Realizan tranquila y participativa cabalgata en honor a San Judas Tadeo

Pues contrario a lo que nos había tocado ver en los últimos años, en la cabalgata de este domingo en honor a San Judas Tadeo, cuyo día se celebra el 28 de octubre, no observamos a personas embruteciéndose con cerveza, como había sido la constante, lo que denigra el espectáculo para las familias que detenían la marcha para observarlos.

En esta ocasión, tal vez porque el alcalde Antonio Astiazarán y su esposa Patty Ruibal, encabezaron el contingente, además de que se contó con gran cantidad de agentes policiacos resguardando el trayecto, no nos tocó observar a jinetes “pisteando”, como se dice coloquialmente.

Creo que el último de los ediles que participó en la cabalgata fue Javier Gándara Magaña, no recuerdo a Manuel Ignacio Acosta, y tampoco Celida López participó en éstas y es que la anterior, que ya fue dentro del año electoral, no se efectuó por las restricciones de la pandemia, tal vez por ello no vimos a la ahora titular de Turismo.

Y qué bueno que participen las autoridades municipales en este tipo de eventos que son de gran arraigo y tradición para los hermosillenses, sobre todo porque contribuyen a poner mayor orden en los mismos, como ocurrió este domingo.

Ojalá que Toño también acuda a la del 11 de diciembre, previo al día de la Virgen de Guadalupe, porque el trayecto al cerro se convierte en una gigantesca cantina, con todo y los filtros que se colocan a lo largo del recorrido, que desde hace muchos años hacemos en familia, así que no crea que nos lo platicaron, sino que lo hemos visto en primera fila.

Tiene la ciudad notable aumento en movilidad…ojalá no lo lamentemos

Desde la madrugada del sábado, al terminar la edición de Entorno Informativo, en los primeros minutos del día, me tocó ver gran movilidad de vehículos en la ciudad, lo cual no ocurría en los últimos meses, luego de que inició la tercera ola de Covid-19, que según las autoridades sanitarias, ya vamos dejando atrás.

A lo largo del sábado, el número de vehículos y personas en las calles y centros comerciales, realmente me sorprendió, porque en tiendas tipo bodega, muy conocidas, como la ubicada en el bulevar Colosio y Real del Arco, o bien, en el Paseo Río Sonora, ni siquiera había cajones de estacionamiento disponibles y las filas para pagar eran enormes.

Es decir, la gente está sumamente cansada del distanciamiento social, de quedarse en casa, y en cuanto surge la menor oportunidad, como el que los números de contagios y decesos van a la baja, según han informado las autoridades, de inmediato se “soltó el pelo” y se fue a la calle.

De esta manera, no les importa que en unas semanas más se registre un repunte de casos y empecemos con la cuarta, la quinta o el número de ola que sea, como ya ha ocurrido en otros países.

¿Qué hay muchas personas vacunadas? Es indudable, sin embargo, hay que recordar que la vacuna, a diferencia de otros biológicos, no impide el contagio, solo amortigua los efectos y depende del organismo de cada personas, porque ni el esquema completo de vacunación evitará, si existen las condiciones para ello, que se complique su condición y fallezca.

En pocas palabras, más allá de lo que informen las autoridades de Salud, encabezadas por José Luis Alomía, quien sigue la “escuelita” de Hugo López Gatell, de desestimar la pandemia, cada quien, en lo personal, debe cuidarse y cuidar a los suyos para evitar ser parte de la estadística, sobre todo de los decesos.

Si disminuyen los contagios, qué bueno, si se acaba la pandemia, mejor! Sin embargo, mientras eso pasa, cada quien debe protegerse lo más que pueda para no formar parte de alguna estadística… cuídese, quiérase y sobre todo, proteja a su familia.

Correo electrónico [email protected]