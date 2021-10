Ignoró Baldwin seguridad de armas; asegura experto de Hollywood

Indican que el actor no siguió la regla número uno de seguridad de armas antes del tiroteo fatal en el set de «Rust», que consiste en no apuntar a otro ser humano

Un experto en armas de Hollywood aseguró a The Post que el actor Alec Baldwin no siguió la regla número uno de seguridad de armas antes del tiroteo fatal en el set de «Rust», que consiste en no apuntar a otro ser humano.

«Cargado o descargado, un arma nunca apunta a otro ser humano», dijo Bryan Carpenter, quien dirige Dark Thirty Film Services .

Incluso en una película o en un televisor, dijo que «nunca dejas que la boca de un arma cubra algo que no tienes la intención de destruir».

El arma de hélice, utilizada en la filmación, había fallado dos veces el 16 de octubre y una vez la semana anterior, según Los Angeles Times.

Además, los trabajadores sindicales dijeron que el set había estado plagado de problemas de seguridad, lo que los llevó a salir en las horas previas al hecho trágico, dio a conocer New York Post.

La Alianza Internacional de Empleados de Escenarios Teatrales también afirmó que Halyna Hutchins fue asesinada por una munición real, que nunca debió haber estado en un set de filmación.

«No puedo pensar en ninguna razón por la que habría una ronda en vivo en cualquier lugar del set. Por lo general, están prohibidos en escenarios de películas», dijo el ex cineasta y miembro del Equipo Nacional de Tiro de Estados Unidos, Peter Lak

El consultor de armas citó lo que llamó «los cuatro fundamentos del coronel Jeff Cooper» sobre la seguridad de las armas.

«Todas las armas están siempre cargadas. Incluso si no lo son, trátalas como si lo fueran», dice la regla número uno de Cooper, un influyente experto en seguridad de armas que murió en 2006.

Si bien los informes noticiosos llaman al arma de fuego un arma de «apoyo», Carpenter dijo que la etiqueta puede ser engañosa.

Algunas armas de fuego de rodaje de películas son «verdaderos» accesorios hechos de goma. Pero otros, como el que se usó en el set de Rust, son capaces de ejercer una fuerza letal.

El consultor también dijo que, por motivos de seguridad, las armas de fuego real que se utilizan en producciones de televisión y películas suelen apuntar a un punto ficticio, no al equipo, al elenco o a los miembros del equipo, como era el caso del arma que maneja Baldwin.