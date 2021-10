Niega Osorio Chong afirmaciones de exgobernador Padres

El exgobernador Guillermo Padrés, no tardó mucho en recibir respuesta a sus señalamientos sobre la presunta intervención del exsecretario Gobernación y actual senador de la República, Miguel Ángel Osorio Chong, quien lo menos que le dijo fue mentiroso.

“Entiendo que son argucias y formas de conducirse para tratar de desviar la atención, para tratar de hacerse víctima; conmigo no va a funcionar porque no hubo tal y lo diré cuantas veces sea necesario: no tendrá un solo elemento para sostener eso”, aseguró el Senador, quien agregó “¿Hay que creerle a él después de todo lo que mintió allá en Sonora?”

De acuerdo con el exmandatario estatal, Osorio Chong, lo citó en Bucareli y le dijo que por órdenes del entonces presidente Enrique Peña Nieto, tenía que cerrar el Acueducto Independencia, a lo que se negó y según él, ello derivó en la serie de acusaciones que lo llevaron a la cárcel.

Sin embargo, no aclaró qué pasó con el dinero que dicen que sustrajo tanto él como sus exfuncionarios ni el resto de los señalamientos que hay en su contra.

De hecho, como lo más fácil es “nadar de muertito” en la segunda parte de la entrevista realizada por nuestro amigo y colega, Luis Alberto Medina, este martes, hasta dijo desconocer el contenido de varias acusaciones, ya que se hicieron en contra de su gobierno no contra él en lo personal y sus abogados no han tenido acceso a las mismas.

También negó que hubiese mandado torturar y encarcelar a la extrabajadora de la Casa de Gobierno, Gisela Peraza, quien según comentó era trabajadora del Gobierno del Estado, ya que era la directora de la residencia oficial del gobernador, por quien dijo que sentía gran afecto y le deseó lo mejor…

Asimismo, reconoció que continúan dos procesos legales en su contra por parte de la Federación, por los cuales, de ser encontrado culpable podría regresar a la cárcel, sin embargo, confió en que “demostrará su inocencia” y en cuanto a los juicios pendientes en esta entidad, no comentó nada.

Hackean cuentas de Facebook y WhatsApp del Secretario de Hacienda

Indudablemente los delincuentes cibernéticos no respetan a nadie y si no, pregúntele al Secretario de Hacienda, Omar del Valle Colosio, a quien le hackearon sus cuentas de WhatsApp y Facebook, a través de las cuales envió supuestas peticiones e instrucciones a algunos funcionarios estatales pero también de varios municipios.

Debido a ello Del Valle Colosio, tuvo que hacer una aclaración a través de su cuenta de Twitter, que es la única vía oficial que utiliza, dijo, por lo que aclaró que cualquier petición o seguimiento sobre trabajo, la realiza por la vía institucional y no a través de una red social como las señaladas.

La cuestión es que aunque no aclaró qué tipo de indicaciones giraron en su nombre los “hackers”, lo que es un hecho es que a todos nos puede ocurrir y generalmente llegan mensajes a nuestros contactos, pidiendo dinero por una supuesta situación personal de urgencia y obviamente esos montos van a engrosar las cuentas de los delincuentes.

La recomendación es que cuando veamos algo extraño de alguno de nuestros contactos, lo consultemos directamente con ellos, para evitar caer en alguna extorsión, de hecho hace unas semanas en lo particular le pasó algo similar a una amiga de California, de quien me llegó un mensaje por WhatsApp pidiéndome un favor extraño, le hablé por teléfono y resultó que su cuenta fue hackeada, así que como dicen por ahí “mucho ojo”.

“Vuelan” 50 millones de pesos en trienio de Sara Valle en Guaymas

De al menos 50 millones de pesos sería el desfalco que dejó la ex alcaldesa de Guaymas, Sara Valle Dessens, de acuerdo con el dictamen de la Comisión Plural de Entrega-Recepción.

Hay que recordar que la polémica Sara Valle, quien al menos en esta ocasión terminó el trienio, porque en su primera ocasión como Presidenta Municipal tuvo que pedir licencia al cargo, fue señalada como una de las peores gobernantes que ha tenido el vecino puerto.

Cabe señalar que el citado dictamen que contiene un desglose de las irregularidades se analizará hoy en sesión de Cabildo, a ver qué decisión toman los ediles en su contra porque no se trata solo de señalar, sino buscar recuperar y sobre todo, que no se vuelvan a repetir este tipo de situaciones.

