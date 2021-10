Denunciarán a “influencer” por irrumpir en ruinas de guardería ABC

Se supone que las escenas de un crimen sin resolver, como el ocurrido en la Guardería ABC en Hermosillo, deberían de permanecer resguardadas hasta que se resuelva y evidentemente, en este caso no ha sido así ya que ha sido violentado en repetidas ocasiones.

Incluso, la irrupción más frecuente fue por parte de “influencers” que se han dado el lujo de hacer transmisiones y alterar el lugar.

Debido a ello, el abogado de la agrupación Manos Unidas 05 de Junio, que aglutina a padres de los y las menores que murieron en el lugar, alista una denuncia en contra de la “influencer” de la plataforma Badabum.

Cabe señalar que actualmente el sitio está resguardado por una cerca metálica, pero ya no cuenta con vigilancia policiaca, como al principio, además la cerca no es fija, e incluso, ya han sido detenidas personas tratando de hurtarla, así como material de reciclaje del interior del lugar que debería mantenerse inalterable, tal y como quedó tras la tragedia que cobró la vida de 49 niños y niñas.

Pero la verdad que no tiene progenitora que una persona irrumpa en un sitio que debería respetarse y todavía que violente la ley con ello, para mostrar restos de ropa, juguetes que había en el sitio para que jugarán las víctimas, lo que debe ser sumamente doloroso para sus familiares.

En el video de la “influencer”, Sofía Díaz, se observan también documentos que no fueron mostrados antes, ya que los medios de comunicación nunca obtuvieron permiso para ingresar por tratarse de la escena de un crimen que no se debería alterar, pero en este caso, la mujer se paseó a lo largo y ancho del lugar, moviendo objetos, es decir, alterando el sitio.

Ojalá que la denuncia prospere, ya que según comentó el abogado Gabriel Alvarado, ya con anterioridad presentó una denuncia ante la Fiscalía de Justicia local, sin embargo, dijo, no prosperó, tal vez porque el caso lo atrajo la Fiscalía General de la República.

Mantienen Yaquis el cobro de cuotas por transitar por su territorio

Mientras que en esta capital, integrantes del movimiento Libre Tránsito, anunciaron que liberarán las cuatro casetas ubicadas al sur de Sonora, una vez que se apruebe el mecanismo mediante el cual los sonorenses pagarán sus cuotas, los indígenas Yaqui, que presuntamente ya no colocarían sus retenes de cobro y permitirían el libre paso por su territorio, siguen cobrando.

Ayer nuestro colega José Ochoa de El Chiltepín, evidenció con una serie de imágenes la colocación de los filtros de cobro por parte de la etnia, aunque la semana anterior se llegó a un acuerdo con el gobierno estatal, de retirarlos.

Esperemos que se trate de los últimos días y que realmente se cumpla con el acuerdo, ya que supuestamente se reubicará la caseta de cobro de Ciudad Obregón y de ahí se aportará un porcentaje de lo recaudado a la etnia.

Confiemos se evitará paro de camiones para el próximo lunes

Esperemos que este viernes haya un acuerdo o un “estatequieto” para quienes están promoviendo el calentamiento del clima laboral en esta capital, a fin de que se evite la paralización del transporte el próximo lunes, ante el emplazamiento a huelga por parte de operadores de camones urbanos.

Cierto que las empresas concesionarias “se han hecho pato” y no han cumplido con muchos de los acuerdos, y lógicamente los trabajadores están cansados sobre todo por las extenuantes dobles jornadas, cuyos tiempos extras no se pagan, lo cual, por solidaridad, se puede pasar una o dos veces, pero no siempre, porque a final de cuentas, el trabajo merece ser retribuido.

Solo esperemos que los dirigentes sindicales cetemistas no tomen como carne de cañón a los trabajadores y sus necesidades, para tratar de empezar a medir fuerzas con la actual administración a cargo de Alfonso Durazo…

Por lo pronto, veremos qué tan buena mano izquierda tiene el secretario de Gobierno, Álvaro Bracamontes y la titular de la Secretaría del Trabajo, Olga Armida Grijalva, quien si pudo sacar adelante su chamba en el entonces Consejo Electoral de Sonora, seguramente podrá poner orden en esta bronca laboral.

