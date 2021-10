Entrega alcalde títulos de propiedad en Lomas del Norte y Ampliación Ladrilleras

Antonio Astiazarán Gutiérrez visitó a las familias para hacer entrega del documento que garantiza su propiedad

El presidente municipal, Antonio Astiazarán Gutiérrez, visitó a familias de las colonias Lomas del Norte y Ampliación Ladrilleras para entregarles el título de propiedad de su terreno, que adquirieron por medio de Promotora Inmobiliaria.

Astiazarán Gutiérrez dijo que es muy importante que la gente que en este momento se encuentra pagando o en un proceso de escrituración en la Promotora Inmobiliaria que se acerquen para que se pueda finalizar el trámite.

“Esto es seguridad para ellos, para sus familias, para que puedan disponer de este bien y al final lo puedan arreglar o heredar; que al final de cuentas es lo que buscamos en el Ayuntamiento, que tengan la seguridad jurídica”, comentó

Dolores Salazar, de la colonia Ladrilleras, manifestó sentirse muy contenta al tener en sus manos los documentos que la acreditan como la legítima dueña del lote donde se encuentra su vivienda y tuvo un mayor gusto por recibirlos del Presidente Municipal,

De igual manera, Jorge Monge López, recibió de título de propiedad de su lote ubicado en la colonia Lomas del Norte, después de más de un año de haberlo liquidado y sin poder concluir el proceso.

“Me da mucho gusto que me lo hayan entregado ya porque anduve vuelta y vuelta batallando, entró este hombre y me lo entregó rápido. Me da gusto que lo haya agilizado porque ya no tenía pagado”, manifestó.

Por su parte, Luis Ernesto Nieves Robinson Bours, director de la paramunicipal, expuso que cuentan con mucha gente capacitada para que las familias puedan lograr lo que la señora Dolores y Jorge obtuvieron este día.

“Es la instrucción que nos dio el Presidente desde el primer día; buscar el cómo sí resolverle los problemas a la gente, porque no hay nada más valioso que tener un documento que te avale, por lo cual hacemos un llamado para que se acerquen a la promotora para poder arreglar su situación”, finalizó.

Participan en Cabalgata por San Judas Tadeo

Acompañado de su esposa, Patricia Ruibal, el presidente municipal, Antonio Astiazarán Gutiérrez, participó en la Catorceava Cabalgata Peregrinación San Judas Tadeo.

Manifestó su satisfacción de unirse a esta tradición que organizan los esposos Martín Yanes Mendoza y Alba Ramírez Peralta, de la Fundación Presbítero José Celestino Durazo Arvizu.

«Muy contentos de poder participar en este tipo de eventos que son muy familiares y motivan a dar parte de ellos junto con los hermosillenses «, expresó el alcalde.

El Presidente Municipal y su esposa estuvieron en la Misa de bendición oficiada por el presbítero Carlos Santiago Robles Herrera de la Parroquia Cristo Rey, de la colonia Minitas, y en un desayuno previo a la cabalgata.