Muere Javier Sahagún, excomentarista de Televisa Deportes

Javier Sahagún, narrador y excomentarista de Televisa Deportes, murió este miércoles, así lo informó el también comentarista deportivo Javier Alarcón.

«¡Vuela, tocayo! @Javier_Sahagun Nos quedamos con la bohemia, la sonrisa, la amistad honesta y tu irrepetible sensibilidad periodística», escribió el comentarista deportivo de Grupo Imagen.

Antonio de Valdés, comentarista deportivo, también despidió a su compañero Javier Sahagún, de quien dijo «será recordado como un grande».

“Descansa en paz querido @Javier_Sahagun, fuiste un grande y así serás recordado.”, escribió.

El comentarista Pepe Segarra también utilizó las redes sociales para despedirse de su compañero y envió un fuerte abrazo a la familia de Javier Sahagún.

“Una enorme tristeza el enterarnos de la muerte de nuestro querido e inolvidable compañero y amigo Javier Sahagun. Sus reportajes con esa voz y ritmo incomparables vivirán por siempre!! Un fuerte abrazo a su familia y seres queridos deseando una pronta resignación.”

El narrador Jorge Pietrasanta destacó que Javier Sahagún fue uno de sus primeros grandes amigos y le envió su cariño “hasta la eternidad”.

“Gracias por tanto querido Javier Sahagún”, fueron las palabras con las que Luis A. Martinez “El Furby” despidió a su excompañero de trabajo.

La Liga MX también lamentó el sensible fallecimiento de Javier Sahagún, narrador y comentarista deportivo.

Antecedentes

El pasado 7 de octubre, a través de redes sociales, se solicitó el apoyo de la sociedad para encontrar a donadores de sangre para Javier Sahagún Campos.

“Hoy por él… Amigas, amigos, pedimos su solidaridad para nuestro querido @Javier_Sahagun Se requieren donadores de cualquier tipo de sangre en el Hospital Ángeles de Interlomas a nombre de Javier Sahagún Campos. Info al 55 5246 5072”, se solicitó en ese momento.

“Me convertí en un sobreviviente al cáncer”

En marzo del año 2020, el comentarista Javier Sahagún informó en redes sociales sobre el fin de sus radioterapias tras convertirse en un sobreviviente al cáncer.

En aquél momento, al que llamó el inicio de una nueva vida, agradeció a todos los que preguntaron y se preocuparon por su estado de salud.

“Hoy me convertí en sobreviviente del cáncer. Terminé las radioterapias y empiezo una nueva vida. Soy un afortunado y no me queda más que disfrutar lo que viene, con todo y los grandes retos que pueda ofrecer. Gracias a todos los que preguntaron y a todos los que me ayudaron.”

Otros personajes de la televisión y el ambiente deportivo también lamentaron el fallecimiento de Javier Sahagún.