Quita fan anillo de Belinda a Christian Noda

Libia Gavica, quien fue reina del carnaval de Mazatlán, compartió el momento en que por querer tener contacto con su ídolo, se terminó quedando con la joya

La noche del pasado miércoles Christian Nodal ofreció un concierto en Mazatlán. Como ya es costumbre, el intérprete abarrotó el lugar y cantó todos sus éxitos.

Pero durante el espectáculo hubo un momento en que decidió acercarse más a su público y fue ahí donde al poner su mano en contacto con algunos de los asistentes perdió un anillo.

A través de redes sociales, una joven identificada como Libia Gavica, quien fue reina del carnaval de Mazatlán, compartió el momento en que por querer tener contacto con su ídolo se terminó quedando con la joya.

Las fanáticas de Nodal, incluso, señalaron de robo a la joven.

«Me han hecho reír con todos los comentarios de todo lo que pasó ayer. Ya van a venir por el anillo, aquí lo tengo, de hecho no estaba en mi casa y tuve que venir para regresarlo.

«Lissssssto, ya entregamos el anillo

«Pero estuvo muy chistoso porque yo le doy la mano, como todo mundo ahí, se le salió, literalmente, el anillo, pero no me lo robé, para que no anden diciendo cosas, literal se le salió y yo le grito ‘el anillo, el anillo’, pero nadie me peló y pues dije que lo iba a guardar. Y pues me contactaron y ya con eso lo voy a devolver. Queda una muy buena anécdota.

Libia se puso en contacto con el equipo del intérprete para confirmar su disposición de regresar la joya que, además, dicen, es en realidad propiedad de Belinda, quien ya la ha lucido en varias ocasiones.

En otro video subido a su cuenta, la joven muestra cuando regresa el anillo.