Niega Ricky Martin «arreglitos» en el rostro

El cantante puertorriqueño aseguró que la inflamación de su rostro que causó polémica en las redes sociales fue provocada por un suero de multivitaminas que se aplicó

Ni botox ni rellenos… Ricky Martin aseguró que la inflamación de su rostro que causó polémica en las redes sociales fue provocada por un suero de multivitaminas que se aplicó en el rostro.

Reiteró a sus fans que no tiene nada qué esconder y que si se hubiera hecho algo, él mismo lo diría.

«Estoy aquí porque veo que algunos de ustedes están muy preocupados porque, supuestamente, me hice algo en la cara, y yo no me he hecho nada en la cara… ¡Te lo juro!», dijo el boricua de 49 años en sus historias de Instagram.

El cantante, quien se encuentra de gira por Estados Unidos con Enrique Iglesias y Sebastián Yatra, ofreció una entrevista televisiva en la que lució el rostro inflamado, lo que provocó una lluvia de especulaciones al respecto, así como múltiples memes.

«Tengo líneas, si me pongo botox, si me pongo ‘fillers’ se los hubiera dicho, porque yo no tengo nada que esconder, pero ese día, el día de las entrevistas, lo que sí hice diferente fue ponerme un suero de multivitaminas. Yo creo que ahí vino una reacción rara a mi piel, porque simplemente me inflamé, pero fuera de eso fue un día normal».

«No quise cancelar las entrevistas con inflamación, lo hubiese hecho para que yo hoy no estuviese haciendo este video. Mi vida está normal, estoy muy saludable, los conciertos están de poca madre y seguiremos trabajando, pero, mira… no hay nada».

Mientras aclaraba lo sucedido a su cara, el boricua hacía gestos mostrando orgulloso sus líneas de expresión producto de la edad.