Ofrece Trevi gran concierto en el Domo Care

El conjuro que lanzó la cantante surgió efecto en los miles de espectadores que llenaron el primero de sus tres conciertos programados

Llegó para cantar «a grito pelado» y con el corazón en carne viva, tal vez porque Gloria Trevi ya necesitaba la dopamina que obtiene de su raza regia en un efusivo concierto en vivo, como el de la noche del viernes.

El conjuro que lanzó la cantante surgió efecto en casi cuatro mil espectadores que llenaron el primero de sus tres conciertos programados en el Domo Care, aforado a un 75 por ciento.

Los fans también desbordaron una energía contenida durante más de año y medio, pues este encuentro estaba programado en la temporada de conciertos del año pasado que se vio afectada por la pandemia.

La regia se plantó ante sus paisanos a las 23:00 horas para dar inicio a un concierto que tuvo una duración de 120 minutos, y que concluyó a las 01:02 horas del sábado.

Trevi regresó a Monterrey en medio de una nueva controversia, pues se le han hecho señalamientos de evasión fiscal y lavado de dinero.

Esos temas no tuvieron cabida en el redondel del recinto ubicado en la Expo Guadalupe, pues todo fue felicidad para la cantante y sus admiradores.

Gloria, de 53 años, llegó energética y echó mano de sus mejores cartas para conquistar, como «Pelo Suelto», la primera del show.

«Monterrey, mi raza, ching madre, no saben qué bonito es volverme a encontrar contigo. Este día, no te lo voy a negar, traigo el corazón en carne viva. Te he extrañado desde la última vez que nos vimos», expresó.

El público le mostró su apoyo formando un coro masivo: «No estás sola, no estás sola».

Después Trevi lanzó su hechizo casi al inicio del concierto para que el público sacara los villanos y superhéroes que llevan por dentro.

La cantante conquistó a la audiencia que se le entregó «Con los Ojos Cerrados» desde el principio.

Brindó con los espectadores y se llevó flores a cambio.

Después quiso despedirse, pero sus fans no la dejaron ir, así que el concierto se extendió hasta la madrugada del sábado, cuando Gloria dejó el escenario luego de cantar su primer éxito, «Dr. Psiquiatra».

Para no perder la costumbre Trevi se tiró al suelo, se subió al anillo del redondel y bañó con botes de agua a la audiencia. Así concluyó su noche.