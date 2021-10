Equipo de comunicación de la SSP violenta secrecía de investigación de empleada

Algo pasó en el equipo de comunicación de la Secretaría de Seguridad Pública y seguramente la titular, María Dolores del Río, quien además de ser comunicóloga está muy empapada de la legislación y de la secrecía que debe imperar en una averiguación en proceso, no está enterada de la información “volada” que se manejó en un comunicado.

Y es que de acuerdo con el citado boletín señalan la presunta relación entre una operadora del C5 de Ciudad Obregón, quien para colmo fue privada de su libertad el pasado martes, con una agrupación delincuencial, sustentándose en dichos publicados en redes sociales.

Es decir, dan por ciertos los comentarios, y no señalan que se hayan investigado y corroborado, lo cual es poco ético.

Además señalan la relación con un familiar, quien está cumpliendo condena por homicidio, aun cuando nadie es responsable de lo que haga otra persona, aunque sea su madre, padre, hermano, pareja, etcétera.

Posteriormente, en el comunicado, señalan que aunque la práctica de exámenes de control y confianza estaba prevista para el próximo año “en vista de los hechos” se decidió adelantar de “manera urgente” el programa por lo que antes de finalizar el año todos los trabajadores contarán ya con la acreditación señalada.

La cuestión es que no se explica la relación entre uno y otro asunto, además de que, insisto, se viola la secrecía de una investigación en curso, lo cual nos sorprende sobremanera… Tal vez se trate de la novatez del equipo de Comunicación, y la verdad no creo que Del Río Sánchez esté enterada.

Por lo demás, qué bueno que se vayan a someter a exámenes de control y confianza a todos los agentes y personal de la corporación, a fin de que aquellos que no sean dignos de ésta, sean cesados.

Burócratas municipales recibirán a tiempo aguinaldo, aprueban crédito

Las y los regidores del Ayuntamiento de Hermosillo aprobaron por mayoría la contratación de un crédito para el pago de prestaciones de fin de año, tal y como lo solicitó el alcalde Antonio Astiazarán Gutiérrez, porque realmente las arcas municipales quedaron vacías, como ocurrió en el estado y el resto de los Ayuntamientos, lo cual no es justificación ni consuelo.

El monto del crédito autorizado es de 180 millones de pesos y no faltó, porque nunca falta, quien expresó su desacuerdo con el endeudamiento, pero no hay otra solución porque no hay recursos.

Sin embargo, eso nos hizo recordar que la antecesora de Astiazarán Gutiérrez y hoy titular de la Coordinación de Turismo en el gobierno estatal, Celida López Cárdenas, en esta misma época, gestionó un crédito por 279 millones de pesos y en esa ocasión contaron con el respaldo de los ediles de Movimiento Ciudadano y por supuesto, de Morena.

En esta ocasión, los dos regidores de MC votaron en contra de la propuesta y cuatro de Morena se abstuvieron, así como uno del PVEM.

Es indiscutible que tiempos traen tiempos, pero también es bueno refrescar de vez en vez la memoria, y no olvidar que muchos actúan con base a sus intereses políticos, en un afán de atraer agua a su molino y no en el bienestar de la mayoría, como afirman.

