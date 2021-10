Imparables los accidentes de tránsito; hasta niños de 13 años conducen

Durante la semana anterior en Hermosillo ocurrieron 40 accidentes que cobraron la vida de personas y dejaron lesionadas a otras 24, y como hemos mencionado en anterioridad, esta cifra corresponde únicamente a los percances en los que participaron autoridades de Tránsito, empero, hay muchos más “hojalateros” que se arreglan entre los involucrados.

Y como lo hemos comentado, los percances no son responsabilidad de la autoridad, porque simple y sencillamente no pueden estar en cada esquina para evitar que se violen límites de velocidad y la ley de tránsito en general, o afuera de cada establecimiento para vigilar que los conductores no estén con aliento alcohólico.

En la edición de este martes, en periódico Entorno Informativo dimos cuenta de cuatro accidentes que por suerte solo dejaron lesionados, aunque uno de ellos de gravedad, en los que estuvo involucrado el alcohol, y déjeme decirle que de la conducción punible se incluye tanto a mujeres como a hombres.

Para colmo, uno de los percances fue protagonizado por un adolescente de 13 años, quien conducía un automóvil que impactó a un motociclista, quien quedó gravemente herido, la cuestión es, ¿en qué cabeza cabe permitirle a un menor, casi un niño, conducir un automóvil?

Esto es un reflejo de la actitud relajada, desenfadada, o como usted quiera llamarle, en la que incurrimos como sociedad, ya que lo mismo nos da conducir ebrio, violentar los límites de velocidad, el sentido de las calles, y permitir a un menor circular en un auto, cuando ni siquiera debería andar en bicicleta por los riegos que representa.

Y como corolario de la situación en que nos encontramos, la mañana de este martes un tráiler se impactó contra un tren, en la carretera a La Colorada, en donde por suerte no hubo personas lesionadas, pero es un reflejo de los descuidos en que incurrimos al conducir, y es eso precisamente la causa de accidentes, los pequeños descuidos o distracciones, como el teléfono celular, que prácticamente se ha convertido en una extensión de nuestras manos.

Busca Antonio Astiazarán atraer inversiones de Estados Unidos

El alcalde Antonio Astiazarán Gutiérrez, realizó una gira por Phoenix, Arizona, que es ciudad hermana de Hermosillo, ya que está promoviendo a la capital como un lugar propicio para la inversión, ya que sabe muy bien que hay que buscar opciones que le permitan sacar adelante al municipio, porque de los recursos federales se ven muy escasas oportunidades.

El Presidente Municipal se reunió con integrantes de distintas cámaras empresariales de esa localidad, así como con directivos de importantes empresas, principalmente del ramo de tecnología y comunicación, ante quienes planteó las ventajas que tiene Hermosillo para convertirse en “ciudad inteligente”.

En lo personal me pareció sumamente interesante la labor que realizan los integrantes de la organización Project 1Mission, que se dedica a ayudar a personas de escasos recursos a obtener una vivienda mediante el servicio a su comunidad.

Ahí el mandatario local plantó la posibilidad de edificar 200 viviendas en el poblado Miguel Alemán, que como sabemos, es una de las zonas más vulnerables no solo del municipio, sino del estado y del país, por lo que sería interesante incorporar este tipo de iniciativas.

Incluso este tipo de acciones se podrían extender a las invasiones que abundan en esta capital, en donde las personas viven en condiciones por demás vulnerables y expuestas a las inclemencias del clima, ya sea al frío o al sofocante calor, ya que carecen de los servicios elementales como agua, drenaje y energía eléctrica.

