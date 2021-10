Ordenó líder criminal entregar a normalistas de Ayotzinapa

Gildardo López Astudillo, alias «El Gil», ex jefe regional de los Guerreros Unidos, pidió a la Policía de Iguala, Guerrero, el 26 de septiembre de 2014 que le entregaran a todos los normalistas detenidos ese día.

La exigencia se la hizo a Francisco Salgado Valladares, segundo comandante de la Policía Municipal, y gente de confianza del entonces director de la corporación, Felipe Flores Vázquez.

Así consta en una conversación vía mensajes de texto entre el delincuente y el mando municipal, difundida este viernes por la Secretaría de Gobernación (Segob) por instrucción del Presidente Andrés Manuel López Obrador.

«Ignacio», como se identifica a Salgado Valladares en la información que entregó el Ejército, le reporta a «El Gil» que tiene a varios » ayotzinapos» detenidos que andaban encapuchados y armados.

«Pásame unos por el camino a Pueblo Viejo, yo los recibo. Tengo unas camas para aterrizarlos, pásame los detenidos», le responde «El Gil», quien entonces era lugarteniente en 10 municipios guerrerenses, entre ellos Iguala, Teloloapan, Apaxtla y Cuetzala del Progreso.

Salgado Valladares obedece a «El Gil» y le contesta con un «OK, ya los suelto»; el comandante le notifica que le va enviar un autobús con 21 personas «para que los revienten ustedes», y agrega que tiene a 17 más en «La Cueva».

«Sí, entrégame a todos los detenidos», le comenta el líder criminal.

«Ignacio» le reitera que tiene a «17 todavía», por lo que le pide al narcotraficante mandar a gente suficiente a «La Brecha de los Lobos» y le pregunta si quiere que este grupo de jóvenes también le sea entregado.

«¿Estos también los quieres y decimos que no ‘isimos’ detenciones?, le pregunta el comandante, «dile al gordo k los paren, vienen más autobuses, (diré) que no tengo ningún detenido (y que) todos los paquetes se entregaron viejo».

«El Gil» le ordena decir –a su superior– que «no agarró nada», a lo que Salgado Valladares le contesta que le dirá al «Secre», en relación al director de Seguridad Pública, que no hizo ninguna detención.

En atención a la instrucción presidencial girada en la mañanera, la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia en el Caso Ayotzinapa puso a disposición de la opinión pública esta «información relevante» que entregó la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

«En cumplimiento con el compromiso de hacer públicos los documentos que a la fecha se han entregado a la Comisión, compartimos los que sustentan las conversaciones aquí mencionadas.», indicó la Segob.