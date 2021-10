Entregan Premio de Honor a Diego Luna en los Premios Platino 2021

El actor mexicano fue galardonado por su trayectoria artística mientras que la cinta El Olvido que Seremos de Fernando Trueba, fue coronada como la Mejor Película Iberoamericana de Ficción llevándose además otros cuatro premios

Con cinco premios en total, El Olvido que Seremos, de Fernando Trueba, se coronó como la Mejor Película Iberoamericana de Ficción en la octava entrega de los Premios Platino 2021, celebrados este domingo 3 de octubre.

Desde el Centro de Congresos IFEMA Madrid, en España, la producción colombiana fue la máxima galardonada en otras categorías como Mejor Dirección y Guion, para Fernando y David Trueba, respectivamente; Interpretación Masculina, para Javier Cámara, y Dirección de Arte, para Diego López.

Le siguió la teleserie Patria, de Aitor Gabilondo, que obtuvo cuatro estatuillas en las categorías de Mejor Miniserie, Interpretación Femenina de Reparto (para Loreto Mauleón), Creador (para Gabilondo) e Interpretación Femenina (para Elena Irureta).

«¡Qué ilusión! Gracias por este premio, gracias a los que me lo han otorgado, han premiado un trabajo que abre un camino hacia la convivencia y un futuro mejor, gracias», afirmó Irureta sobre el escenario.

La cinta guatemalteca La Llorona obtuvo un triple premio en las categorías técnicas de Montaje, Fotografía y Sonido.

Por otro lado, uno de los galardonados más esperados de la gala fue Diego Luna, quien recibió el Premio de Honor por su trayectoria artística.

«¡Qué chingonería estar aquí, gracias a ustedes! Es un premio, le dicen de honor, yo quiero pensar que es de trayectoria, sentí como que me querían retirar, espero no sea el caso», dijo durante su discurso.

«La pandemia nos trajo la certeza de una responsabilidad inminente, no podemos regresar a lo mismo, sería un suicidio colectivo no aprovechar el ahora. Nos toca vivir con mayor empatía y curiosidad, sanar lo que nos ha pasado, no evitarlo, no hacer como que no pasó; somos parte de una comunidad que debe de poner el ejemplo.

«Debemos lograr que las distancias entre nuestras industrias se acorten, no basta con sentarnos una vez al año y festejar, al contrario, la colaboración entre todes nos fortalece», expresó el actor de La Terminal.

Mejor Película de Animación fue para La Gallina Turuleca, mientras que la producción española en colaboración con Chile, El Agente Topo, consiguió dos premios a Película Documental y Premio Platino al Cine y Educación en Valores.

«El virus (Covid-19) ha puesto en relieve la necesidad de replantear la relación con la vejez. En las residencias de ancianos ya existía la pandemia de la soledad. Hoy, en nuestra sociedad, se incrementa la expectativa de vida, pero no con ello el deseo de vivir en el caso de los mayores.

«Espero que este y otros documentales sean fuentes de inspiración para políticos y activistas, para que la vejez sea digna y respetada no relegada al olvido tanto institucional como constitucionalmente», dijo la cineasta Maite Alberdi, responsable de la exitosa cinta chilena.

Mejor Interpretación de Reparto en Miniserie o Teleserie, en el rubro masculino, fue para Christian Tappan por El Robo del Siglo. El actor se tuvo que retirar de la gala, sin explicación alguna, según indicó Andrés Parra, quien recogió el premio por él.

En las categorías masculino y femenino de Interpretación de Reparto Cinematográfico, los triunfos fueron para Alfredo Castro y Nathalie Poza, por El Príncipe y La Boda de Rosa, respectivamente.

En la ceremonia, el actor Álex García hizo un llamado al público para concientizarse sobre los efectos del cambio climático, se pidió tomar acciones para preservar la flora y fauna del planeta.

«Tenemos que iniciar nosotros este cambio que es urgente, por eso, a través de este evento queremos enviar mensaje de sostenibilidad al planeta.

«La crisis climática no es una ficción, la crisis humanitaria no es una ficción, el cambio empieza en cada uno de nosotros y si queremos el cambio, empieza hoy», manifestó García.

Los shows musicales estuvieron a cargo del violinista Ara Malikian con el tema «Llorona»; Pedro Capó, con un mix de «Buena Suerte» y «Calma»; Becky G con «Sin Pijama» y «Fulanito»; así como Juan Magán con «He Llorado», y Natalia Oreiro y Carlos Baute con «Quizás, Quizás, Quizás».

Cabe señalar que en todo momento se utilizó el cubrebocas y se mostraron algunas de las estrictas medidas sanitarias con las que contó el recinto. Luis Gerardo Méndez, el conductor de la noche, invitó a los presentes a que mantuvieran sus mascarillas puestas durante su estancia, a menos que la cámara los enfocara.