tú» y «Ya No Regreso Contigo», precedida de Stephanie Salas, quien interpretó «Ave María». Entre las personalidades que pasaron por la alfombra figuraron Aleks Syntek, José Luis Roma, Leonel García y Erik Rubin.