Muere Sabás Ponce a los 84 años

Sabás Ponce permanecerá como el jugador más ganador de las Chivas. Junto a José «Jamaicón» Villegas fueron los que estuvieron presentes en ocho títulos de Liga del Guadalajara.

A sus 84 años de edad, el fino mediocampista que debutó en 1956 y se retiró en 1973, dejó de existir físicamente, pero deja un legado memorable para quienes lo conocieron.

El ex técnico de las Chivas, Alberto Guerra, quien jugó con el Rebaño de 1964 a 1969 compartió la cancha con Ponce.

«Conocí a Sabás desde que llegamos a vivir ahí a Donato Guerra, a lo mejor yo estaba en la primaria y él andaba noviando con la que fue su mujer. A Sabás lo recuerdo con mucho cariño porque fue un excelente jugador, y un tipo muy correcto, hablar de Sabás es hablar de un hombre ejemplar, fue un modelo para mí.

«Después tuve la suerte de ser su compañero, de jugar con él, de pertenecer al equipo. Era muy buena gente, porque era muy buen grupo y algunos se llevaban fuerte, hacían bromas pesadas y él era serio, a él no le gustaba eso, era muy educado», dijo el ex estratega.

Guerra recordó algunas anécdotas con Ponce.

«Para decir algo, era muy propio, una vez yo estaba jugando muy mal y el ingeniero me saca de cambio en el medio tiempo, me quedo en el baño y entra Sabás que también se quedó en la banca, y le pregunto ‘¿qué pasó?’ y me dijo: ‘metió al Chololo Díaz en tu lugar, y en cuanto entró se arregló el mugrero y ganamos’, y dije: ‘pues que pena’.

«Dos días después, cuando el ingeniero analizó el partido, Sabás platicó con él, y le dijo que se había equivocado al meter a Isidoro, yo le dije sorprendido: ‘cómo que se equivocó’. Y me dice: ‘Tuvo que elegirme a mí porque yo entrené toda la semana, e Isidoro estuvo lastimado y no hizo bien algunas cosas’. O sea, Sabás tenía las agallas y claridad para decir las cosas», relató.

Pero Guerra también lo recuerda como un rival fuerte.

«Como jugador era muy recio y competía. Me acuerdo que estando yo en Monterrey, ellos (Chivas) se quedaron con 10 y queríamos sacar provecho de nuestra superioridad numérica, creo que quedamos 0-0, y yo le hice un par de jugadas para eludir a un adversario, a Sabás le dio muchísimo coraje y regañó al que yo burlé, era terrible en la cancha, pero era un tipazo, tenía una cabeza fotográfica, daba muy buenos pases y hacía buenos goles», comentó.

Mientras, el presidente de las Chivas, Amaury Vergara también expresó su tristeza en un mensaje publicado en su cuenta de Twitter.

«Con gran tristeza, lamento el fallecimiento de un grande de nuestro Campeonísimo.

Nos unimos con respeto a la pena de la Familia Ponce y les deseamos paz. Hasta siempre Don Sabás», escribió.