Llaman a prevenir la Hepatitis C

Para prevenir la Hepatitis C, la Secretaría de Salud de Sonora recomendó medidas de higiene personal, como lo son el uso de preservativos en las relaciones sexuales, no compartir jeringas y evitar entrar en contacto con sangre de personas infectadas.

También asegurarse de utilizar material esterilizado al momento de acudir a realizarse tatuajes o perforaciones y no usar cepillos de dientes o cualquier objeto que pudiera tener restos de sangre de otra persona con riesgo de la infección.

Subrayó que en el Hospital General del Estado (HGE), se cuenta con el único centro acreditado en tratar la Hepatitis C a través de su Clínica de Alta Especialidad, donde se ofrece detección y tratamiento de este padecimiento.

La dependencia estatal precisó que en la institución se ofrecen de forma gratuita las pruebas de detección rápida los días martes y viernes de 08:00 a 10:00 horas, además, las consultas de lunes a viernes.

La Clínica de Alta Especialidad, expuso, tiene el objetivo de brindar tratamiento y atención de forma manera más personalizada y adecuada a los pacientes que sufren la enfermedad y que también se ofrecen ahí, consultas sobre demás padecimientos del hígado.

Precisó que las infecciones por el virus de la Hepatitis C causan inflamación e hinchazón en el hígado, donde los síntomas más habituales que arroja son cansancio, náuseas, fiebre, pérdida del apetito, dolor de estómago y diarrea, además, algunas personas presentan también oscurecimiento de la orina, excrementos de color claro y color amarillento en ojos y piel.

Para prevenir el contagio o la propagación de estos virus, recordó que no existe vacuna, por lo que el único método que existe en la actualidad para prevenir el contagio por el virus de la hepatitis C es evitar estar en contacto con la sangre de personas con el padecimiento.