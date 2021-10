Matan a joven músico en Fresnillo

César Medina, percusionista de la Banda Sinfónica Municipal de Fresnillo, Zacatecas, se sumó a la lista de víctimas de la violencia en la entidad.

De acuerdo con reportes locales, el joven fue asesinado en un bar la noche del viernes 15 de octubre junto con dos personas más.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 23:00 horas, cuando sujetos armados irrumpieron en el sitio a balazos.

En redes sociales, el encargado de prensa y relaciones públicas de la Banda Sinfónica reprochó la inseguridad.

«¿De cuántos inocentes más será la cuota para que la autoridad se ponga a trabajar?», posteó.

«Siempre me ha dado pena escuchar de los gobernantes, en una estúpida disculpa, que el asunto es entre ellos, como si en México los asuntos de seguridad fueran casos aislados y no de la competencia de quien dice gobernarnos».

En Facebook, lanzó un «¡Ya basta!» a las autoridades en demanda de paz en el País.

«¡¡¡Ya basta señores de la autoridad… y me refiero a todo México… hagan lo suyo…como adornos no tienen nada que lucir… México, Zacatecas, el pueblo y todos nosotros, queremos paz!!!», exigió.

«César: fue un alto honor ser tu compañero de viaje a muchos puntos en la República Mexicana… este final debes hacerlo tú solito».

Gerardo Medina Calderón, hermano del joven músico, aseguró que merecía lo mejor del mundo.

«No hay palabras para sanar el dolor que siento, quisiera despertar y verte otra vez, que todo haya sido un sueño pero no es así», escribió.

«Gracias por todo hermano, te merecías lo mejor de este mundo, pero la vida es injusta, te quiero mucho y siempre te llevaré en el corazón hermano».

Isabel Saucedo, amiga de la víctima, también reclamó la situación de inseguridad que se vive en el Estado.

«Con el simple hecho de salir de tu casa ya corres riesgo sólo por estar en el lugar y momento equivocado. Hoy mataron a mi amigo y él sólo estaba trabajando, no está metido en nada, era un buen muchacho, novio, amigo, hermano e hijo», expresó.

«Tenía metas, estaba estudiando su carrera, tenía pasiones, sueños de crecer, de ser grande, un muchacho alegre que vivía la vida con gozo, con aspiraciones. Estamos mal Fresnillo, muy mal».