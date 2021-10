Enlistan a nominados de Premios Metropolitanos de Teatro

Por la pandemia, los jueces juzgaron obras de 2019, 2020 y 2021, lo que permitió que María León esté doblemente nominada en Actuación Femenina Principal en un Musical

Las tonadas de los musicales brillarán en la próxima edición de los Premios Metropolitanos de Teatro, pues cinco obras de este género encabezan las nominaciones.

«Hoy No Me Puedo Levantar«, «Chicago» y «Urinetown» son las más nominadas al competir en 12 categorías cada una, mientras que «Sugar»

y «Ghost» les siguen al contar con 10.

Por la pandemia, los jueces juzgaron obras de 2019, 2020 y 2021, lo que permitió que María León esté doblemente nominada en Actuación Femenina Principal en un Musical como estelar de «Hoy No Me Puedo Levantar», que acaba de terminar, y «Chicago», la cual arrancó en 2019.

León compite en esa categoría con su coprotagonista de «Chicago», Biby Gaytán, mientras que en la categoría varonil está Pepe Navarrete por «Chicago», Yahir por «Hoy No Me Puedo Levantar», Ariel Miramontes por «Sugar», Agustín Argüello por «Ghost» y Memo Sánchez de «Urinetown».

«La Celestina» aspira a ocho galardones; «Novecento» y» Corazón Gordito» a seis, y les siguen «BlackBird» en cinco categorías, incluidas Mejor Obra de Teatro, Dirección (para Katina Medina Mora) y Actuación Principal Masculina y Femenina (para Alejandro Calva y Cassandra Ciangherotti, respectivamente).

Esta edición honrará la trayectoria de Héctor Bonilla, así como a la Compañía de Teatro Penitenciario, que recibirá el Premio Ciudad de México en la gala, que se realizará el 24 de noviembre en el Teatro Ángela Peralta con la conducción de Alan Estrada.

La influencia de la pandemia también se marca en la inclusión de categorías como Teatro Mexicano Frente a la Contingencia, Proyecto Teatral en Video y Proyecto Teatral Digital en vivo.