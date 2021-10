Próxima reapertura de la frontera dispara el precio del dólar

En cuanto se informó que se abriría la frontera a partir del próximo ocho de noviembre, el precio del dólar se disparó, de tal suerte que la cotización por unidad ya supera los 20 pesos, cuando anteriormente fluctuaba entre los 18 y 19 pesos.

Lo mismo ocurrió días antes, cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que se realizaría un nuevo proceso de regularización de autos de procedencia extranjera y rápidamente, quienes se dedican a la venta de éstos, empezaron a cambiar los precios… Ni modo, así es la mentalidad de quienes andan en ese negocio.

De acuerdo con el mandatario mexicano el costo por la regularización será de dos mil 500 pesos, lo cual nos parece una cantidad justa, aunque creo que en el caso de las unidades de lujo, que son muchas las que circulan por territorio sonorense, sería muy bueno que pagaran un poco más, ya que se supone que quien tuvo capacidad de adquirirlas puede contribuir un poco más con el país.

Claro que aquellos Corvetts, Lexus, BMW, Mercedes Benz y otras que no entran en el acuerdo comercial con Estados Unidos y Canadá, no son sujetas a regularización, pero aun así no dude que le harán la lucha por obtener su legalización.

Lo importante es que logre poner orden entre este tipo de unidades, que en muchos casos, no en todos, actúan con total impunidad, por lo que ojalá que resulte el programa de regularización.

En cuanto al dólar, esperemos que a lo largo de la pandemia haga podido hacer un “guardadito” de billetes verdes, porque de otra manera le saldrá bastante oneroso el viajar al vecino país…

En breve Hermosillo tendrá nueva cara con una inversión de 500 mdp del Municipio

Una nueva cara tendrá Hermosillo con el nuevo programa dado a conocer por el alcalde local, Antonio Astiazarán Gutiérrez, quien con el apoyo del sector privado, prevé una inversión de 500 millones de pesos para reconstruir, y efectivamente esa es la palabra, reconstruir la ciudad, que está hecha pedazos.

Según explicó el primer edil, estos recursos equivalen a los montos destinados a la inversión de los tres años, es decir, se está adelantando la inversión y por supuesto que en el resto del trienio se incluirán nuevas obras.

Por lo pronto se prevé construir 49 cruceros en donde se utilizará el concreto hidráulico y se rehabilitarán ocho más, así como 17 bulevares y avenidas, además de rehabilitar nueve parques, cinco unidades deportivas y tres Centros Hábitat.

También se prevé modernizar semáforos para sincronizarlos y con ello generar menos contaminación ambiental.

Indudablemente Toño está compaginando muy bien su responsabilidad como primera autoridad y también su profundo interés en cuidar el medio ambiente, ya que sabemos que esa es una de sus prioridades personales y lo deberíamos de imitar todos, cuidando los recursos naturales, porque este es el único planeta que tenemos.

Detecta Comisario Municipal “focos rojos” en la ciudad

Según el comisario de la Policía Municipal, Manuel Emilio Hoyos Díaz, el norponiente de es el sector de Hermosillo, en donde tienen detectadas más casas abandonadas y muchas de ellas son utilizadas como “tiraderos”, esto es un sitio en donde se vende y consumen los estupefacientes, lo que es un riesgo para las familias con hijos menores.

Según expuso, están trabajando en el conteo e identificación de las casas abandonadas a fin de que una vez que se tengan las cifras, y que se conozcan las condiciones jurídicas de éstas, se pueda trabajar en la elaboración de un programa de rescate, en coordinación con los propietarios y quienes financiaron las mismas, porque son casos de fraccionamientos, en su mayoría, que dejaron de pagarse.

Según recuerdo en los tiempos de Manuel Ignacio Acosta se implementó o se intentó al menos, realizar un programa similar, aunque no tengo idea en qué concluyó… Pero de inicio, la idea es buena…

