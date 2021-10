Es tiempo de empezar a trabajar para sacar adelante a Sonora

No quisiera que el gobernador Alfonso Durazo Montaño se pasara los seis años de su administración repartiendo culpas entre sus antecesores, porque esto no le permitiría a Sonora avanzar en estos tiempos tan difíciles para el pueblo. Que no tome como ejemplo a seguir al gobierno de Andrés Manuel López Obrador, porque sería un retroceso muy grande. El mandatario debe de actuar siempre mirando adelante, como lo hacía su amigo y mentor, Luis Donaldo Colosio.

Sonora tiene todo para salir adelante, es cuestión de ponerse de acuerdo todos los sectores de la comunidad y no andar con pleitos que no dejan nada bueno. Durazo hasta ahorita va bien, pero que no haga tantas declaraciones triunfalistas, menos comparándose con la anterior administración, cuando apenas lleva mes y medio al frente del gobierno. Hasta ahora sólo ha hecho declaraciones, porque apenas empieza la “luna de miel” de su gobierno.

López Obrador a tres años de iniciar su administración todavía está culpando a los anteriores gobiernos de sus males, cuando debería de pensar en sacar adelante al país que se le está “desmoronando” en sus manos. Anda de pleito con todo mundo, principalmente con la mayoría de los empresarios y no está de acuerdo con las posturas de los magistrados de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, nada más porque actúan conforme a la ley y no reciben línea de nadie.

El presidente centró su gobierno en el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, el Tren Maya, el apoyo a los adultos mayores, que reciben mil 525 pesos mensuales, pero ha descuidado al resto del país, que requieren de los más indispensable para salir adelante…Sonora tienen 72 municipios y cuando viene visita a los mismos, que por lo general no son los más necesitados. El próximo mes de noviembre visitará nuevamente Cananea, que no es un municipio precisamente pobre.

A Cananea viene a un asunto netamente laboral en lo que él llama dar los avances sobre el Plan de Justicia para Cananea, que incluye la remediación del río de Sonora, pero ya estamos a tres años de su gobierno y apenas anda buscando cómo remediar las afectaciones que dejaron los derrames de tóxicos de la mina…Así se la ha pasado “pian pinito” y no me gustaría, me supongo que a todos los sonorenses tampoco, que el gobernador Durazo siga la misma política, y pensar en el futuro.

El PAN aprovechó la desgracia de la Guardería ABC para que ganara Guillermo Padrés

Después de que el ex gobernador de Sonora, Guillermo Padrés regresara a la esfera pública al ser entrevistado por un medio local y asegurar que fue un preso político, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que tanto el PAN como el PRI son lo mismo y la gente ya lo sabe. Indicó que el Partido Acción Nacional (PAN) aprovechó la tragedia en la Guardería ABC para llegar al poder estatal.

“El caso de la Guardería ABC se presentó justo en la víspera de una elección en Sonora, manipularon el caso como zopilotes, traficaron con el dolor de las madres, de los padres, de los niños, y así influyeron para que ganara el PAN la gubernatura”, expresó el mandatario nacional.

Asimismo, indicó que “los manipularon y así fue la elección” con la idea de que les iban a dar un cambio, y ya después de que ganaron, dijo, se vino la compra de ranchos, caballos pura sangre y demás cosas por las que Guillermo Padrés terminó en la cárcel. “Lo bueno es que el pueblo de Sonora dijo ya basta y ya dejó de ser manipulado”, agregó.

“La gente de Sonora ya sabe bastante sobre este tema, el pueblo de Sonora es un pueblo muy politizado, de ahí son los revolucionarios más destacados, del Norte del país hay presidentes de la República destacadísimos y sobre todo la gente es muy despierta, muy consciente, ya sabe”, expresó después de ser cuestionado sobre las declaraciones de Guillermo Padrés en el sentido de que fue una víctima de Enrique Peña Nieto y Claudia Pavlovich.

El Presidente de México recordó que en las elecciones del 2006, cuando resultó electo Guillermo Padrés, Sonora fue unos de los estados en los que hubo fraude en las elecciones federales gracias a la unión del entonces gobernador, Eduardo Bours Castelo y la maestra y líder sindical Elba Esther Gordillo. “EL PRI le ayudó al PAN en el fraude y en el 12 se volvieron a unir, nada más que el PAN le ayudó al PRI”, expresó al considerar que dicha acción es de dominio público.

Reconoce el presidente López Obrador al exgobernador de Sonora Samuel Ocaña

El presidente, Andrés Manuel López Obrador, indicó que el ex gobernador de Sonora, Samuel Ocaña García es un ejemplo a seguir. Aseguró que fue un ejemplo durante su mandato, al grado que posteriormente la gente lo volvió a elegir ahora como presidente municipal de Arivechi, su pueblo natal

“Es algo excepcional, fue Gobernador de Sonora, no robó, muy distinto a otros (entre risas), muy distinto. Terminó como Gobernador y regresó a su pueblo a un municipio y se quedó a vivir ahí con humildad y luego lo eligen como presidente municipal, allá en la sierra”, expresó.

Después de hablar bien de él, López Obrador le deseo larga vida a Samuel Ocaña y reiteró que es un ejemplo a seguir…Yo le agregaría que ha sido el mejor gobernador que ha tenido Sonora en los últimos años…Hasta aquí los comentarios de hoy, regreso el próximo lunes, con el favor de Dios.

