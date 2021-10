Pone SFP bajo la lupa a la Conade

La Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) está bajo la lupa por las irregularidades cometidas en esa dependencia, señaló el Secretario de la Función Pública, Roberto Salcedo Aquino.

Citó que ya existe una denuncia ante la Fiscalía General de la República por enriquecimiento ilícito contra varios funcionarios.

Sin embargo, pese a los cuestionamientos de diputados de Oposición, el funcionario no respondió si la titular de Conade, Ana Gabriela Guevara, está entre los funcionarios investigados y denunciados.

En su comparecencia ante diputados de las comisiones de Transparencia y Anticorrupción y de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, Salcedo evitó referirse a la ex velocista olímpica.

«Estamos muy atentos a lo que sucede en la Conade y tenemos varias denuncias en la Fiscalía, en el Tribunal de Justicia Administrativa y en nuestro órgano interno de control en la Conade.

«Tenemos una denuncia penal ante la Fiscalía especializada, de varios funcionarios de la Conade por enriquecimiento ilícito. Tenemos varias carpetas integrando varios ilícitos y por el sigilo procesal no podemos señalar más, estén seguros de que estamos actuando», señaló.

Las investigaciones involucran la entrega indebida de apoyos económicos a entrenadores, deportistas y a otros sujetos, por más de 77 millones de pesos, explicó.

Sobre faltas no graves, se derivaron 14 sanciones, entre ellas la destitución e inhabilitación por 6 meses del subdirector de calidad, así como la suspensión del director de Alto Rendimiento por seis meses.

Otra investigación involucra 9.5 millones de pesos sin los comprobantes correspondientes, agregó.

Salcedo detalló que están en estudio 71 contratos de prestadores de servicios, sobre los que hay dudas.

«Tenemos abiertas unas auditorías a cada uno de éstos, estamos con la lupa en la Conade, tengan la certeza y de que varios asuntos están en la Fiscalía, como debe de ser», aseveró.

Salcedo mencionó que el caso de desvíos de recursos en la Conade es una de sus prioridades, por lo que el expediente está en su escritorio.

«Estamos atentos a todo lo que está sucediendo, como decía en Conade, y la perspectiva es que pongamos reglas de operación más robustas y una supervisión más firme para que los recursos para los atletas de alto rendimiento les lleguen a los atletas, que sean los beneficiarios finales, eso es lo que queremos. Tengo el asunto, está en mi escritorio encima, es una de las prioridades que tengo», refirió.