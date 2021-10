Protagonizaría Ana de Armas “spin off” de John Week

La actriz cubana encarnaría a una asesina en la cinta Ballerina

Ana de Armas está en conversaciones para protagonizar Ballerina, la película derivada de John Wick que desarrolla en Lionsgate, informaron medios estadounidenses.

Ballerina sigue a una asesina y se desarrollará como una extensión del universo de John Wick. ShayHatten, quien escribió John Wick 3: Parabellum, también escribió el guión de la próxima cinta y LenWiseman la dirigirá.

Los fanáticos de la franquicia John Wick saben que el personaje de Ballerina hizo una breve aparición en la tercera película de la franquicia, en 2019.

También hay una serie derivada planificada dentro del universo de John Wick, TheContinental, protagonizada por Mel Gibson y ColinWoodell, y abordará sobre los hoteles que aparecen en la película que albergan la red clandestina de asesinos.

De Armas recientemente hizo una aparición destacada en la película de Bond más reciente No Time to Die, y es la estrella emergente de KnivesOut; también apareció en BladeRunner 2049.

La actriz cubana aparecerá en DeepWater con Ben Affleck, The Grey Man de los hermanos Russo con Chris Evans y RyanGosling y Blonde de Andrew Dominik, que es una película de ficción sobre Marilyn Monroe.

John Wick 4 se lanzará en mayo de 2022. La cuarta entrega de la franquicia de acción está protagonizada por KeanuReeves como el personaje principal, así como por Laurence Fishburne, IanMcShane, Lance Reddick y Rina Sawayama. La producción de la película comenzó en verano, con la dirección de Chad Stahelski.