Muere actor de “Friends”

James Michael Tyler, de 59 años, encarnó a Gunther, encargado de la cafetería Central Perk en el que se reunían los protagonistas de la serie; recientemente estuvo en el Reencuentro

El actor James Michael Tyler falleció a los 59 años en su casa de Los Ángeles. El intérprete reveló en junio que padecía cáncer de próstata en estado avanzado, concretamente en estadio cuatro. Reconocido por su divertida interpretación del camarero Gunther en ‘Friends’, participó en 131 capítulos a lo largo de las diez temporadas de la exitosa serie.

«El mundo lo conocía como Gunther, el séptimo ‘Friend’, por la serie ‘Friends’, pero quienes queríamos a Michael lo conocimos como actor, músico, defensor de los enfermos de cáncer y cariñoso marido», lo ha despedido su familia.

Una de las últimas apariciones en público de James Michael Tyler fue en el reencuentro de ‘Friends’. El actor que encarnaba a Gunther intervino en el especial por videollamada. A muchos seguidores de la serie les sorprendió que el intérprete no estuviera en el plató con el resto de sus compañeros, ya que intervinieron los secundarios más reconocidos.

Poco después, él mismo explicó que tenía cáncer y que no hizo mención a su enfermedad durante su aparición porque no quería entristecer «un momento tan especial». Le habían detectado el tumor en 2018, pero no lo hizo público hasta finales de junio de este año.

El encargado de anunciar la triste noticia ha sido Kevin S. Bright. El productor ejecutivo y director estadounidense es uno de los responsables de ‘Friends’. «Era una persona increíble que pasó sus últimos días ayudando a otros. Que Dios te bendiga, Gunther vivirá para siempre», ha escrito sobre James Michael Tyler en su cuenta de Twitter.

Responsable del Central Perk

James Michael Tyler era el secundario con más relevancia de ‘Friends’. Ningún otro actor no protagonista tuvo tanto peso en la serie. Gunther era el gerente de la cafetería en la que se reunían a diario Rachel, Joey, Mónica, Phoebe, Chandler y Ross.

El personaje de Jennifer Aniston, Rachel, estuvo trabajando en Central Perk al principio de la serie, y dio pie a hilarantes escenas en las que el hostelero intentaba, siempre con nulo éxito, conquistar el corazón de la joven. Este flechazo también provocó muchas escenas en las que Gunther odiaba en secreto, y no tan en secreto, a Ross, el personaje de David Schwimmer.

En un principio, James Michael Tyler iba a ser un simple extra en la cafetería. Ni siquiera iba a tener nombre. Sin embargo, acabó encarnando a Gunther por ser el único ‘camarero’ en el set de rodaje que sabía utilizar una máquina de café expreso. Consiguió el papel que le dio la fama gracias a su experiencia previa en varias tiendas de café.

Aunque siempre será recordado como Gunther de ‘Friends’, James Michael Tyler intervino en un buen puñado de series. El actor de Misisipi participó en ‘Sabrina cosas de brujas’, ‘Scrubs’, ‘Modern Music’, ‘iCarly’ y ‘JustShoot Me!’. También actuó en películas como ‘TheDisturbance at Dinner’, ‘ForeignCorrespondents’, ‘Motel Blue’ y ’50/50′.