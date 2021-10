Llevan a rehabilitación a «El ‘Mago» González

El ex campeón mundial mexicano de boxeo Miguel Ángel González comenzaría pronto una rehabilitación para adicciones.

En un video que ya está circulando en redes sociales se puede apreciar el momento en el que «El Mago» sube a un vehículo junto con otras personas.

Una fuente informativa reveló que la idea es trasladar a Miguel Ángel a una de las clínicas de Julio César Chávez, quien hace unos días al ver un video donde «El Mago» aparecía en presuntas condiciones de intoxicación y con aspecto de indigente, ante lo cual JC señaló que quería ayudarlo.

Chávez hasta el momento no se ha pronunciado al respecto sobre el traslado de González.

Desde hace una semana, varias personas del gremio boxístico buscaban al ex peleador que tuvo acción en el ring contra JC, Óscar de la Hoya, entre otros grandes, pero no habían tenido éxito para ubicarlo en la Ciudad de México.

La idea era meterlo a una centro de rehabilitación, pero se tiene conocimiento que la familia de González rechazaba la propuesta.