Evita Susana Alexander las giras por inseguridad

La veterana actriz afirma que «ni loca considera la idea de volver a hacer giras de teatro por el País»

Por la inseguridad que impera, Susana Alexander ni loca considera la idea de volver a hacer giras de teatro por el País y por eso prefiere el streaming, nicho al que le halló el gusto.

Para que todo el público la vea desde cualquier rincón del planeta, la actriz sigue sacándole jugo a las funciones en línea, por lo que este sábado, en estreno mundial, presenta vía streaming «La Noche de Romeo«, original del dramaturgo regio Hernán Galindo, quien también la dirigió.

«Las carreteras de nuestro País no son las más seguras, ahí está el triángulo de las bermudas porque donde se me ocurriera a mí ir de Monterrey a Laredo a trabajar como lo hacíamos antes que nos íbamos a Laredo, Reynosa y Matamoros ¡ahorita ni loca!», expresó la artista con 70 años de carrera.

«Esto ya se acabó. En cambio vía streaming llego a todos esos lugares, la gente que quiera verme lo puede hacer a unos precios mucho más baratos que si fuéramos de gira».

La Reina del Streaming, como se autodenominó porque lleva siete títulos al hilo bajo este nuevo concepto de presentarse en teatro, compartió que en la obra la acompañan Roberto Sosa (Pompeyo) y Diego de Lira (ladrón).

Ella interpreta a una anciana que rememora su vida junto a su esposo muerto.

«Yo hago a una viejita, viuda de un ex revolucionario que se llama Pompeyo. Es una obra que juega con el tiempo porque el público de pronto verá aparecer a Pompeyo. También me va a ver haciendo a mi papá. Tienen que ver mi caracterización ¡está padrísima!».

Insistió que se trata de un estreno universal bajo la dirección del dramaturgo regiomontano.

«Estuvimos trabajando en el teatrito que tiene Hernán en Monterrey, Casa Musa, fueron fantásticos los tres días que ahí estuvimos. Es una obra romántica, mágica y encantadora», señaló la actriz de 78 años.

Los accesos están disponibles a través de boletia.com y aunque la función de estreno es el sábado a las 18:00 horas, la liga estará disponible 48 horas.